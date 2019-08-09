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Москва
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09 августа 13:22
Когда облака ниже колен
Кац Максим

Российский общественный деятель

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Когда облака ниже колен

Очень плохо, что Россией сейчас рулят отставные и действующие КГБ-шники. У них, как можно наблюдать по происходящим в последние недели событиям, мозг работает совсем не так, как у обычных людей, и из-за этого они ввергли совсем, в общем-то, обычную, ничем не угрожающую ситуацию в масштабный политический кризис с делигитимизацией чуть ли не всех ветвей власти.

Агрессия власти была совершенно немотивированна на всех этапах, никак не спровоцирована оппозицией. Давайте вспомним, как развивались события:

- Объявились выборы в Мосгордуму. Орган довольно бессмысленный, там даже зарплат нет и аппарата, почти как ещё один мундепсовет,
- Нет, конечно, если взять там большинство, то было бы весело. Но большинством не пахло — даже в случае победы всех оппозиционеров, оппозиция бы выиграла 16 мандатов из 45. А скорее всего, была бы оппозиционная фракция в 4-5 мандатов,
- Напомню, что, например, в Петербурге с 2011 по 2016 год работал местный парламент с меньшинством Единой России, Явлинским во фракции Яблоко и множеством других необычностей. Небо на землю не свалилось,
- Попытка участия в политической жизни страны была совершенно системная. Никаких митингов не ожидалось, ни протестов, просто политики решили поучаствовать в выборах, такая вот дестабилизация обстановки.

Дальше всех решили обмануть

- Абсолютное большинство оппозиционеров сняли с выборов, большинство по совершенно нелепым причинам (типа, нотариус ошибся, заверяя личность сборщика подписей, вот как у Русаковой),
- При этом, множество спойлеров и кандидатов от власти, кто вовсе подписи не собирал, были зарегистрированы,
- Люди возмутились. Ну так бывает, если ты людей обманул, они возмущаются. Это естественная реакция обманутых людей,
- Возмутившиеся совершенно мирно вышли на площадь, там повозмущались, прошлись к избиркому мимо мэрии, постучали там в дверь и разошлись. Не разбито ни одной витрины, ни один милиционер, попавшийся на пути, даже обруган не был, ничего плохого не произошло.
- Дальше прошёл согласованный митинг, куда пришло много людей, и опять же, ни один полицейский не то что не пострадал, даже обруган не был, все супер мирно и спокойно помитинговали. Это обычный диалог власти и общества, для масштаба обмана даже слишком милый.

Стоит отметить, кстати, что лозунг Допускай совсем не нов. 30 лет назад, например, наши родители тем же самым занимались, чем и мы сейчас — требовали от Компартии внести в бюллетень для голосования всех желающих, а за отдельных потенциальных депутатов типа Сахарова вообще схватки разворачивались и вписывалась вся Академия наук

Тут власть вдруг перенервничала и решила ввести чрезвычайное положение. Эскалация была ничем не мотивирована: никто не собирался устраивать революцию, брать мэрию и что там ещё напридумывал себе Совет безопасности, или кто там в Москве командовал.

Так или иначе, в ответ на мирный протест с понятными и простыми политическими требованиями власть:

- Открыла абсолютно безумное уголовное дело о препятствии работе избиркома в воскресенье,
- Провела в рамках него обыски у всех подряд, кто попался под руку,
- Устроила в центре Москвы военное практически положение с обороной мэрии,
- Арестовала почти всех лидеров оппозиции без каких-либо причин,
- Устроила массовое побоище мирных граждан, которые ничего существенного не нарушали, а просто присутствовали в слишком большом, по мнению власти, количестве в центре города,

Но этим дело не ограничилось. Дальше стало только хуже

- Открыто ещё одно безумное уголовное дело. Несколько миллионов человек смотрели трансляцию и видели, что массовых беспорядков не было, а были мирные и интеллигентные люди, которые даже не особо сопротивлялись, когда их била полиция ни за что. Однако, открыли дело о массовых беспорядках,
- Хватать стали совершенно случайных людей. Кто-то жестикулировал толпе, кто-то кидал бумажный стаканчик,
- Избили в прошлую субботу людей уж совсем просто так. Там даже демонстрации никакой не было, избивали и задерживали просто тех, кто присутствовал на бульварах и площадях,

И вот уже вся государственная система вовлечена в попытку подавления москвичей, которые изначально собрались лишь для того, чтобы потребовать внесения в бюллетень оппозиционных политиков. Очевидный обман поддерживается теперь очевидным беспределом.

Полиция от бандформирования отличается тем, что она связана рамками закона. И не может вломиться к вам домой или избить вас просто потому, что так захотелось их боссу, а может только если вы нарушили какие-то заранее известные правила жизни в обществе.

Этот базовый принцип был отменён у нас в Москве в последний месяц. Приходят к тем, кто ничего не нарушал. Бьют тех, кто просто идёт. Просто потому, что кто-то сверху решил, что возникающее движение за справедливость, солидарность с которым выражают очень разные слои общества, надо подавить в зародыше.

Вовлечена не только полиция — это масштабная война государства с обществом, где задействованы вообще все, от участковых, которые ходят пугать родителей протестующих, до главврачей, которые отказываются лечить оппозиционеров. Вся система пропаганды настроена на объяснение обществу, что тут Майдан планировался, Америка вмешалась и враги вообще тут народа.

Это очень опасно всё. То, насколько на пустом месте это случилось и насколько реальность далека от страхов власти, показывает уровень безумия, который царит в капитанской рубке нашего корабля. Нужно бороться.

В субботу пройдёт согласованный митинг. Многие могут сказать, мол, согласованный сейчас неуместен, но я думаю, что очень уместен.

Фишка согласованного митинга — чтобы своё отношение могли выразить и те, кто больших рисков сейчас брать не готов. Такие люди тоже должны быть вовлечены в протест против беспредела, на согласованные митинги ходят с детьми, с родителями. Это акт солидарности, демонстрация того, что всё это кушать готовы далеко не все.

Я приду, приходите и вы

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