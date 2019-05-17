Путь к Богу не должен лежать через пикеты
Смотрю новости из Екатеринбурга. Отдельная грусть — стервятники, которые слетелись на медиаполе, чтобы выжимать из аудитории нужные эмоции: «Храм отнимает у людей сквер». Пиарщики неназванного (пока) бизнесмена довольны. Прикрыв церковью проект элитного жилого комплекса с фитнес-центром, они записали всех протестующих в безбожники. С такими чего церемониться? Вот и получается, что с одной стороны — лоббизм, с другой — информационное мародерство. Но раз уж храм стал частью этой истории, я считаю так — путь к Богу не должен лежать через пикеты.
Поначалу казалось, что здесь столкнулись два общественных интереса, каждый из которых в рамках закона охраняется государством. Люди имеют право и должны иметь возможность собираться для молитвы и отправления прочих важных для них ритуалов. Те же, а также и другие люди должны иметь возможность отдыхать и гулять с детьми на парковых территориях. В этом смысле роль региональной власти — соблюдать баланс интересов и создавать равные условия для всех.
Как выяснилось, бизнес-интерес куда важнее прочих. Я не сомневаюсь — вся документация у строителей в порядке, и есть письменный протокол результатов общественных слушаний. По бумагам — общество не против. Проблема только в том, что обязательность широкого обсуждения подобных проектов (центр города, берег Исети!) воспринимается властью, как лишнее обременение. У нас полно специалистов, которые умеют сделать объявление незаметным даже во времена максимальной информационной прозрачности.
То, что сейчас происходит в Екатеринбурге, — большая и, как выясняется, намеренная ошибка в информационной работе. Я уверена, что ОМОН, который вынужден стоять в сквере, тушит чужой пожар, пока мэр и губернатор совершают вторую ошибку (на этот раз в пиаре), устраняясь от диалога.