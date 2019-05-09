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кино
Редакция
09 мая 16:31

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 9–12 мая

Прокатная десятка

С 9 мая в прокат выходит ряд кинокартин, среди которых военные драмы «Братство» и «Война Анны», комедия «Дар» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в этой подборке.

Братство

Режиссер: Павел Лунгин
В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров
Жанр: драма, военный / Россия / 113 мин.
В прокате: с 10 мая

Военная драма об афганском конфликте за месяц до выхода в прокат приобрела печальный статус „больше чем кино“ — на фильм Павла Лунгина ополчилась фракция бывших афганцев, недовольных тем, как в картине показаны исторические события (притом что другие ветераны не просто горячо поддерживают фильм — он снят ни много ни мало по воспоминаниям бывшего директора ФСБ Николая Ковалева, умершего в апреле 2019-го). В итоге премьера фильма переехала с 9 на 10 мая, поскольку на этом настаивала группа оскорбленных зрителей (самые оскорбленные, впрочем, требовали запретить картину вовсе), — и то, что картина не выйдет в День Победы, по-своему символично: „Братство“ является художественным антивоенным высказыванием, где война показана как трагедия, в которой победителей нет.

Война Анны

Режиссер: Алексей Федорченко
В ролях: Марта Козлова, Любовь Ворожцова
Жанр: драма, военный / Россия / 75 мин.
В прокате: с 9 мая

Фильм Алексея Федорченко о еврейской девочке, которая прячется от нацистов в старом камине в здании бывшей школы, ставшей немецкой комендатурой. Героиня, которую сыграла шестилетняя Марта Козлова, покидает свое убежище по ночам, но за пределы здания, охраняемого собаками, выйти не может. Премьера картины состоялась больше года назад на фестивале в Роттердаме — с тех пор „Война Анны“ объездила полмира, а в России успела стать лучшим фильмом 2018 года по версии трех национальных кинопремий: „Золотой орел“, „Ника“ и „Белый слон“

Дар

Режиссер: Михаил Кукушкин
В ролях: Алексей Колубков, Валерия Дергилева, Светлана Бобкина
Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
В прокате: с 9 мая

«Комедия из дебютного конкурса „Кинотавра“, в которой авторы хотят посмеяться надо всем сразу: обществом, культурой и властью, но больше всех достается почему-то современному искусству, которое оказывается лакмусом человеческой глупости. Пенсионер Толя Сидоров внезапно открывает в себе талант — рисовать картины на снегу во время акта мочеиспускания. Видимо, режиссера Михаила Кукушкина роман Сергея Жмакина „Золотая струя“ натолкнул на размышления о двойственной природе творчества — но в мировой культуре все же немало примеров, где эта же тема раскрывается без туалетного юмора».

Мстители: Финал

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 181 мин.
В прокате: с 29 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Почти по всему миру прокат „Финала“ стартовал 26 апреля, в ряде стран — на день или два раньше. К концу первого уик-энда сборы фильма уже составили больше $1,2 млрд. У России, как всегда, свой особый путь — марвеловский блокбастер подвинули в прокате, чтобы не мешать отечественной комедии „Миллиард“ (и ей это никак не помогло — судя по сборам за первый уик-энд, свой немалый бюджет картина не отобьет). Но цифры предпродаж билетов говорят о том, что и здесь новые „Мстители“ побьют все предыдущие кассовые рекорды франшизы. Конечно, в случае долгоживущих вселенных с миллионами фанатов сборы говорят не столько о достоинствах конкретного фильма, сколько о тщательно выстроенной на протяжении 11 лет маркетинговой стратегии и том месте, которое „Мстители“ заняли в современной поп-культуре».

По воле божьей

Режиссер: Франсуа Озон
В ролях: Мельвиль Пупо, Дени Мешоне, Сванн Арло
Жанр: драма / Франция, Бельгия / 137 мин.
В прокате: с 29 апреля

Кинокритик Андрей Плахов: «Известный склонностью к изощренным жанровым перевертышам и мистификациям, режиссер-пересмешник на сей раз представил серьезную социально-критическую хроникально-репортажную докудраму на горячем материале. В ее основе — скандал вокруг священника-педофила Бернара Прейна и крышевавшего его лионского архиепископа кардинала Филиппа Барбарена, одного из приближенных к Святому престолу и ватиканской элите; сюжет включает также историю формирования протестной организации La Parole Liberee силами жертв сексуального аппетита демонического священника».

Игры разумов

Режиссер: Фархад Сафиниа
В ролях: Мел Гибсон, Шон Пенн
Жанр: триллер, драма, детектив / Ирландия / 124 мин.
Слоган: «Гений или сумасшедший? Преступник или жертва?»
В прокате: с 25 апреля

«Основанная на реальных событиях и тем не менее невероятная история дружбы автора-составителя Оксфордского словаря английского языка профессора Джеймса Мюррея с отставным американским военным хирургом Уильямом Майнором, на 30 лет заключенным в психиатрическую лечебницу за убийство. Один из продюсеров фильма и автор идеи экранизации книги Саймона Винчестера „Хирург из Кроуторна: история убийства, сумасшествия и любви к словам“ — Мел Гибсон, который сам же и сыграл Мюррея. В роли Майнора — Шон Пенн. Одним из соавторов сценария указан режиссер, трижды лауреат Каннского фестиваля Джон Бурмен, а постановку Гибсон доверил сценаристу своего „Апокалипсиса“ иранцу Фархаду Сафинии».

Синонимы

Режиссер: Надав Лапид
В ролях: Том Мерсье, Кантен Дольмер, Луиз Шевильот
Жанр драма / Франция, Израиль, Германия / 123 мин.
В прокате с 25 апреля

Кинокритик Ксения Рождественская: «Молодой парень с телом античного бога и лицом, в котором есть что-то и от убийцы, и от поэта, оказывается в чужом городе, в пустой квартире, абсолютно голый. Его вещи кто-то украл, пока он мылся, и он стучит в чужие квартиры с воплем: „Помогите!“ Так начинается израильский фильм „Синонимы“ — дикий, вызывающий восторг, пробуксовывающий, раздражающий, иногда отвратительный, иногда невероятно обаятельный, иногда глупый, иногда слишком заумный. Как сама молодость».

Пираньи Неаполя

Режиссер: Клаудио Джованнези
В ролях: Франческо ди Наполи, Вивиана Апреа, Чиро Веккьоне
Жанр: драма, криминал / Италия / 105 мин.
В прокате: с 25 апреля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат вышел призер Берлинского кинофестиваля — фильм Клаудио Джованнези „Пираньи Неаполя“, история о неблагополучных подростках, вырастающих в профессиональных бандитов, одним из соавторов которой стал Роберто Савиано. В отличие от прославившей его злой, живой и страшной „Гоморры“, „Пираньи“ слишком предсказуемы и кажутся частью нескончаемой пацанской киносаги».

Нуреев. Белый ворон

Режиссер: Рейф Файнс
В ролях: Олег Ивенко, Рейф Файнс, Адель Экзаркопулос, Чулпан Хаматова, Сергей Полунин
Жанр: драма, биография / Великобритания, Франция / 127 мин.
Слоган: «Танец к свободе»
В прокате: с 20 апреля

«Драматичная и многогранная история становления и восхождения на мировую театральную сцену легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, прославившего отечественную балетную школу на весь мир. Исключительный человек и выдающийся артист, на долю которого выпало немало испытаний, доказал, что целеустремленность, страсть к искусству и стремление к свободе способны изменить судьбу».

Миллиард

Режиссер: Роман Прыгунов
В ролях: Владимир Машков, Александра Бортич, Гела Месхи, Павел Чинарев
Жанр: комедия, боевик / Россия / 101 мин.
В прокате: с 18 апреля

«Властный банкир Матвей Левин (Владимир Машков) не хочет делиться нажитым непосильным трудом имуществом со своими сыновьями. Но когда ситуация выходит из-под его контроля, выясняется, что помочь Матвею могут только они. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить ещё более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей».

По материалам издания - КоммерсантЪ

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