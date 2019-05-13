За балаболов ответит?
Летая на иностранном бизнес-джете за 20 млн. долларов владелец «Мираторга» заботится о родине и упрекает россиян
Глава «Мираторга Виктор Линник назвал «балаболами» россиян, которые остались недовольны запретом ввозить из-за границы хамон и пармезан. Летающий на личном самолёте иностранного производства стоимостью 20 миллионов долларов, бизнесмен призывает граждан думать о развитии своей страны.
Не так давно владелец «Мираторга» Виктор Линник дал интервью Forbes, в ходе которого коснулся и ситуации с запретом на ввоз для частных лиц хамона и пармезана из-за границы.
«Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан – во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию», – заявил Линник.
Но более всего возмутило людей такое его изречение: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы».
Ну да, когда у тебя «под парами» всегда стоит личный Gulfstream GIV-X G450 стоимостью около 20 миллионов долларов, понятно, что тебе хватает всего. Да и слетать в Италию поесть брезаолы тоже проще простого.
Кстати, приобретённый в январе 2017 года джет оформлен на компанию V&A AERO INC (США, Делавер). Кто ее владелец, не ясно. Но вот любопытное совпадение: V и A в названии компании совпадает с именами владельцев «Мираторга» (Виктор и Александр Линники). Те же буквы фигурируют и в регистрационном номере борта.
Самолет, выпущенный в 2014 году, считается очень современным. Плюс навороты и внутреннее убранство отдают не просто комфортом, а настоящей роскошью. На его борту можно не просто летать – жить.
Господа Линники и живут, и летают. То в Швейцарию, то в Германию, то в любимую российскими олигархами Англию. Про вечно солнечный Дубай переживающие за развитие своей страны Линники тоже не забывают.
Как пишут отечественные СМИ, только за прошлый год «навороченный» борт владельцев «Мираторга» поднимался в воздух примерно сто раз. Конечно, эти господа не всегда летают за рубеж попробовать очередную кухню мира. Чаще всего их направления проложены в те города, где расположены производственные мощности «Мираторга»: в Белгород, Калининград и на Брянщину.
Тем не менее, стоящий 20 миллионов долларов самолёт нужно заправлять, содержать и время от времени проводит диагностику и ремонт. Поэтому одно только содержание бизнес-джета обходится его владельцам от 3 до 5 миллионов «баксов» в год. То есть, четыре-пять лет обслуживания – это цена самого самолета.
Но раз владельцы «Мираторга» могут себе это позволить, значит, и слетать позавтракать в любой город Европы им тоже по карману. И с собой в Россию им что-то везти не обязательно. А все, кто беднее их, и хочет что-то с собой привезти – те «балаболы».
Не так давно один ныне уже бывший волгоградский депутат назвал россиян, получающих мизерные пенсии, «пьяницами и тунеядцами». Теперь бедные граждане нашей страны (которых примерно 19 миллионов и об этом сказал в ходе своего отчета в Госдуме премьер Медведев) еще и балаболы с признаками истерии.
Как все мы помним, совсем недавно в действие вступил закон о наказание за оскорбление представителей, органов и символов государственной власти. Не пора ли вводить и закон обратного действия – об оскорблении капиталистами простых россиян? Или в России оскорблять граждан, не имеющих отношения к власти» в порядке вещей?
Но и даже при отсутствии такого закона россиянам есть чем ответить «зарвавшемуся» нуворишу. Каждый из них думает, что земля вертится лишь вокруг него. Однако, Россия не одним «Мираторгом» сыта. В нашей стране немало и других производителей мяса, например «Русагро», «Здоровая ферма», или «Хорошее дело». Выбор большой. И вот почему бы при выборе мясного товара на прилавке, изделия с этикеткой «Мираторга» просто не проигнорировать? Всем нам, всем вместе.
Ведь господа Линники самолет заправляют за те деньги, которые мы оставляем в магазинах. И летают за них же. Так что, бойкот может оставить этих напыщеных миллиардеров сначала без горючего, а потом и совсем без самолета. Так потихоньку и спустятся с небес на землю, станут ближе к народу… даже если где то, в туманном Альбионе. Глядишь, и человеками станут. Когда сам попробуешь, по чем фунт лиха, в чужой адрес уже гадостей говорить не захочешь…