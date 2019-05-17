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обманутые дольщики
Александр Родин
17 мая 19:13

«Остап Бендер» казанского строительства

Высокопоставленный казанский чиновник Азат Нигматзянов, которого подозревают в обмане дольщиков, теперь назначен решать их проблемы

«Остап Бендер» казанского строительства

Воистину не оскудеет земля Татарстана на таланты делать деньги из ничего. Казалось, все, кто можно, уже давно перебрались отсюда в златоглавую осваивать бюджеты Москвы, однако, на смену одним «остапам» приходят другие.

Одним из них является Азат Нигматзянов, первый зампред исполкома Казани, формально второй человек в столице республики. На него возложена высокая ответственность. Он нынче главный за решение проблем обманутых дольщиков.

Казалось бы, подобное можно доверить только человеку «белому и пушистому». Но…

Известный казанский застройщик «ФОН» обанкротился в августе 2017 года, до этого успешно работая на местном рынке более двух десятилетий. «Убил» его банк «Открытие» за невыплату долгов. А заодно его владелец Анатолий Ливада стал фигурантом уголовного дела о хищении 2,3 млрд рублей у свыше 3,2 тыс. дольщиков.

Правда, по поводу возврата долгов сам господин Ливада себя обезопасил, тоже став банкротом, как физлицо. При этом, являясь подрядчиком примерно 15% строек на территории республики, «ФОН» далеко не все строил сам. Получая заказы, компания нередко передавал их субподрядчикам. Один из самых крупных среди них – АО «Казаньцентрстрой», основателем и гендиректором которого до прихода во власть был как раз Азат Нигматзянов.

Справка ОГ:

Нигматзянов Азат Робертович

Должность: первый замруководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политикиДата и место рождения:24 Июня 1961 / с.Катмыш Мамадышского района РТ

Образование: Казанский инженерно-строительный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство» (1983), Казанский финансово-экономический институт, специальность «Менеджмент» (1993)

Этапы карьеры:

1983-1986 – мастер-главный инженер ПМК-851 Управления «Татсельстрой» (с. Рыбная Слобода).

1986-1987 – заместитель председателя РАПО по капстроительству (с. Рыбная Слобода).

1987-1989 – главный инженер Рыбно-Слободской МСО.

1989-2004 – мастер-заместитель генерального директора ОАО «Татгазстрой».

2004-2006 – генеральный директор ЗАО «Кулонстрой».

2006-2007 – директор ООО «Казаньцентрстрой».

2007-2010 – генеральный директор ОАО «Казаньцентрстрой».

2009-2010 – депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

С декабря 2010 года — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани по вопросам градостроительной политики.

Почетные звания и награды:

Заслуженный строитель Республики Татарстан» (2006).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).

Семейное положение: женат, воспитывает троих дочерей.

Однако, когда «ФОН» обанкротился, детище нынешнего зампреда последовало тем же путем. Другими словами, Азат Нигматзянов сам мог быть причастен к появлению в Татарстане обманутых дольщиков. А теперь он назначен им же и помогать от власти.

Компании ООО «Татглавинвест» и ООО «СМУ № 12» объединяет общий директор – Миндубаев Ришат Минневалиевич. Учредителем 100% доли в ООО «Татглавинвест» является тот же Миндубаев Р.М., а 100% ООО «СМУ № 12» владеет Петрова Алла Михайловна.

Такая же ситуация, когда Миндубаев Р.М. был директором, а Петрова А.М. – учредителем, существовала и в дочерней организации ОАО «Казаньцентрстрой» – ООО «СМУ № 2», где ОАО «Казаньцентрстрой» было учредителем с долей 99%, а Нигматзянов А.Р. — с долей 1%, которую 22.04.2011 передал... Петровой А.М.! Та же картина с ООО «ИК «Ансат», ООО «СМУ № 3», ООО «СМУ № 5» и другими, где ОАО «Казанцентрстрой» было учредителем с долей 99%, а остальное контролировала Петрова.

Фактически Миндубаев являлся подчиненным Нигматзянова – директором дочерней организации, а Петрова работала в подчинении Нигматзянова в ОАО «Казаньцентрстрой» начальником планово-экономического отдела, и одновременно являлась членом Совета директоров.

Что касается вышеупомянутого «ФОНа», то, как было установлено позже, ряд объектов компания строила без разрешения, которое должен подписывать как раз Нигматзянов, бывший предприниматель, а ныне кипучий чиновник. Как казанские власти ухитрились не увидеть незаконного строительства – непонятно.

Еще более непонятным кажется назначение неоднозначного застройщика Нигматзянова ответственным за проблемы дольщиков. Конечно, визуально он развил довольно кипучую деятельность. Ездит по районам, грозит кулаком тем, кто должен достраивать недостроенные дома, пинает новых подрядчиков, охотно выходит в народ. В общем, этакий болеющий за дело рубаха-парень.

«Я ведь не первый день на стройке. Мне надо, чтобы график выполнялся. Почему не делаете так, как полагается?» – к примеру, хмурит брови зампред, беседуя с представителями строительства ЖК «Молодежный».

В общем, как чиновник, н проявляет похвальное рвение. Но насколько оно искренне, это вопрос. Тем более, так и остался открытым вопрос о том, куда делись деньги обанкротившихся компании, в том числе, при участии самого нынешнего зампреда.

Скажем, объект «Три богатыря» перед банкротством «ФОН» и «Казаньцентрстрой» продали застройщику «Конкорд Билд», после чего неустановленные граждане, похоже, поделили эти деньги и разбежались. А на то, чтобы достроить «Три богатыря», по предварительным данным, нужно дополнительно 1,3 миллиарда рублей.

Если верить утверждению Telegram-каналов, и здесь могло не обойтись без помощи Азата Робертовича, который в процессии уже десятки лет, и знает буквально все про то, как строить, и про то, как не строить, на при этом заработать.

Когда МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» постановило построить жилой дом на Ютазинской улице, победителем конкурса ожидаемо стало ООО «Татглавинвест», которое местные СМИ не раз называли тайной собственностью Нигматзянова. Эта же самая компания достраивала жилой комплекс с интересным названием «МЧС» как раз за почившим в бозе «ФОНом».

Еще один подрядчик, которого связывают с Нигматзяновым – это СМУ-12, получившее в аренду участок на Привожской улице для строительства четырех домов, два из которых будут сданы со значительным отставанием от графика.

И если хотя бы часть этого правда, получается, что в Казани проблемы дольщиков решает не просто чиновник, который сам же и был причастен к появлению этой проблемы. Но, возможно, он и сейчас через надежных людей и записанные на них фирмы что-то где-то строит, получает подряды, осваивает бюджеты. А если что-то со строительством не срастется, к примеру, застройщик обанкротится, всегда можно прийти и попросить помощи у казанских властей в лице все того же Азата Нигматзянова. Настоящий замкнутый круг для казанского дольщика. Настоящее золотое дно для казанских «остапов»…

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