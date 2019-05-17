О чем нам говорит ситуация с храмом в Екатеринбурге?
О том, что крупный капитал в РФ — по-любому «толстопузые купчины» из Островского и Салтыкова -Щедрина.
Даже, если они подтянутые бойцы-рукопашники с окладистыми православными бородами и регулярными поездками на Афон или бритые либералы с посеребрёнными ноздрями и регулярными визитами на мыс Антиб, — они в душе все-равно «толстопузые купчины», желающие, чтобы «по-ихнему, по деньгам ихним все было».
Возможно, весь крупный капитал во всем мире существует именно так — презирая остальных, не наживших деньжищ (полагая их неудачниками и отстоем), пробивая любой ценой свои проекты по застройке или развитию.
Но как-то у Баффета или того же Трампа это получалось без диких скандалов и войн с общественностью.
Хотя западный кинематограф и забит фильмами о борьбе прогрессивных журналистов и активистов с коррумпированными мэрами, проталкивающими за взятки застройку от имени капитала.
Но там научились культурно разговаривать с обществом и с помощью пиар технологий готовить людей к изменению облика привычного им городского пространства. Даже наживаясь на их доверии к «большим деньгам»
А в ельцинско-путинской РФ полный похабный купеческий разгуляй и произвол.
От рассказанного олигархом Лисиным президенту перед элитой РСПП и всей страной анекдота об изнасилованных механизаторах до екатеринбургского «я купил эту землю и буду строить на ней чо захочу!» — прямая дорожка.
Они обнаглели. Они обозрели. Они народ в грош не ставят.
Они прикормили чиновников и депутатов и думают, что им «сам черт не брат». Русский капитализм — отвратительный, хамский, выжирающий, а не развивающий страну. Он — всегда Лопахин, вырубающий вишневый сад.
Он — из фильма «Левиафан», где в конце фильма архиерей в большом храме, построенном на месте снесённого дома посаженного в тюрягу главного героя, в присутствии мэра и прочей капиталистическо-едросовской мерзости, обращается к пастве с проповедью об истине и правде, а жирный мэр-убийца и вор наклоняется к своему сыну и, показывая на икону Иисуса Христа, говорит: «Это наш Господь, он всё видит».
В Екатеринбуоге все и спланировано по сюжету звягинцевского прекрасного фильма.
В России искусство всегда будто опережает жизнь и ты не понимаешь — то ли это мы картонными персонажами живем внутри какой-то бесконечной жуткой комедии про черта Хлестакова и чиновников и мечтаем стать людьми, то ли жуткий в своей банальности сюжет настигает нашу умирающую и деградирующую человеческую реальность, грозя окончательно превратить нас из людей в ходульных персонажей.
Неужели Революция — единственное пробуждение от этого морока?