Явное голосование
Закон об эксперименте по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму лежит на столе у президента и вот-вот будет подписан. После публикации он сразу же вступит в силу.
О том, почему это настоящая бомба под ногами российской, и без того хромой демократии.
I. Тайны голосования больше нет.
В случае с электронным голосованием особых проблем в том, чтобы определить, кто за кого отдал свой голос, для соответствующих органов госвласти и тем более спецслужб не существует. Это настоящая катастрофа. И вот почему.
Мы годами объясняли административно и финансово зависимым гражданам, которых под угрозой увольнения сгоняют и даже свозят на избирательные участки, что в кабинке они наедине со своей совестью и при голосовании должны руководствоваться только ею.
Мы учили подделовать галочку для тех, кого заставляют фотографировать. Мы учили разрывать карусели.
Теперь все тщетно. Кто из бюджетников и иных зависимых людей теперь осмелится не проголосовать за провластного кандидата?..
II. Значительная часть электорального процесса полностью выведена из-под наблюдения.
Сегодня организуемый КПРФ на избирательных участках «Красный контроль» способен выявлять карусели, вбросы, подкупы, подвозы, махинации с надомниками, трюки при подсчете бюллетеней, подмену и переписывание протоколов и итогов голосования в ГАС «Выборы» и т.д. – одним словом все существовавшие до недавнего времени способы фальсификации выборов, как бы ни было сложно им противостоять.
Именно поэтому в 2017 году появилась система «Мобильный избиратель» и голосование по месту пребывания.
Члены избиркомов от оппозиционных сил могут только выявить неоднократные заявления гражданина, если в них совпадают все данные, кроме выбранного для голосования участка. На этом, как гласит известный мем, наши полномочия все, окончены.
Мы, видите ли, должны поверить, что через портал Госуслуг заявления о голосовании по месту пребывания действительно были поданы избирателями, и за граждан, особенно не голосующих годами, никто не вбрасывал бюллетени якобы по месту их пребывания, что никто не включен в списки избирателей нескольких УИК (например, с помощью смены данных о месте регистрации в личном кабинете), что члены УИК честно проверяют тех, кто собирался проголосовать по месту пребывания, но пришел в комиссию по месту регистрации на предмет неоднократного голосования и т.п.
Это электоральная брешь в шесть миллионов голосов и в любой момент она может стать намного больше.
Какого же было недовольство власти и ЦИК, когда эксперты КПРФ смогли доказать возможностьнеоднократного голосования, зафиксировав что избирательная комиссия дает второй бюллетень по месту регистрации избирателю, который уже проголосовал по месту пребывания (само собой, мы в отличие от них не стали нарушать закон).
Но это еще не все. Прямо в столице на УИК № 2304 среди избирателей, подлежащих исключению из списков, чтобы они могли проголосовать по месту нахождения, было выявлено 57 лиц, которых и в помине не было в этих списках. В частности, без сведений о месте регистрации либо из ХМАО, Ивановской области, другого района Москвы и пр.).
Это означает, что за этих людей якобы по месту их пребывания могли быть вбросы. Или обозначенные лица могли проголосовать и по настоящему месту жительства, и по месту пребывания. Схем для фальсификаций полно и фракция КПРФ об этом неоднократно заявляла в Государственной Думе, СМИ и запросах в правоохранительные органы (привет председателю Комитета ГД по контролю и Регламенту Ольге Савастьяновой, которая заявила, что «тот порядок [голосования по месту пребывания], который был подготовлен, утвержден и опробирован на прошедших избирательных кампаниях, он ни у кого нареканий не вызвал»).
Дистанционное электронное голосование – это во много развитие указанной технологии.
База все та же – это полностью закрытые для наблюдателей и членов комиссий порталы государственных услуг. Но только теперь нет ни реальных участков, на которых установлены камеры, ни реальныхбюллетеней, которые кто-то должен опустить в реальные урны.
Как быть наблюдателям, если они не Нео из «Матрицы»?..
Но может, я все преувеличиваю, и власть старается лишь для удобства граждан, просто жилы рвет для обеспечения открытых, честных, конкурентных и свободных выборов? Может, я зря подал иск в Верховный Суд против этого электронного голосования?
Но тогда бы вместо голословных заявлений о том, что все по-честному, еще до принятия закона во всех трех чтениях в адрес КПРФ были бы направлены документы по электронному голосованию, описывающие реальные механизмы обеспечения тайны волеизъявления граждан.
Раздел для голосования на mos.ru был бы выделен в отдельный сегмент, к нему был бы предоставлен доступ для чтения кода, как минимум, парламентскими партиями, были бы применены системы мониторинга типа Zabbix, представлены логи, в т.ч. для отслеживания количества посещений (чтобы заявлений не оказалось больше, чем посетителей сайта) и докер-образ работающей системы, предоставлена возможность делать unit-тесты, применен для шифрования составной ключ, сформированный открыто, разделенный на части, которые переданы участникам политического процесса и т.д.
В конце концов процедура дистанционного голосования была бы максимально приближена к традиционной: голосующие бы связывались с комиссией своего участка, показывали бы членам избиркома паспорт с соответствующей пропиской, чтобы можно было проверить их наличие в списке избирателей. Но это никому не надо.
Как не надо отменять или реально смягчать муниципальный фильтр, вводит обязательный контрольный (ручной) подсчет бюллетеней из КОИБов, определенных жребием после выдачи копий протоколов, запрещать срочникам голосовать на региональных выборах, если они из другого субъекта Федерации и реализовывать иные здравые предложения.
А что на самом деле надо власти? Для начала с помощью электронного голосования отнять у оппозиции три мандата в МГД, а затем сохранить монополию опостылевшей российскому обществу «Единой России» в Госдуме восьмого созыва, чтобы спокойно штамповать антисоциальные и антидемократические инициативы, а попутно избавиться от депутатов, которые позволяют себе бороться за права граждан и изобличать преступления этой власти…