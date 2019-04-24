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24 апреля 20:13
Отцы украинской государственности
Авдерин Валерий

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Отцы украинской государственности

Если через 70 лет в Киеве соберутся ставить памятник «100-летие Украины», наподобие микешинского «Тысячелетия России» в Великом Новгороде, то в числе важнейших персонажей украинской истории там непременно должны присутствовать Ахать Брагин и Павел Лазаренко.

Не они стояли у истоков независимой Украины. Думаю, самое почётное место на вершине монумента достанется первому президенту Кравчуку. Но именно эти люди в своё время на четверть века вперёд (или даже больше?) определили лицо украинской государственности, вырастили, подарили стране людей, которые рулили и рулят ею даже после того, как сами они ушли с политической или даже жизненной сцены.

Павел Лазаренко был первым вице-премьером и премьер-министром Украины в 1995-97-х годах. Премьером он пробыл чуть больше года. Но зато всё это время он воровал совершенно открыто и нагло. С президентом Кучмой у них установилось полное взаимопонимание.

Главное, что за этот год Лазаренко умудрился на большинство ключевых постов в экономике страны назначить своих людей. Сам Лазаренко, в конце концов, вынужден был бежать в США, где отсидел длительный срок за отмывание средств. Но люди, которых он в своё время извлёк на свет, сделал богатыми и влиятельными, рулят страной и сегодня.

Например, его ближайшая ученица и компаньонша Юлия Тимошенко.

Ахать Брагин с погонялом Алик Грек начинал свою карьеру мясником на колхозном рынке, а закончил её главой самой богатой и мощной преступной группировки Украины – Донецкой. Брагина взорвали в 1995-м году. Как считают очень многие – по приказу Лазаренко. В каких-то делах Лазаренко и Брагин были партнёрами. Но зачастую выступали конкурентами. Видимо, второе перевесило.

После смерти пахана его империю унаследовал ближайший соратник Ринат Ахметов. Кстати, ещё несколько лет назад Ахметов (из нищей Украины!) считался самым богатым олигархом Европы. В ближайшее окружение Брагина входил и ставший потом премьер-министром и президентом Виктор Янукович. А братья Кличко, по многочисленным свидетельствам украинской прессы, начинали свою карьеру в его бандах обычными гопниками-вышибалами.

И с Лазаренко, и с Брагиным тесно сотрудничала тогда семья Порошенко. Сам Пётр Алексеевич, его отец, брат. Собственно, своё состояние они в значительной мере создавали с помощью вышеназванных персонажей, занимаясь кучей полукриминальных бизнесов в Приднестровье. И ярый противник украинских сепаратистов ничуть не стеснялся зарабатывать деньги на расколе Молдавии.

Не встречал упоминаний о том, что в брагинско-лазаренковский круг входил президент Ющенко. Но и его правление, когда он поочерёдно назначал премьерами то Тимошенко, то Януковича, прошло под знаком этого сакрального тандема.

Теперь, с приходом Зеленского, замаячила перспектива, что птенцы гнезда Лазаренко-Брагина будут, наконец, оттеснены от власти. Не знаю, насколько новые персонажи будут лучше старых, но то, что старых давно пора гнать поганой метлой – это однозначно. И к тому же, по всем по ним давно соскучилась тюрьма.

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