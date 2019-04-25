Как я защищал власть
С тяжелым сердцем заметил, что куда-то делись у нас митинги в поддержку власти.
Раньше-то вон сколько их было – и по числу, и по участникам, всяким знаменитостям...
А теперь как-то это дело стихло.
А, собственно, почему? Ну да, нелегкие времена для нашей власти настали: санкции, злобная русофобия, люди беднеют, ропщут... Но вот как раз в такие моменты и требуется наша поддержка снизу, чтобы все видели, знали, что народ и власть у нас во все времена едины…
Направил соответствующие запросы в разные провластные структуры: дескать, чего вы молчите, бездействуете? – Никакой реакции, видно, за живое их мой вопрос цапнул…
Тогда решил сам действовать. Никогда раньше в таких акциях не участвовал, ни за бабки, ни за отгулы, а теперь решил: выйду в одиночный патриотический пикет…
Сделал такой красочный плакат со словами: «Поддерживаю нашу власть во всем!». И встал с ним у памятника Маяковскому – он же тоже власть поддерживал, так что место со смыслом выбрано.
Стою гордо с плакатом. Народ мимо идет, смеется, улюлюкает, кто-то фоткает меня, кто-то пальцем у виска покрутил, а один старикашка даже плюнул два раза – один в плакат, а другой прямо в грудь мне попал… Но я сдержался, застыл, как каменный Маяковский – зачем мне на всякие провокации вестись? И так с этими плевками простоял минут двадцать, а толпа вокруг меня всё растет и растет, разборки всякие политические начались, смотрю, ко мне два мента пробиваются. Говорят: – Быстро сворачивайте плакат, и следуйте за нами.
Я (возмущенно): – Как это? Почему? Вы хотя бы плакат прочитайте!
А они: – Делайте, что сказано! Или силу применим…
Ну, я пошел за ними. Народ сразу на мою сторону переметнулся. Кричат со смешками: – За что его?! Он же ваш, ребята!..
Пришли в отделение. Стали разбираться. Начальник ихний осмотрел мой плакат и куда-то звонит. Говорит: – Тут необычный случай. Помощь ваша нужна. И прихватите с собой психиатра…
Вскоре является какой-то эксперт в штатском и психиатр. Тот сразу ко мне с каверзными вопросами: «Где мы сейчас находимся? Какое сегодня число? Кто у нас президент? Кто такая Собчак?..» – Ну, я всё правильно ответил. Он говорит эксперту: – Всё в порядке, здоров.
Тогда эксперт спрашивает: – Кто вас надоумил на этот провокационный фарс? Кто заказчик? Есть ли сообщники? – Я как на духу отвечаю. Он: – Вы мне тут Минина и Пожарского не разыгрывайте. Я что, по вашей физиономии не вижу, что вы издеваетесь? Нашли этакий хитренький способ, чтобы народ баламутить?..
Я (обиженно): – Не верите, проверьте на полиграфе. Я же хотел помочь… Это мой долг как верного гражданина…
Он: – Поможете, когда вам скажут. А так живите смирно, не подбивайте людей на глупости. В этом и будет ваша гражданственность. – Потом как-то очень внимательно посмотрел на меня и уже вполне милостиво произнес: – Ладно, на первый раз прощаем. Оставьте свои координаты. Когда понадобитесь, мы вам сообщим. Нам такие креативные помощники нужны.
Ну, вот значит, не зря все-таки стоял.