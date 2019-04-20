Жалкие оправдания и бред ОнВамНеДимона
17 апреля в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства выступил Медведев. Судя по всему, он и сам верит в ту чушь, которую несет. Либо это просто лицемерие вселенского масштаба…
1. Начал ОнВамНеДимон с Крыма и еще неоднократно к нему возвращался. Это выглядело откровенно жалко, не иначе как попытка назвать хотя бы одно бесспорное достижение. Вот только причем тут правительство?! И мост в Крым, и тем более возвращение полуострова в состав России уже давно добавлены в копилку лично Путина, которую тот не только растратил, подписав закон о повышении пенсионного возраста, но еще и ушел в глубокий минус.
2. Главным пунктом отчета Медведева стали россказни про борьбу с бедностью. То ли это лицемерие невиданных масштабов, то ли полнейшая неадекватность, – тут сложно разобрать.
Дело в том, что даже по официальной статистике в России сегодня почти 20 миллионов нищих, т.е. тех, чей доход сегодня меньше прожиточного минимума [или МРОТ, повышение которого до уровня прожиточного минимума правительство сначала раскритиковало вдрызг, а затем и само внесло аналогичный законопроект, который был принят с нарушением регламента Госдумы по принципу «лишь бы не КПРФ»].
Так вот, я немного повторяюсь, но это правительство так «радеет» за бедных, что пока люди буквально силятся выжить, 16 членов Совета директоров Газпрома получают до 20 000 МРОТ! А доход одного только Миллера оценивается в 13 000 МРОТ.
Правительству был дан полный карт-бланш на устранение этой несправедливости.
Еще 4 декабря 2014 года президент, по сути, поддержал предложение КПРФ о сокращении выплат топ-менеджерам госкомпаний. Особенно это касается премий и бонусов, они кричащее не соответствуют эффективности выполнения тех задач, для которых государство и создало соответствующие организаций. По итогам послания Федеральному Собранию правительству было дано соответствующее поручение. Администрация президента прямо сообщила КПРФ: «Ваши предложения будут учтены при исполнении названного поручения Президента Российской Федерации».
Что в итоге? Правительством до сих пор не внесен анонсированный законопроект о максимальном размере оплаты труда и вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний, а введенные подзаконным актом ключевые показатели эффективности – это сплошная профанация.
На вопрос об исполнении поручения президента о принятии предложенных коммунистами мер правительство ответило фракции КПРФ, что ограничило доходы глав ГУПов и МУПов, а также заставило глав госкорпораций отчитываться о доходах. Это капля в море, и то кабмин почти сразу запретил публиковать эти зарплаты и теперь только сам и знает о них.
Хотело бы правительство помочь бедным в России, оно просто перераспределило бы премии и бонусы топ-менеджеров госкорпораций и зарплаты Миллера, Сечина, Белозерова и других глав государственных компаний в пользу тех, кто едва сводит концы с концами!
На те же цели можно было бы направить резко выросшие после введения прогрессивной шкалы налогообложения доходы бюджета. Но мы же не какая-нибудь Германия, Великобритания, Сингапур, Австрия или Китай, чтобы устанавливать необлагаемый налогом минимум от 600 тысяч до миллиона с лишним рублей в год, а для сверхбогатых, наоборот, – вводить высокую ставку НДФЛ (вплоть до 45%).
Кроме того, можно было бы не драть с людей три шкуры за жилищно-коммунальные услуги. Вместо этого власть ввела поборы на капремонт в специальные фонды и игнорирует тот факт, что управляющие компании продолжают собирать с граждан абсолютно те же суммы, изменив только в квитанциях «капитальный» на «текущий» ремонт и содержание жилья.
Для поддержки работяг, можно было согласиться с инициативой КПРФ о распределении между гражданами доходов от добычи полезных ископаемых. Ну, или уж хотя бы, и я об этом тоже неоднократно говорил, резко снизить цены на топливо.
Я напомню, что в мае 2008 года, когда Медведев стал премьером, литр бензина АИ-95 стоил 23 рубля. Его цена росла, как когда стоимость нефти повышалась, так и когда понижалась. В итоге бензин вырос вдвое и продолжит расти, можете не сомневаться.
Текущие разговоры о «героическом» сдерживании цен на топливо – это абсолютно ни о чем. Даже у наших соседей, во многом на нас похожих, например, Туркмении, Азербайджане или Казахстане – в среднем 30 рублей за литр. Стоит ли говорить про Венесуэлу, где топливо стоит 50-60 копеек?
На фоне этого российских монополистов надо лишать лицензий и изымать природную ренту в доход бюджета. Остальное – болтовня.
Если бы правительство хотело бы помочь бедным, оно бы освободило их от кредитной кабалы. Сегодня же совокупная задолженность граждан по кредитам превысила 15 трлн рублей и продолжает неуклонно расти.
Доля заемщиков с пятью и более действующими кредитами превысила 5,62% от общего числа заемщиков и бьет все рекорды. Увеличение наблюдается уже третий год подряд.
От нищеты и безысходности граждане попадают в сети микрофинансовых организаций, у которых проценты достигают космических величин. Власть официально «ограничивает» ставку на уровне 388%, и то временно.
При этом правительство отказывается объявить кредитную амнистию и законодательно ограничить ставки по кредитам в каких-то разумных пределах.
3. Дальнейшее выступление премьера не отличалось в сторону адекватности и правдивости от его основной части, в которой Медведев рассказывал про то, как его правительство борется с бедностью.
Хотя остается определенная вероятность того, что премьер просто имел в виду реально эффективную работу, направленную на то, чтобы изжить и стереть с лица земли «лишних» бедняков. По крайней мере, указанная версия подкрепляется продолжившимся в 2018 году ростом смертности в десятках регионах России.
Что касается сказок про возросшую до небес среднюю продолжительность жизни, я их тоже уже разоблачал. Более половины мужчин умирает до 65 лет – это данные Росстата. То, о чем говорит Медведев, – это лишь прогноз для сегодняшних новорожденных.
4. Они правда могли бы жить по 70 и более лет, но для этого надо остановить погром сферы здравоохранения.
Я не устаю повторять официальные цифры Росстата: с 2012 по 2018 год ликвидированы 1000 больничных организаций и почти 165 тыс. больничных коек.
Резко упала доступность медицины как в сельской местности, так и в крупных городах, даже в Москве, в который целый ряд районов остался без больниц.
Соответственно, растет как смертность больных на дому, так и внутрибольничная летальность из-за несвоевременного обращения за медпомощью, очередей, переполненности и т.д.
Ровно об этом КПРФ предупреждала еще в 2015 году, требуя отказаться от такой «оптимизации» системы здравоохранения.
5. Значительная часть отчета Медведева была посвящена нацпроектам развития России, разработанным на основе новых майских указов президента. Глава правительства от души наобещал на будущее прогресс, стремительные прорывы и всеобщее благоденствие.
На то, что он занимает ключевые государственные посты уже 11 лет и кроме стагнации и загнивания практически ничего не видно мы, наверное, не должны обращать внимания.
А если серьезно, то обещания Медведева и гроша ломаного не стоят. Мы все помним предыдущие майские указы Путина.
Наипервейший из них – создать и модернизировать к 2020 году 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ).
Указанная цель не случайно поставлена президентом самой первой: от этого во многом зависит динамика экономического развития страны, повышение независимости и устойчивости ее экономики, а также рост уровня благосостояния наших граждан.
Будет ли указ выполнен? Конечно же, нет. Не то что новых и модернизированных мест крайне мало, но даже с учетом «старых» (а именно так правительство, на мой взгляд, будет манипулировать цифрами) ВПРМ катастрофически не хватает. По данным Росстата даже общее количество высокопроизводительных рабочих мест стремительно снижается: с 2014 по 2017 год оно упало с 18,2 до 17,1 млн.
Думаете, кто-то за это лишится портфеля? Нет. От правительства никто кроме коммунистов по большому счету не требует работать, хотя президент и парламент могли бы, и кому-то даже показалось, что собираются.
Само собой, социально-экономический блок кабмина, в свою очередь, напряженно трудиться на благо России тоже не стремится. А зачем? Лучше просто наслаждаться видом из офисов Москва-Сити, сколько бы десятков миллиардов рублей новые помещения для правительства ни стоили…
Вот мы и вернулись к теме заботы о бедных, на которых «денег нет». Выходит, на самом деле денег полно, просто у кого-то нет совести.