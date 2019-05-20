Депутаты просят Собянина перестать издеваться над троллейбусом
Московские депутаты в открытом письме потребовали от столичного мэра возобновить работу закрытых 18 мая семи троллейбусных маршрутов
Муниципальные депутаты города Москвы потребовали от мэра Сергея Собянина прекратить кампанию «по планомерному уничтожению троллейбуса в Москве». Под открытым обрещением к градоначальнику стоит 101 подпись мундиципальных депутатов из 44-х районов столицы.
Поводом для петиции стала отмена с 18 мая сразу семи троллейбусных маршрутов: №№7, 11, 17,34, 34к, 38 и 50. Любопытно, что ровно год назад столичный Дептранс за подписью господинана Пронина заверял народных избранников района «Раменки» в том, что «отмена маршрутов 7 и 34 не планируется». Однако маршруты продолжают закрывать, хотя во всем мире власти мегаполисов озабочены тем, как бы на помощь действующим маршрутам открыть новые.
Формальным предлогом для отмены без малого десяти маршрутов самого экологичного и недорогого транспорта, как уточняют «Городские проекты», стали работы по реконструкции площади Киевского вокзала. Мэрия просто не запланировала строительство нового троллейбусного круга ни во время ремонта площади, ни после окончания благоустройства.
Здесь, пожалуй, стоит отметить, что за время подписания депутатской петиции произошли некоторые изменения, которые народные избранники просто не успели внести требования к мэру Собянину. Дело в том, что маршрут № 28 (который, к слову, вообще не проходит по площади Киевского вокзала, лишь его парковые рейсы) действительно решено перенести в другое место - в 8-й троллейбусный парк. Только, опять же, согласно информации «Городских проектов», из-за этого мэрия планирует закрыть маршруты № 11, 38 и 50. Очередное бездарное решение, которое принимается городскими чиновниками под видом пресловутой заботы о пассажирах.
Кстати, нынешнее депутатское обращение к градоначальнику уже не первое. Ранее открытые письма в мэрию с требованием не закрывать троллейбус «киевского» узла направили депутаты муниципалитетов районов Раменки и Гагаринский.
Между тем, блогер Георгий Красников, который действия властей называет не иначе как «транспортным вредительством», уверен, что существует масса самых разных вариантов с реконструкцией площади и сохранением троллейбусного движения. Разворотное кольцо, например, можно перенести в другое место, а можно вообще поменять всю схему маршрутов.
Блогер отмечает, что все это происходит в условиях тотальнейшего дефицита автобусов, которые и без того ходят крайне нестабильно и с большими интервалами. По данным Красникова, разрыв между автобусами порой составляет 40-50 минут, что негативно отражается на перевозке пассажиров. Вот при таких условиях власти собираются еще убрать около сотни троллейбусов, по сути, превращая пассажироперевозки в транспортный коллапс.
Ситуацию усугубляет и хронический недовыпуск автобусов на маршруты. Исходя из документа Мосгортранса под названием «Справка о недовыпуске подвижного состава», только 25 апреля этого года 1-й автопарк до полудня не выпустил на маршруты сразу 83 автобуса. «Что это, как не откровенное вредительство, бессмысленное и беспощадное. Прикрытое красивой плиточкой, фонарями и прочими бирюльками?», - с негодованием вопрошает блогер.
Помимо этого депутаты района Беговой жаловались на отмену троллейбуса №95 и безобразную работу заменившего троллейбус №79 автобус №Т79. Интервалы движения автобуса, как собщали недовольные пассажиры, составлял от 28 до 46 минут, сообщают «Городские проекты». А троллейбус, между прочим, заставлял себя ждать максимум восемь минут. Чувствуете разницу?
Однако ведомство Ликсутова жалоб не слышит и претензии не принимает, ссылаясь на заторы, которые якобы создают троллейбусы. Да еще «юморят», утверждая, что «маршрут автобуса №Т79 с перевозками справляется». Сразу видно, что господа чиновники ни на троллейбсах, ни на автобусах на работу не ездят.
Зато Диптранс продолжает гнуть свою линию, снижая и снижая выпуск на маршруты подвижного состава. В частности, это видно на примере несчастного Филёвского автобусно-троллейбусного парка, который до 18 мая обслуживал маршруты троллейбусов №№7, 17, 34, 34к и 28.
До 2012-2014 годов из Филей на маршруты выпускалось в среднем 167 троллейбусов, а на балансе стояло порядка 220 троллейбусов. На сегодняшний день выпуск упал в два раза - до 87 троллейбусов. Автобусов тоже стало меньше. Еще пять- шесть лет назад из Филёвского парка выезжало на маршруты 400 автобусов, сейчас - в среднем 335 машин. Таким образом, автобусы не только в полной мере не заменили закрытые троллейбусные маршруты, но даже собственную норму не выполняют, уменьшаясь в количестве.
Впрочем, оценочные суждения подтверждает и официальная статистика ГУП «Мосгортранс»: в 2018 году число автобусов и троллейбусов сократилось сразу на 270 единиц, а в 2019-ом предстоит единовременное списание еще 447 троллейбусов!
Здесь можно вспомнить, что еще в 2016 году водители троллейбусов написали коллективное письмо директору филиала «Центральный» Гликману С. И., напомнив ему о том, как перед выборами к ним в парк приходили депутаты из партии «Единая Россия», и клятвенно обещали закупку новых троллейбусов и восстановление троллейбусного движения на Садовом кольце. Где сейчас эти обещания?
Многие водители переживают за свои рабочие места и переходят на автобус, потому что все они люди и у всех есть семьи ,которые необходимо кормить. Другой вопрос, почему новые автобусы нет-нет да появляются в парке, а троллейбсы нет?
Между тем, мэрия, по предварительной информации планирует в ближайшее время демонтировать контактную сеть с Бережковской набережной, что сделает невозможным восстановление движения троллейбусов №№17, 34 и 7.
СМИ пишут, что в столице уже начался массовый демонтаж троллейбусных линий, в том числе реконструированных по программе «Моя улица». Как сообщает официальный паблик «Москвичи за троллейбус», уже срезаны провода на Цветном бульваре, Краснопролетарской улице, Фрунзенской набережной.
Медиа ссылаются на официальный Приказ службы энергохозяйства Мосгортранса № 140 «О демонтаже участков контактной сети« от 20.03.2019 года. В документе со ссылкой на поручение московского Департамента транспорта от 26.12.2018 г. №61-04-9397/8-ДСП представлен большой список улиц, где снимут троллейбусные линии. В частности, срежут новые троллейные провода на Смоленская площади, площади Белорусского вокзала, Новослободской, Долгоруковской улицам, Бутырскому валу, Рязанскому проспекту.
Что касается электробусов, которые должны прийти на смену троллейбусам Филёвского парка, то, как уже писала «Общая Газета», в срок не поступила даже первая партия из 200 электробусов (к 31 марта 2019 года). Да и можно ли электробусы считать экологичным транспортом, если в них для отопления салона и подогрева аккумуляторов используется дизельный отопитель?
Чадят дизельные «инновационные» электробусы от Собянина как половина обычного автобуса на солярке (и это даже при небольшом морозе). При минус 10 за 20 часов работы на линии в сутки электробусу требуется 84 литра топлива (4,2 литра в час), что немногим меньше, чем у обычного дизельного автобуса (100 литров в день).
Да и перевести троллейбусы маршрутов 7, 17, 28, 34, 34К на электробусы нереально. Судя по представленной презентации Мосгортранса, неэкологичные дизельные электробусы можно задействовать лишь на двух маршрутах - 7 и 34-к.
Народные избранники, подписавшие обращение к мэру Собянину, надеются, что главный столичнй чиновник не станет совершать прежних ошибок и пересмотрит свое отношение к ценнейшему активу города - троллейбусной сети.
Как говорится, глас вопиющего в пустыне - Собянин так спешит извести троллейбус к 2021 году, что складывается впечатление, что Сергей Семенович давно знает, что его песенка на посту столичного главы спета. Осенью 2020 года будет 10 лет, как ССС стал управлять Москвой.
Вот и постановление Правительства Москвы от 21.08.2017 г. №546-ПП о переходе на закупку «исключительно электробусов» опять фигурирует магическая цифра «с 2021 года». А пока троллейбусные погромы продолжаются... Их жертвами стал город, его транспортная инфраструктура и рядовые москвичи. По информации наших источников, с 3-го июня закрывается троллейбус №42. Собянин и К продолжает «убивать» нелюимую им Москву…