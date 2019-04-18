Долой проворовавшуюся камарилью!
Административная реформа, которую подавляя всякое инакомыслие, проводит правительство Московской области, «в интересах народа» обрела повсеместное сопротивление этого самого народа. По состоянию на сегодняшний день ликвидированы 33 муниципальных района, Волоколамский и Лотошинский готовятся, и только Ленинский район пока ограничился лишением мандата депутата городского поселения Видное Павла Грудинина.
Люди протестуют, потому, что нормальное общество всегда противиться насилию. Сопротивляются традиционными методами. Разрывают микрофон на публичных слушаниях, предают анафеме депутатов, за которых ранее проголосовали, выходят на митинги, регистрируют общественные организации, подают прошения и петиции, привлекают внимание СМИ и пытаются в судебном порядке отменить законы Московской области «Об организации местного самоуправления на территории «такого-то» района».
Общество разобщено и власть понимая это успешно ликвидировала 33 района. Никто, включая меня, на Красную площадь голодать против вопиющего произвола, не вышел.
Очень показательное интервью гражданского активиста Николая Маркина, бесспорного патриота родного Кратово, «Жуковским вестям» от 16.04.2019, обнажающее общие тенденции на местах, суть которых – сепаратистские настроения и полное непонимание силы и мощи административного ресурса, включенного против нас. «И мы, естественно, будем оспаривать решения о ликвидации поселка Кратово в других инстанциях, вплоть до Верховного суда и ЕСПЧ». И мы, РОО «Гражданский форум МСУ» так же оспариваем в судах насильственную ликвидацию районов и по Можайскому району, уже дойдя до ЕСПЧ. Но это тот инструмент, который возможно сработает через несколько лет. Что и устраивает наших оппонентов, потому, что они в долгую не играют. Им нужно сейчас, так как сугубо гражданское правительство Московской области устроено по армейскому принципу. Есть приказ губернатора и его надо выполнить любой ценой, не задумываясь о законности. Губернатор и есть закон.
Правозащитники наивны, полагая что они живут в правовом государстве, а власть цинична и беспредельна в своих решениях.
Второй этап административной реформы предполагает укрупнение существующих городских округов, сокращение существующих 65 до 10-12 крупных городских агломераций.
Так, например, Подольск, Чехов и Серпухов (Ступино, Озеры) объединят в Большой Подольск. И как вы думаете, сколько депутатов воспротивиться этому безумию? Подольск и Серпухов поголовно проголосуют «за» и лишь в Чехове двое «против».
К чему я это пишу? А к тому, что, преклоняясь перед гражданскими активистами на местах, а в каждом муниципалитете есть горстка отчаянных патриотов, нужно менять формы и методы борьбы. Пока мы дойдем до ЕСПЧ, территориальное устройство в Московской области поменяется несколько раз, а возможно к тому времени у нас будет уже и другая страна.
Перво-наперво – солидарность. Проблему Кратово в Кратово не решить и это не проблема Кратово, это проблема общая для Подмосковья. Мы воюем с хорошо структурированным и организованным противником, значительно превосходящим нас по численности, а, следовательно, нужно консолидировать усилия, опираясь на местные сообщества. Смыслом и содержанием борьбы должен стать тезис защиты родного дома от оккупантов. Чиновники ведут себя именно как оккупанты и отношение к ним должно быть адекватное. Они циничны, мы должны быть еще циничнее. Они врут, мы должны говорить правду. Они кичатся своим богатством, мы должны презирать их за украденную Родину.
Еще раз. Солидарность, гражданское неповиновение и новые технологии. И только так мы сможем приблизить час избавления от проворовавшейся камарильи, сделавшей смыслом своего существования тотальное ограбление народа.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции