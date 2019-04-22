Печальный юбилей
Год назад российский Интернет взорвало видеообращение главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, адресованное президенту Владимиру Путину. В своем выступлении чиновник рассказал о давлении на него со стороны руководства Московской области, начальника Управления Администрации президента России по внутренней политике Андрея Ярина и генерала ФСБ Ивана Ткачева. Во время общения со столь высокопоставленными чиновниками, Шестуном была сделана диктофонная запись, суть которой сводилась к двум вещам: не разрешай митинг за закрытие свалки «Лесная» в Серпуховском районе (она состоялась 14 апреля 2018 года) и пиши заявление об отставке со своего поста. В противном случае Шестуну грозили «катком» в виде сфабрикованного уголовного дела, возбужденного по делам 8-10-летней давности, очернение в СМИ, полное разорение его лично и его семьи. Шестун отказался пойти на сделку.
Сразу после обнародования обращения к Владимиру Путину, в котором Александр Шестун сообщил о такого рода разговорах и в качестве доказательства привел диктофонные записи, глава небольшого района стал героем большинства протестных пабликов. Он получил приглашение выступить в эфире «Эха Москвы», председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась в МВД, Генеральную прокуратуру и СКР с требованием провести проверку по поводу угроз, об обращении написали десятки СМИ, его тысячи раз перепостили в соцсетях, свои комментарии дали ведущие общественные деятели и «правые», и «левые». У думающих людей был шок, даже самая ярая оппозиция, ранее критиковавшая Шестуна, тогда высказалась в его поддержку.
Но реакции «сверху», на которую рассчитывали политологи, юристы, просто люди, считавшие, что живут в правовом государстве, не последовало. Впрочем, как сказать. Может как раз и последовала в виде покатившегося «катка». Сперва Шестуна начали прослушивать, затем у него на работе начались постоянные обыски, а накануне открытия Чемпионата мира по футболу его арестовали. Кстати, в диалоге с генералом ФСБ Шестуну даже обещали, что закроют его как раз накануне такого события, когда тема ареста для общественности отойдет на второй или третий план. И действительно, дальше все начало развиваться по сценарию, описанному в опубликованной аудиозаписи. Было возбуждено уголовное дело по истории восьмилетней давности, начались обыски в домах людей, которые работали с Шестуном или были хорошо знакомы, в СК России начали массово загонять на допросы тех, кто просто знал главу района. Цель одна - «наковырять» несговорчивому чиновнику грехов лет на 10, а лучше 20.
Четкая схема, обрисованная генералом Ткачевым работала на протяжение 2018 и 2019 года безукоризненно. Шестуна не допустили до выборов, несмотря на требования главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в неволе ему начали создавать невыносимые условия, переводя из изолятора в изолятор. Дошло до того, что небольшой по российским масштабам чиновник оказался сначала в СИЗО «Лефортово», а потом в «Кремлевском централе», где содержатся только генералы, губернаторы и террористы.
После начала публикации записок из изолятора, после того, как многие политики и политологи, актеры, режиссеры, общественные активисты, юристы стали во весь голос заявлять о незаконности преследования Шестуна и явном политическом следе в его деле, следователи сделали все возможное, чтобы ограничить Шестуна во всем - общении с миром, с адвокатами, женой, детьми. Его письма перестали доходить до адресатов и, наоборот. Ему отказали в медицинской помощи. Дошло до того, что у больного сахарным диабетом отобрали глюкометр, унесли из камеры телевизор, не всегда выводили на прогулки. В обычной жизни это называется издевательством. Об условиях содержания Шестуна был извещен Европейский суд по правам человека, ситуацию стал курировать лично Михаил Федотов - председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента Российской Федерации и Татьяна Москалькова - уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Но даже несмотря на это ситуация в лучшую сторону не менялась. На протяжении месяцев бывший глава района был лишен возможности общения с родными, его фактически ограничивали в праве на защиту.
Зимой 2019 года начала реализовываться вторая часть сценария от Ивана Ткачева. Генпрокуратура, руководство которой Шестун ранее обвинил в коррупции и потребовал расследования ряда эпизодов по нашумевшему «игорному делу», подала иск в отношении Шестуна и четырех десятков физических и юридических лиц с требованием изъятия у них имущества. Бездоказательно, по сути, ссылаясь на якобы аффилированность третьих лиц, Красногорский городской суд молниеносно (в течение месяца) возродил в России понятие «экспроприация», отобрав у Шестуна и членов его семьи все имущество (включая единственное жилье). А заодно разорил и оставил без крова и бизнеса еще почти четыре десятка людей и фирм.
В знак протеста против произвола, требуя соблюдения прав, в феврале Шестун объявил голодовку. Она продолжается по сию пору. В годовщину обнародования видеообращения к Путину, идет 70-й день отказа Шестуна от пищи. На прошлой неделе у него отказало сердце, он пережил клиническую смерть. Но «каток» репрессий продолжает катиться. Человека, доведенного до изнеможения, человека, которого пытаются сломать самыми изуверскими методами инквизиции, дабы он сам себя оговорил... следователь СК России Роман Видюков вызвал на допрос в понедельник, 22 апреля.
Учитывая опыт главы подмосковного района, невольно задумаешься, а стоит ли обращаться за помощью так высоко? Хотят ли за кремлевскими стенами знать о том, что творится в Китай-городе, на Лубянке и далее везде?