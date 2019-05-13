Липецкие электрострадания
Перебоями с электричеством российскую провинцию не удивишь. Стоить подуть сильному ветру, не говоря уж об ураганном, как валятся на линии электропередач вековые сосны, обрывая провода и лишая света десятки населенных пунктов. Это летом. А зимой нарушить электроснабжение зачастую может сильный снегопад. Но есть в России такой город, Липецк, где все иначе. Конечно, превратности погоды, а также не изжитое еще разгильдяйство и бардак, также создают горожанам проблемы с электричеством. Периодически от света отключаются целые районы.
Но главная проблема в этом плане полумиллионного города, крупного центра черной металлургии и авиационной промышленности, это ЛЭСК – Липецкая энергосбытовая компания. Это посредническая компания, которая призвана обеспечивать Липецк электричеством, покупая электроэнергию у Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) и перепродавая городу. ЛЭСК собирает с потребителей плату за электроэнергию и расплачивается с МРСК, а та уже в свою очередь платит остальным сетевым компаниям.
Ан нет, как ни удивительно, но ЛЭСК на сегодняшний день в долгах как в шелках. Причем долги эти накапливались в течение ряда лет, начиная с 2013 года, и росли ежемесячно. Отметим, что возникли они отнюдь не из-за нехватки финансовых средств на счетах ЛЭСК, принадлежащей кипрскому оффшору Zefavel trading limited. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году ОАО «ЛЭСК» отчиталось о выручке 10,4 млрд руб., чистая прибыль составила 15,45 млн руб. (годом ранее – 9,2 млрд и 48,3 млн руб. соответственно). А уже в ноябре 2018 года, как сообщили в филиале МРСК Центра – «Липецкэнерго», ЛЭСК, которая занимается оптовой закупкой электроэнергии и сбором платы за нее, задолжала сетевой организации 2,3 млрд руб.
При этом в МРСК сообщили СМИ, что жители региона «исправно платят за электроэнергию», но ситуация с задолженностью теми не менее все более усугубляется. С 2013 года пришлось компенсировать недоплаты ЛЭСК за счет привлечения кредитных источников, чтобы рассчитаться по многочисленным обязательствам.
Таким образом, если рассуждать объективно, ЛЭСК на полных парах движется к скандальному банкротству. Но тонуть в одиночку бенефициарам кипрского оффшора Zefavel trading limited, похоже, не с руки, и они решили переложить свою вину перед городом на чужие плечи. Попытка подать в суд на МРСК оказалась безуспешной, и тогда ЛЭСК набросилась на старейшее липецкое предприятие, основанный в 1899 году завод «Свободный сокол».
Это предприятие – единственный в России и странах СНГ производитель водопроводных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. На заводе работает полторы тысячи человек. Сегодня продукция «Свободного сокола» пользуется большим спросом на российском рынке и экспортируется в 18 стран мира.
У ЛЭСК был давний затяжной судебный спор с «Соколом» насчет старых заводских долгов. На «Свободном соколе» в 2010-е годы поменялось руководство, и ЛЭСК считал, что с учетом долгов прежних собственников, «Сокол» должен им почти полмиллиарда рублей.
Долгие споры ни к чему не привели, дело дошло до суда, который проигнорировал полумиллиардные запросы ЛЭСк и обязал заводчан доплатить энергосбыту 78 млн. руб.
«Сокол» на следующий же день после решения суда задолженность погасил и вздохнул с облегчением, предполагая, что от нахрапистого ЛЭСКа никаких неприятностей больше не ожидается.
Не тут то было. ЛЭСК подал апелляционную жалобу на решение суда. Она была рассмотрена Девятнадцатым арбитражным судом апелляционным судом 08.04.2019 года и оставлена без удовлетворения. Поскольку попытка ЛЭСК заткнуть миллиардные финансовые дыры за счет производителя труб успехом не увенчалась, компания решила поискать счастья в другом месте и судиться с ПАО МРСК. Суд снова отказал бенефициарам кипрского оффшора.
И тогда ЛЭСК вновь переключил свой взор на завод «Свободный сокол», инициировав возбуждение против него уголовного дела.
29 марта непосредственно накануне заседания апелляционного суда, назначенного на 1 апреля, в офис ООО «ЛТК «Свободный сокол» явилась с обыском внушительная команда силовиков: сотрудники СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в сопровождении оперативников УЭБиПКУМВД России по Липецкой области.
Какого же было удивление сотрудников завода, когда они узнали от следователя, что еще месяц назад по заявлению представителей компании ЛЭСК было возбуждено уголовное дело. «В основание возбуждения уголовного дела… были положены гражданско-правовые отношения, являющиеся предметом спора по делу №А36-16165/2017 в Арбитражном суде Липецкой области», – сообщил СМИ гендиректор «ЛТК «Свободный сокол» Игорь Ефремов, который заявил также, что уголовное дело было возбуждено в «нарушение прямых требований УПКРФ об уведомлении о принятии процессуального решения заинтересованных лиц, так как ООО «ЛТК «Свободный сокол» о возбуждении уголовного дела не уведомлялось».
Не секрет, что когда недобросовестным бизнесменам не удается решить тот или иной деловой конфликт в судебном порядке, главным инструментом. давления на бизнес не редко становятся силовые структуры. Судя по всему, именно к этому «стратегическому оружию» и прибегла ЛЭСК в стремлении отвлечь правоохранителей и СМИ от реальных неплательщиков, то есть от самой себя.
Стремясь вернуть ситуацию в правовое поле, Игорь Ефремов обратился с письмами в адрес главы Администрации президента Антона Вайно, главы МВД Владимира Колокольцева, руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, обратившись к ним с просьбой провести проверку законности действий в отношении «Свободного сокола» со стороны руководства УМВД по Липецкой области, инициированных заявлением ОАО ЛЭСК.
Теперь «Свободный сокол» обвиняется, «в хищении электроэнергии». Выглядят эти обвинения как минимум странно, так как 13 декабря 2018 года Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании в пользу ЛЭСК 78 млн руб., и основная сумма долга уже выплачена ответчиком. А 8 апреля 2019 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал это решение законным и обоснованным, отклонив апелляционную жалобу ЛЭСК.
К сожалению, при более чем очевидном отсутствии признаков состава преступления липецкие правоохранители сочли возможным возбудить уголовное дело лишь на основе утверждений представителей ЛЭСК, не учитывая уже вступившие в законную силу судебные акты.
О каких хищениях электроэнергии можно говорить, если «Свободный сокол» и ЛЭСК с 2013 года состояли в договорных отношения? Добросовестность действий трубной компании по оплате электроэнергии установлена судебными актами, это подтверждают соответствующие платежные поручения. «Свободный сокол», между прочим, сам обратился в арбитражный суд с требованием о понуждении ОАО «ЛЭСК» предоставить первичные документы за поставленную электроэнергию.
Правоохранителям следовало бы, на наш взгляд, обратить внимание на мягко выражаясь, странный факт, что при наличии долга перед МРСК ЛЭСК в 2013 году тянула с заключением договора с новым потребителем «Свободным соколом», готовым своевременно и в полном объеме осуществлять платежи за электроэнергию. Начисление стоимости потребленного электричества «ЛЭСК» не производила, первичные документы не направляла, денежные средства, перечисляемые ЛТК «Свободный сокол» на оплату электроэнергии, принимала, но, по непонятной причине, в счет оплаты электроэнергии не засчитывала. Все это подтверждено решением Арбитражного суда Липецкой области по делам № А36-5116/2014, № А36-773/2015, № А36-14478/2017. Только решение суда вынудило ЛЭСК заключить в 2015 году договор энергоснабжения, оплату которого «Свободный сокол» регулярно и в полном объеме производит до настоящего времени.
Не полагаясь, видимо, только лишь на местных силовиков и затяжные судебные процессы, ОАО «ЛЭСК» организовали массированную пира-компанию, намереваясь создать превратное мнение о «Свободном соколе», как о крупнейшем и злостном региональном должнике, который годами уклоняется от оплаты потребляемой электроэнергии.
«Свободный сокол» в ответ на это незамедлительно предпринял меры по защите своей деловой репутации, опубликовав в СМИ свою точку зрения и подав иски в арбитражные суды. Тот факт, что защищали интересы СМИ в арбитраже представители ЛЭСК может говорить о том, что направленные против «Свободного сокола» публикации в СМИ были заказными.
К слову сказать, суды двух инстанций признали опубликованные в статье на одном информационном портале сведения несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «ЛТК «Свободный сокол». Суд обязал ответчика разместить на сайте ответчика опровержение, а также взыскал с учредителя СМИ в пользу «Сокола» 500 тыс. руб. репутационного вреда и более 150 тыс. руб. судебных расходов.
Однако, ни финансовые издержки за публикацию недостоверных сведений и наложенные на ЛЭСК штрафы за это, ни вступившие в законную силу арбитражные решения судов по вопросу о долге не останавливают закусивших, образно выражаясь, удила бенефициаров кипрского оффшора, владельцев отягощенной миллиардными долгами ЛЭСК, которой угрожает вполне реальное банкротство. Они продолжают публиковать статьи, в которых предъявляют«Свободному соколу» все те же надуманные обвинения, уже опровергнутые в судах и печати.
Во всех этих публикациях ЛЭСК «играет» вне правового поля, приводя юридически некорректные аргументы. Так, почти в каждой публикации без каких-либо оснований отождествляются два разных юридических лица – ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» и ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол», на основании чего выстраиваются выгодные для обоснования позиции ЛЭСК заключения, которые предназначены для воздействия на общественное мнение, но при этом лежат, как уже было сказано, вне правового поля.
Совершенно ясно, что «Свободный сокол» не имеет никакого отношения к миллиардным долгам ЛЭСК перед сетевой компанией. Столь же очевидно, что непрекращающиеся атаки энергетиков на трубную компанию вызваны желанием перевести, как сказать, стрелки на кого-угодно, лишь бы уйти от ответственности за возможные негативные последствия собственных многолетних «ошибок» в хозяйствовании, многие из которых, как можно предположить, носят неправовой характер.
Между тем, с огромными долгами ЛЭСК следует разобраться, не откладывая дело в долгий ящик, иначе вполне реальной может стать угроза срыва электроснабжения всей Липецкой области.