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06 мая 15:00
Игорь Трунов: Призыв Симонян - искусственное смещение акцентов с реальных проблем авиации
Трунов Игорь

Председатель Президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», Президент Союза Адвокатов России, Профессор. Доктор юридических наук. Кандидат экономических наук, Академик РАЕН

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Игорь Трунов: Призыв Симонян - искусственное смещение акцентов с реальных проблем авиации

Страшная авиационная трагедия в Шереметьево, соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Россия давно находится на первом месте по количеству авиакатастроф в мире, а основной проблемой является - корыстная безнаказанность и халатная безответственность судебных и следственных органов, покрывающих преступников и мошенников. Судебная практика не знает примеров обвинительных приговоров по результатам расследования авиакатастроф.

Доминирующий в выводах расследований - человеческий фактор вины погибшего. Свой вклад в поисках истины внесла далекая от права и от расследования авиакатастроф, Главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она призвала судить выживших и пострадавших пассажиров за непредумышленное убийство, за то, что они брали с собой из самолета ценные вещи и ручную кладь. Симоньян не призвала привлекать к ответственности судей, выносящих решения в пользу страховых компаний против потерпевших и таким образом сформировавших твердое мнение невозможности взыскать обязательные страховые выплаты за утрату багажа и вред жизни, и здоровью, и как следствие хватающих свои ценные вещи, даже под угрозой жизни. Симоньян не призвала проверить следователей за последние 10 лет, на предмет уголовного преступления, умышленно освобождающих от ответственности за корыстную халатность чиновников от авиации, владельцев и руководителей авиакомпаний, техников, сотрудников авиаремонтных служб, служб безопасности, диспетчеров и т.д.

В России ратифицирована Монреальская конвенция регламентирующая страховые выплаты по мировым стандартам. То есть таких выплат, когда у пассажира голова о багаже не болит вообще, когда серьезные компенсации в случае аварии, стимулируют отрасль вкладывать в безопасность. Международные конвенции в Российских судах не работают, яркий пример - полный отказ Мещанским Судом по иску 72 родственников погибших в Сочинской авиакатастрофе, илл противоправное решение Замоскворецкого суда в отношении требований 200 потерпевших авиакатастрофа над Синайским полуостровом в Египте.

И вот вам очередная новость. Не о помощи потерпевшим и возмещении вреда, а о наказании и даже привлечении их к уголовной ответственности! А страховщикам и владельцам самолетов «вознаграждения», потому что при каждой авиакатастрофе международные перестраховочные компании платят российским страховщикам и владельцам самолетов по общемировым стандартам сотни миллионов долларов, а потерпевшим практически ничего не достается.

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