Из всех искусств для Мединского важнейшим является кино
Стремление главы Минкульта поставить российский кинематограф на рельсы патриотизма приводит к тому, что в прокате окупается лишь каждый десятый фильм, получающий деньги из бюджета
«Проект» провел своеобразное расследование на тему эффективности российского кинематографа при нынешнем навязывании ему патриотизма. Главный «воспитатель» здесь – министр культуры Владимир Мединский, а его главный враг – зарубежное кино.
Разделить кино на хорошее и плохое
Стремление Мединского насаждать это чувство россиянам при помощи кино обходится казне очень недешево. Как утверждают расследователи, в лучшем случае десятая часть «коммерческих» фильмов с господдержкой кое-как окупает свои затраты.
Мединский встал у руля ведомства в 2012 году. А уже спустя год он принялся настойчиво убеждать директора Фонда кино «перестать размазывать деньги по блюдечку» и сосредоточить основные силы на производстве «блокбастеров, хороших, кассовых, больших, социально значимых фильмах».
Фонд кино позицию министра уловил и с того самого момента сконцентрировался на проектах, которые изначально угадывались, как коммерчески успешные. Согласно новой стратегии бюджетного финансирования, организация увеличила долю средств, выделяемую на возвратной основе, и стала выдавать их «гарантированно прибыльным коммерческим проектам». Не требовали возвращения денег киночиновники теперь только с авторов «очень социально значимых» лент, которые без поддержки казны рисковали или уйти в минус или вообще не досняться.
Фонд кино может выделить на один фильм до двух третей его бюджета, но не более 400 миллионов рублей. Некоммерческое кино «спонсирует» исключительно Минкульт.
Всего начиная с 2012 года Фонд кино и Минкультуры выделили на поддержку отечественного кинематографа 41 млрд руб. Большую часть киношники получили именно от Фонда кино. Разница господдержки между ним и Минкультом всегда в пользу первого. Порой разница ощутимая. К примеру, только в 2016-м он выделил на целый миллиард рублей больше, чем главное культурное ведомство страны.
Но если Фонд кино нацелен заставлять киношников зарабатывать, Минкульт в основном дает деньги на «некоммерческое» кино. Многие из этих фильмов в широкий прокат никогда не выходят и точно прибыли не приносят. От слова «совсем». Как, например, фильм «Берцы», который с бюджетом в 80 млн. руб. «заработал» лишь 23 тысячи.
Но Мединский как определил направление патриотизма в кино, так по нему и продолжает гнуть свою линию. «Плохие» фильмы, которые очерняют Россию, государство финансировать не будет, а «хорошие» ленты, даже заведомо провальные в прокате – всегда пожалуйста.
В своем отстаивании патриотизма министерству культуры Фонд кино с его немалыми финансовыми возможностями был как кость в горле. Тем более, влиять на назначение его руководства ведомство не могло. Соответственно, конфликт министра Мединского и тогдашнего главы Фонда Кино Малышева никого не удивлял.
Но в 2018 году Минкульт своего добился: главу Фонда сменили, а устав организации поменяли так, что тот оказался под кураторством ведомства, которое само отныне представляет правительству РФ для назначения членов совета фонда и его исполнительного директора. И самое главное – именно ведомство Мединского теперь контролирует все затраты Фонда.
Убыточный патриотизм
Как результат министерского курирования Фонда кино – работа в убыток. Среди фильмов, получивших субсидии в 2012-2017 годах, как пишет «Проект», лишь 19 картин вышли в «плюс». То есть, 12% из общего числа.
Одним из самых убыточных оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя, получивший от Фонда кино 280 млн рублей. При бюджете фильма в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать немногим более полумиллиарда.
В список самых провальных проектов с участием Фонда кино попали и дорого снятые картины для детей. К примеру, мультфильм «Савва. Сердце воина» с бюджетом в 1 млрд рублей не собрал в прокате и двухсот тысяч.
Недалеко ушел и другой анимационный фильм – «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Картина при бюджете почти в миллиард рублей собрала в прокате лишь 261 миллион.
Еще один проект с высокими убытками – фэнтезийная мелодрама «Он - дракон», с главным продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Фильм, дважды получавший деньги из казны, и съевший на свое производство миллиард рублей, собрал только 780 млн рублей.
Провальным проектом Фонда кино стал и фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», который при бюджете в 810 млн рублей заработал смешные 74 миллиона.
Фонд кино в течение четырех лет выделял субсидии на исторический фильм Андрея Кравчука «Викинг», в основу которого легла «Повесть временных лет». Над фильмом с бюджетом в 1,2 млрд рублей мучились целых восемь лет, но несмотря на высокие вложения он не окупился в прокате, собрав 1,5 млрд рублей. Убыток производителя фильма после отчислений кинотеатрам и дистрибьютору составил 738 млн рублей.
Не окупились и дважды профинансированные Фондом кино «Ледокол», «Территория» и «Дуэлянт» – ленты, основанные на реальных событиях и вроде как несущее добро и прививающие любовь к родине. Всего в «минус» был произведен 141 фильм, хоть что-то заработали лишь 19 лент.
Среди проектов Фонда кино, которые окупились в прокате, на первом месте оказался фильм «Движение вверх», который рассказывает о победе сборной СССР над сборной США в баскетбольном турнире Олимпийских игр в Мюнхене, в 1972 году. При бюджете в 450 млн рублей фильм собрал в прокате 3 млрд рублей.
Успешным в прокате стал и еще один фильм на спортивную тему: сборы картины «Лед» о фигурном катании составили 1,5 млрд рублей при бюджете в 150 млн рублей.
В список прибыльных проектов, поддержанных Фондом кино, попала военная драма «Сталинград» Федора Бондарчука о событиях Великой Отечественной войны: с бюджетом в 955 млн рублей картине удалось собрать в мировом прокате 3,8 млрд рублей.
Напрасные старания министра
Главный враг отечественного кино для Мединского – Голливуд. Министр призывает принять все меры к тому, чтобы американское кино не разрушило российский кинематограф. Под мерами противодействия засилью Голливуда понимаются ограничение показов зарубежных фильмов и увеличение субсидирования российских лент.
И такие меры уже вовсю применяются. Только вот к большому разочарованию министра зарубежные фильмы как оставались, так до сих пор и остаются лидерами по сборам в российском прокате.
К примеру, в 2017 году в топ-100 фильмов с самыми высокими сборами в российском прокате попало всего 25 российских картин. Большая часть из них получала деньги из Фонда кино.
Но что любопытно, меньшая часть российских лент, попавших в топ-100, и занявших там высокие места, стали фильмы, снятые без помощи государства. Среди них «Гоголь», «Бабушка легкого поведения», «Нелюбовь».
На «подсосе» у бюджета
По большому счету бюджетом Фонда кино пользуются одни и те же лица. Например, компания «Арт Пикчерс Студия», учрежденная Федором Бондарчуком и «Национальной медиа группой», с 2012 по 2017 годы получала поддержку Фонда кино двадцать два раза. Столько же раз Фонд кино поддерживал компанию «СТВ» Сергея Севастьянова.
В пятерку самых дотируемых государством киностудий попали компании «ТаББаК» Тимура Бекмамбетова, «Энджой мувиз», которая была основана братьями Гевондом и Сариком Андреасян и «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова».
Некоторые учредители этих студий, которые получали государственные деньги, напрямую задействованы в их распределении. Бондарчук и один из учредителей «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин заседают в экспертном совете Фонда кино, который как раз и проводит конкурсный отбор претендентов на государственное финансирование. Верещагин одновременно входит и в совет Фонда, который в 2018 году утверждает окончательные списки будущих получателей бюджетных денежек.
Таких конфликтов интересов в Фонде кино вообще немало. В период с 2015 по 2018 годы «Трансперенси Интернешнл – Россия» насчитала в 45 из 56 фильмов признаки конфликта интересов и 222 случая взаимосвязи получателей денег с Фондом кино.
Да и сам Фонд уже который год спонсирует одни и те же компании. Большинство из продюсерских студий, которые попали в рейтинг крупнейших получателей дотаций, входят в перечень кинокомпаний-лидеров, которые получают самые большие субсидии и как правило в первую очередь.
Перечень лидеров отечественного производства из десяти кинокомпаний утверждается Фондом кино каждый год, при этом их список почти не меняется. Например, в 2017 году между десятью лидерами Фонд кино распределил 2,5 млрд рублей, а остальные 35 кинокомпаний получили полмиллиарда на всех.
Среди российских режиссеров тоже есть те, кому везет больше других. В этом своеобразном «топе» есть фамилии Александра Котта, Антона Мегердичева, Дениса Чернова, Дмитрия Дьяченко и Дмитрия Киселева.
Сам себе даю, сам себе снимаю
Систему распределения бюджетных денег Фондом кино прозрачной точно не назовешь. Известен как минимум один случай, когда Фонд кино выделил деньги без традиционной конкурсной процедуры. Так случилось с комедией «Крымский мост. Сделано с любовью!», посвященной строительству одноименного моста. В прошлом году Русская служба BBC провела расследование и выяснила, что Фонд кино выделил деньги на фильм без конкурса, лишь «на основании некоего письма», написанного, предположительно, из министерства культуры..
Фильм Тиграна Кеосаяна по сценарию его супруги, главы телеканала RT Маргариты Симоньян, получил от государства 100 млн рублей. А сам Мединский заступился и за фильм и за Фонд, заявив, что конкурс был и, вообще там все прошло по правилам. Уже после выхода фильма в прокат появилась информация от портала «Kinodata.Pro», что бюджет фильма составил 175 миллионов рублей, а затраты на его маркетинговую поддержку – 125 миллионов. Собрать же удалось порядка 70 млн рублей.
Кстати, критика по поводу непрозрачности не раз звучала и в адрес самого Минкульта, распределяющего деньги на дебютное, экспериментальное, детское и документальное кино. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» (ЦАП) в свое время обнаружил конфликт интересов при распределении субсидий Минкультуры.
По оценкам ЦАП, только в 2018 году около 220 млн. рублей были распределены при явном или косвенном наличии конфликтов интересов. Эксперты отмечают, что зачастую в конкурсных комиссиях, которые голосуют за решение по тому или иному фильму, находятся и те лица, которые лично заинтересованы в данном проекте.
К примеру, в 2018 году криминальная драма «Старый хулиган» получила поддержку в направлении «Авторское и экспериментальное кино». В жюри, одобрившим субсидию, сидел режиссер этого же фильма Алексей Петрухин. Выходит, сам себе одобрил получение денежного гранта.
Патриотические должники и не патриотический криминал
Известно, что Фонд кино выделяет деньги компаниям как на возвратной, так и на безвозвратной основе. Но по первой схеме денежки обратно вернуть получается далеко не всегда.
Пару месяцев назад Фонд кино опубликовал так называемый черный список должников, которые накопили задолженности по субсидиям на производство фильмов. В нем 24 кинокомпании. Совокупный долг – около 740 млн рублей. Больше всех должна компания «Энджой мувиз», которая не вернула Фонду кино 112 млн рублей за фильм «Аладдин», который, кстати, так и не был снят.
И эта лента далеко не единственная, на которую дали денег, но на свет она так и не появилась. Примерно год тому назад Фонд кино совместно с Минкультуры в ходе проведенной ревизии выяснили, что с 2013 по 2017 годы семь компаний не произвели фильмы, на которые получили деньги.
Эта давняя «болячка» Фонда кино. К примеру, в 2011-м он выделил 21,9 млн рублей киностудии «Чеченфильм» на съемки картины «Тоска». Фильм так и не был снят, а сама компания была ликвидирована тремя годами позднее. И это при том, что компания пришла не с улицы. Её учредителем выступал Минкультуры Чечни, а в состав попечительского совета «Чеченфильм» входил сам глава республики Рамзан Кадыров.
Порой деньги, выданные на кино, тратятся куда угодно, только не на кино. В прошлом году в уголовных делах о хищении бюджетных средств у Фонда кино фигурировали такие фильмы, как «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова». Как сообщали СМИ, речь шла о миллионах рублей, которые были потрачены нецелевым образом, а фактически разворованы.
При этом, работа в убыток – далеко не единственное, что можно поставить в укор системе госфинансирования отечественного кино. Сама по себе продукция на государственные деньги производится такая, что, по большей части, составить конкуренцию зарубежным кинокомпаниям на мировом уровне не выходит даже близко. С 2012 по 2017 годы лишь семь картин, из всех, что поддерживал деньгами Фонд кино, одерживали какие-то победы на международном уровне или хотя бы попадали в номинанты кинофестивалей за рубежом.
Так что, если и хотел министр культуры как лучше, то получилось – как всегда, да еще и очень дорого. Но самое главное – похоже никому из власть предержащих в стране не приходит в голову, что патриотизм в гражданах может развивать, к примеру, хорошая сытая жизнь, наличие постоянной работы с достойным заработком, прекрасные дороги и прочие атрибуты жизни.
Многие десятки лет в СССР учили любить родину при помощи кино. Просто больше нечем было. Времена поменялись, название страны сменилось, а кроме кино людей так больше порадовать и нечем.
Другое дело, что кино это обходится бюджету в немалые деньги. Тому самому бюджету, которому не хватает на пенсии, льготы, зарплаты и т.д. Так стоит ли тратить деньги на фильмы, в основу которых закладывается чувство искусственного патриотизма? При пустом желудке им всё равно сыт не будешь…