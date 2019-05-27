Вместо Бога
Всё чаще задаюсь вопросом: зачем?
И в метафизическом таком плане, раз старуха-смерть уже маячит, и в обычной нашей земной текучке.
Ну, вот сейчас, например, поручили мне один проект сотворить, а нафига он нужен, не знаю. Таких уже, наверно, тыщи развелось, деваться от них некуда.
Пытался выяснить у нашего главного, зачем мы на эту хрень ведемся. Говорит: – Бабки могут хорошие дать, для чего же еще?! – Я говорю: – Но должно же быть какое-то солидное обоснование, иначе нас не поймут… – Ну вот вы и придумайте, – отвечает, – а не меня донимайте, вы у нас мастер по этой части, до сих пор помню, как вы на корпоративе зажигали.
Пошел придумывать.
Расписал всё, как умею: и про суровую международную обстановку, санкции, импортозамещение, но главное, что народу это крайне необходимо, что народ этот проект очень ждет…
Показал главнюку, он говорит: – Супер! С такой формулировкой можно хоть миллиард запрашивать…
Вот так и получается. Сам в этих «зачем» уже запутался, ни в чем смысла не вижу, а ответы, когда озадачат, выдаю супер.
Но вопросы-то проклятые все равно остаются, мучают. Зачем я трачу оставшиеся мне денёчки на всю эту лажу? Участвую в каких-то жалких представлениях; силюсь, забывая обо всем, везде отличиться; смотрю, читаю всякую дребедень; мышцы свои для понта накачиваю… Зачем всё это, если мрак один впереди?
Лев Толстой говорил, для Бога надо жить, для души, – ну а если я не слишком верующий, и нет никакой бессмертной души? Как, извиняюсь, тогда? Смысл должен какие-то вполне конкретные очертания иметь, образ…
И вот на днях – совершенно новый поворот в этих моих метаниях. Отсылаю я этому чучелу очередное свое обоснование для очередного проекта, а он меня вызывает и со злобной улыбочкой говорит: – Зря старались. Теперь по-другому надо делать. Принимают только те проекты, которые на рейтинг лидера работают, его международный авторитет…
– Значит, переделывать надо?
– Ну да, не нужны больше все эти сопли про благо народа, общественную значимость…
– Ну и правильно, – усмехнулся я. – Чего тут, действительно, городить, изощряться, когда такой железный наглядный аргумент есть? Всё для фронта, всё для победы… Для отца нашего незаменимого...
И я пошел переделывать бумагу под подозрительный взгляд главнюка.
«Может, мне и с другими моими «зачем» – также? – подумал я. – А чего, вроде как заместо Бога? Самое оно!»