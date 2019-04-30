У мусорных заводов появилась… система ПВО!
И это не шутка. Сегодня реальное ПВО (противовоздушная оборона) появилось у всех мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов!!! Они сбивают квадрокоптеры экологических движений, которые снимают «самые современные перерабатывающие комплексы» в Подмосковье. То есть эти комплексы настолько «современные» и «чистые», что даже с воздуха их снимать нельзя.
Потому что сразу становится понятно, что мусор просто тупо сваливают в курганы, утюжат бульдозерами, формируют свалки, а миллиарды бюджетных средств рассовывают по карманам и делятся «нажитым непосильным трудом» с преподлейшей нынешней «мусорной» властью, крышующей отравителей России.
Квадрокоптеры, оказывается, сбивают… электромагнитной «пушкой»: она «выстреливает» мощным импульсом в направлении летающего объекта, тот теряет управление и становится легкой добычей охранников новых свалок. Только дорогие профессиональные квадрокоптеры могут еще вернуться на «автопилоте» к владельцу, остальные просто падают в груды мусора.
Говорят, уже пять штук квадроптеров экологи потеряли в Некрасовке, один в Зарайске, пару в Серпухове, а по всей области — многие десятки.
Представляете степень наглости этих мусорных баронов, которые, чтобы скрыть правду об отравляющем человека и природу объекте, развернули за счет мусорных тарифов над ним целую систему ПВО! Они уже охраняют мусор… с воздуха! Видимо, завтра начнут стрелять на поражение во всех, кто приближается к мусорным объектам ближе, чем на 100 метров. А что, полиция же делает вид, что ничего не происходит, она и сама давно превратилась в мусороохранительный орган. Поэтому и чинит мусорная мафия самосуд и беспредел.
А посмотрите, сколько на свалках и площадках строящихся мусорных заводах охраны: целая рать! Чего они там так сильно охраняют? Свозимое московское (и местное) дерьмо? Или ложь, вранье, распил бюджетов и информацию о смертельной опасности, которую несут людям новые свалки и «газовые камеры», которые уничтожают природу Подмосковья навечно? Ответ очевиден: они страшно боятся огласки правды о том, что мусорная реформа в России полностью провалена и превращена в способ воровства сотен миллиардов.
А еще мусорщиков надежно охраняет от народа полиция и ОМОН (ныне — Росгвардия), готовые без разбора лупить дубинами, хватать и тащить в автозак любого, кто противостоит этому преступлению. Видели, сколько полицаев охраняли от жителей Ликино-Дулево от входа (только не смейтесь) в их собственный дубовый лес?! Несколько сотен откормленных и накачанных бойцов, вышедших на войну с собственным народом, встали цепью между дубков, елок да берез, чтобы там можно было начинать вырубку леса под очередной мусорный полигон! Большего позорища и представить невозможно.
А судьи кто? Это не судьи, а соучастники преступления под названием «экологический геноцид российского народа». Судят за все: за репосты и статьи, за приход на судебный процесс, за поставленную на обочину машину, за попытку войти в лес(!), за видео-фотосъемки. Приговоры проштампованы, заранее написаны. Грубейшие нарушения Конституции и Закона налицо. Но судьи отводят глаза, бормочут себе под нос ахинею, выносят репрессивные приговоры нормальным, умным, честным гражданам, защищающим от мусорного нашествия свою Родину. Просто мерзавцы в мантиях!
Вот например видео «современного мусороперерабатывающего завода» под Зарайском.
Затрачено на эту хрень 2,3 миллиарда рублей!!! Хозяин новой помойки, конечно, вездесущий Андрей Шипелов и его «крыша», Сергей Чемизов (РТ-инвест). Свалка построена на месте старого полигона, закрытого в 2016 году по инициативе самого Президента Путина. И открытого вновь его «другом» Чемизовым пару лет спустя. Недавно депутаты «ЕР» решили отдать под свалку еще 60 га. Не хватает им места для «переработанного мусора», бульдозеры не успевают вминать поступающее дерьмо в грязь и воду.
Ну, и конечно, ничего бы не состоялось в Подмосковье без активной поддержки мусорных баронов губернатором Андреем Воробьевым. Это именно он «заряжает» против народа всю эту армию полицаев, судей, мэров и депутатов «Единой России». Зачем говорить с народом: проще побить его палками. Так ему спокойнее.