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Юлия Каблинова
22 мая 19:59

Инопланетянин на московской велогонке

Или как чиновник ГКУ АМПП сходил в народ так, что мало никому не показалось

Инопланетянин на московской велогонке

19 мая – день столичного велофестиваля омрачился неприятным происшествием, связанным с неспортивным поведением человека, очень похожего на бывшего заместителя губернатора Мурманской области, а ныне генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александра Гривняка.

Велогонка, еще одно мероприятие, проходившее в день велофестиваля, составила 109 км и проходила в атмосфере спортивной борьбы. Ну почти что спортивной. Если бы на ней не встретились упомянутый чиновник господин Гривняк и простой участник, многодетный отец Сергей Кириллов. О том, что произошло между ним и представителем АМПП – организатором велогонки, Кириллов написал на личной страничке в фейсбуке:

«Я сначала даже не понял в чем дело, потому что мой манёвр, ничем таким не отличался. Я просто поймал атаку одного из парней из RCA, сев ему на колесо, но моему попутчику с «блатным» номером 40 синего цвета это не понравилось…

Поравнявшись со мной, извергая неведомые мне ранее обороты и сочетания русского матерного, оппонент сначала пригрозил мне физической расправой прямо на трассе, но видимо оценив соотношение масс одумался, пообещав вернуться к разговору после финиша. 

После финиша «разговор» продолжился, в рамках которого я получил несчетное количество оскорблений и угроз. Закончился диалог тем, что товарищ записал мой номер, пообещав, что я никогда более не смогу зарегистрироваться на этом прекрасном спортивном событии, поскольку он имеет отношение к организаторам заезда. 

Я не поленился, погуглил, что за участник скрывался за номером 40 из элитного кармана. Оказалось это полный тезка и человек очень похожий на Александра Ивановича Гривняка – Генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». И если предположить, что это он, то сразу как-то все встало на свои места: и необходимость «ВИП кармана» и тот треш, который творится с нашими парковками. Очень жаль, что люди похожие на чиновников такого уровня, во-первых, так дурно воспитаны, во-вторых, привыкли к собственной исключительности, в-третьих, выносят этот стиль работы за пределы своих кабинетов». 

Пост Кириллова, наряду с темой сколько стоит модный велосипед чиновника из АМПП Гривняка (по оценкам участников велопабликов под миллион рублей: колеса Лайтвейт более 5000$, шоссейная рама около 300 тысяч, навеска Дюра Эйс примерно 80 тысяч, плюс – вынос, руль штырь, седло, и того набегает круглая сумма с шестью нулями) вызвал большой резонанс в социальных сетях, особенно среди представителей велосообщества. Разумеется, не обошлось и без традиционных разборок кто прав, кто виноват, но меня, как и многих в этой ситуации больше всего заинтересовало вот что.

Допустим господин Гривняк на нервах и от усталости на самой гонке повел себя эмоционально в момент ссоры. Но как описывает ситуацию Кириллов и подтверждают очевидцы, конфликт продолжился и после финиша, и как следствие вылился в соцсети. О чем это говорит?

Участие в вело празднике первых лиц – его организаторов, должно было продемонстрировать, что и чиновник, наряду с обыкновенным москвичем, готов сесть на горячо пропагандируемый известным департаментом велосипед и дать сотню км по Садовому, показав спортивную подготовку на уровне. Что в итоге вышло? Как всегда российский чиновник показал товар лицом, с ног на голову перевернув всю идею пиарщиков мероприятия и в части открытости, и в части умения наших власть предержащих господ общаться с массами. Сходил чиновник в народ, на голову своего руководства, да так что мало никому не показалось. 

К какому выводу это все приводит? Сколько денег не вложи в лояльность, открытость, пропаганду «мы все тут заодно», человек похожий на АМППэшного господина Гривняка с феерическим успехом умудрился за несколько секунд перечеркнуть все старания тех, кто продвигал как бы дружелюбный праздник. За деньги «города» (напомню, что это наши с вами налоги) кроме перекрытий, пробок и неудобств, мы получили смачный плевок в лицо от г-на, который один раз в году, за наши с вами деньги, должен был сделать вид, что он такой же как все, как мы с вами.

И провалилась вся эта история исключительно потому, что инопланетяне, которые рулят нашим городом, но полностью оторваны от его реальной жизни, и жизни горожан, конечно не за какие сумасшедшие миллионы и миллиарды не смогут даже на пару часов стать такими же как все. Потому что почувствовали свою особость и безнаказанность до такой степени, что уже никаких берегов не видят. 

Сегодня 22 мая. Официальных комментариев по этой ситуации департамент транспорта традиционно не дал. При этом, в социальных сетях один из представителей ЦОДД фактически признал, что участником конфликта был именно Александр Гривняк, однако, по его мнению, Сергей Кириллов исказил реальные обстоятельства конфликта и сам вел себя достаточно агрессивно в гонке.

Вообще история с тем, что виноват всегда кто-то, но не транспортные, да и другие чиновники, стала уже классикой. Ответ в стиле «сам дурак» превратился в традицию, и хоть для ведомства правительства города она более чем странная – москвичи к этому уже давно привыкли. Чиновники никогда не признают ошибок. Так к чему вообще вся эта показуха с их единением с простыми гражданами? Может пора проводить более честные праздники – типа день BDSM отметить? 

Бюджетники по разнарядке идут на поводках у своих работодателей, автомобилисты погоняемые плетьми проводят пешее шествие по МКАДу «За дворы без машин»...

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