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Дмитрий Михайлов
03 июня 11:03

У Дерипаски остался зуб на Америку

Минфин США заявил о наличии «уличающих» документов, которых хватило для введения санкций против Олега Дерипаски и его бизнеса. Адвокаты олигарха намерены оспорить их в американском суде

У Дерипаски остался зуб на Америку

Еще пару лет тому назад журналисты пытались «расколоть» Олега Дерипаску на предмет его участия в сговоре Кремля с командой тогда еще кандидата Дональда Трампа. Об этом ходило много слухов и разговоров. Но российский олигарх прокомментировал эти слухи еще конкретней – фальшивка, мол. И в такое поверить могут разве что полные идиоты.

В середины весны прошлого года Олег Дерипаска и его активы попали под жесткие американские санкции. Правда, США дали олигарху шанс на спасение – снижение своей доли в основном бизнесе. И миллиардер вынужден был пойти на этот шаг, снизил свою долю в компаниях En+ и «Русал» до 45%.

В самом конце прошлого года, после того как реструктуризация бизнеса закончилась, Министерство финансов США объявило о готовности снять санкции с Дерипаски и этих двух компаний. Однако американский Конгресс встал на дыбы и в противовес решению минфина обе палаты приняли резолюцию, которая конкретно запрещала снятие санкций с Дерипаски и его бизнеса.

Правда, судя по всему, конгрессмены слишком торопились и не доработали. В Сенате резолюция не добрала самую малость – трех голосов до квалифицированного большинства в две трети, преодолевающего президентское вето. И санкции против Дерипаски все же сняли.

Правда, в апреле министру финансов США Стивену Мнучину пришлось держать ответ перед законодателями. Тогда конгрессмен Джим Хаймс довольно жестко напомнил Мнучину о том, что его ведомство пошло на уступки российскому олигарху, хотя 17 января Конгресс не одобрил подобного рода сделку.

Да, в Сенате хоть большинство и было против снятия санкций, не хватило немного голосов. Тем не менее, в нижней палате это было большинство, преодолевающее президентское вето.

По мнению Хаймса. Минфин мог бы прислушаться к такому большинству в обеих палатах. Однако, министерство финансов спустя каких-то десять дней санкции с главных предприятий Дерипаски снял. И с тех пор, по подсчетам экспертов, состояние российского олигарха увеличилось на два миллиарда долларов вследствие удвоения стоимости оставшихся у него акций. И якобы во всей этой «мутной» истории есть заинтересованные лица. К примеру, лорд Грегори Баркер, который провернул эту сделку по снятию санкций, получил за это пять миллионов долларов.

Хаймс также напомнил слова самого Дерипаски, который однажды сказала, что не отделяет себя от российского государства и что все его интересу подчинены интересам родной страны. Отсюда, по мнению конгрессмена, можно сделать вывод, что американский минфин преподнес подарок бизнесмену, который ассоциирует себя с российскими властями, чей масштаб вмешательства в выборы в США еще только предстоит осознать.

В связи с этим Хаймс задал Мнучин конкретный вопрос: «Господин министр, можете ли вы сказать, каким американским стратегическим интересам отвечает решение, значительно увеличившее состояние Дерипаски?».

Мнучин попытался пояснить, что санкции против бизнеса Дерипаски сработали – поэтому их и отменили. Однако, конгрессмена слова министра явно не убедили. По его словам, все в Америке хорошо понимают, что смысл санкций состоит в том, чтобы заставить тех, на кого они наложены, изменить свое поведение. Однако, Джеймс засомневался в том, что изменилось и поведение самого Дерипаски и поведение России в целом. Отсюда и вопрос, который конгрессмен снова задал Мнучину: «Как санкции сработали в данном случае?».

Стивен Мнучин пояснил, что Дерипаску отделили от его компаний, ввели в его бизнесе систему соответствия американским законам, а в совет директоров вошли европейцы.

В общем, каждый в этом споре остался при своей правде. И пока большие американские чины обвиняют друг друга, Дерипаска вдруг стал открытым и дружелюбным парнем, который охотно дает интервью и рассказывает про себя любимого.

Не так давно, к примеру, он общался с обозревателем PBS Райаном Чилкотом, которому и сказал что-то типа «я ни в чем не виноват, как и Россия не вмешивалась в выборы в Америке.

Правда, Чилкот пояснил, что существуют реальные доказательства, представленные спецпрокурором, из которых понятно, что Россия вмешивалась в выборы, не только виртуально, но и в реальности, в том числе, путем организации протестных акций.

На это Дерипаска ответил, что российские чиновники на такую изощренность просто не способны. И стало понятно, что миллиардер имел в виду не то, что они такие все из себя честные и правильные. А то, что у них на это банально не хватит… мозгов.

Здесь можно вспомнить, что Олег Дерипаска попал в сферу интересов спецпрокурора Мюллера из-за своего давнего делового партнерства с политтехнологом Полом Манафортом, возглавлявшим избирательный штаб Дональда Трампа.

Американские СМИ не раз писали о том, как Манафорт задействовал этот старый канал связи. Однако, судя по всему взаимности с той стороны океана не получил.По крайней мере, Роберт Мюллер никаких претензий к Дерипаске на данный момент не имеет.

Сам же Дерипаска уверен – он банально стал жертвой подковерной игры и внутриполитических интриг в США. По словам бизнесмена, его адвокаты в судебном порядке потребовали от правительства США снять санкции и с остальных активов Дерипаски.

По мнению российского олигарха, его имя просто использовали, чтобы в очередной раз показать миру «плохую Россию».

«Но теперь я хочу посмотреть, как отреагирует на все это американская система правосудия, – заявил Дерипаска. – Это очень простой процесс. Министерство юстиции представит факты. И я очень надеюсь, что оно не будет прятаться за вывеской национальных интересов или защиты источников разведки. Что может помешать им просто представить факты суду, если они, конечно, реально существуют? И пусть уже судья решает, удовлетворяют они требованиям, необходимым для введения санкций против меня и моих компаний, или нет».

Здесь стоит отметить, что значительная часть материалов, на основании которых действовал Минфин против Дерипаски, так до сих пор и остается секретной.

 Подозрения в свой адрес в предвыборном сговоре Дерипаска называет полнейшим абсурдом. По его утверждению, Манафорт оказывал услуги компании, в которую он инвестировал или которую создал. При этом все отношения прекратились примерно 7-8 лет тому назад. К тому же Манафорт еще и должен остался деньги, которые он получил в качестве кредита и так и не вернул. Между прочим, пятьдесят миллионов долларов.

Правда, их возврат видится многим юристам делом бесперспективным. Найти Манафорта, в общем-то, труда не составляет. Он получил срок – 7,5 лет лишения свободы и уже год как отбывает наказание в тюрьме. Другое дело, что американская фемида конфисковала у него все, что только было можно. Так что, с Дерипаской ему рассчитаться нечем.

Но в любом случае юристы Дерипаски считают, что включение их клиента и его компаний в санкционный список было необоснованным, поскольку в них имеются ссылки лишь на газетные статьи и его старые интервью, и никаких серьезных «улик».

 Свой ущерб олигарх оценивает в 7,5 миллиарда долларов. Но что интересно, Дерипаска не настаивает на компенсации. Просто хочет, чтобы Америка признала свою ошибку. Интересно посмотреть на финал этой истории…

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