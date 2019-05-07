Скотство нашей цифровой системы оплаты штрафов не знает границ
Очень злой пост
Не далее, чем прошлым летом, а после, еще и перед этим новым годом, когда собиралась за границу, дотошно перепроверяла и оплачивала все имеющиеся штрафы и задолженности. К слову, перед поездкой в Новый год не обнаружилось, к моей гордости, ни одной. И вот снова впереди лето. И хочется к морю, солнцу и на экзотические острова. Но что я вижу сегодня открыв штрафы ГИБДД? Правильно! Новый свежий штраф за превышение скорости от 2 мая, который могу оплатить со скидкой, но информация о котором, вопреки подписке, не пришла мне на электронную почту.
Ок. Оплачиваю. С чувством выполненного долга решаю перепроверить информацию на сайте судебных приставов. Ура! Там ничего. Захожу в раздел о штрафах на Госуслугах. И что я там вижу? Информации о только что оплаченном штрафе там нет. То есть портал даже не в курсе что он был, вот совсем сейчас, свежий и румяненький. Ладно. Листаю ленту оплаченных штрафов и что нахожу в ее конце? Два! Два долбаных штрафа от на минуточку 2016 года, один из которых стоит с пометкой, что направлен судебным приставам. Оплачиваю его. Зря, конечно. Второй, что за парковку от мая 16-го года, возникший, как и его собрат буквально из небытия, кроме эмоций, вызывает вопрос в вечность – доколе????
Сколько еще профукавший вовремя прислать мои штрафы чиновник, будет доставать мне их как фокусник из шляпы, не давая возможности ни узнать о них вовремя, ни обжаловать, если на то будет необходимость? Доколе этот цифровой скотофашизм будет продолжаться, что ты все проверил, оплатил, переоплатил, но это вообще, от слова совсем ничего тебе не гарантирует? В частности того, что когда ты уже одной ногой в Шереметьево, на сайте судебных приставов или Госуслуг вдруг не всплывет уведомление о новых, неизвестно откуда материализовавшихся штрафах и задолженностях от волосатого года, благодаря которым тебя просто развернут в аэропорту, как малолетнего правонарушителя, и с позором отправят домой унизительно разбираться с ГИБДД или приставами?
Неужели наладив почти идеально работающую систему оперативного сбора штрафов, которые уже в без акцептном порядке списываются с карт, невозможно сука наладить такую же систему по их обжалованию и администрированию? И откуда вы их бл*дь берете от 16 года в 2019-м, если еще в прошлом году их просто не было видно не в одном из ваших многочисленных сервисов электронных услуг?
В общем если вы до этого считали, что то, что от злости у человека может идти из ушей пар - это художественный литературный вымысел, то уверяю вас это не так. Он сейчас у меня идет, как у паровоза.
Вишенкой на торте стали потерянные в личном кабинете Госуслуг деньги, оплаченные за школу ребенку. За большую часть года!!! Благо мы почти разгадали этот ребус с педантичной школьной бухгалтерией. Но это просто трэш и адово позорище, как вся эта система у нас работает. Инноваторы и цифровизаторы хреновы на международных форумах, а на деле, недобитые рукожопые феодалы, которые просто и откровенно издеваются над всеми нами, за наши же деньги. Доколе??????