Рейдерство под прикрытием громких имен
Структуры небезызвестного бизнесмена Токая Керимова отобрали у Азада Бабаева успешный бизнес в виде «Ру-Энерджи групп», действуя от имени всем известных людей
Историей «Ру-Энерджи групп», судьбой Бабаева и «темными» схемами Керимова «Общая газета» интересуется уже не в первый раз. Мы описывали, каким образом Токай Керимов и его ближайшие помощники (или сообщники) разоряют предприятия, выводя из них деньги.
Писали мы и том, как компания «Нафтагаз-Бурение», находящийся под контролем Керимова и его людей, пытается обвести вокруг пальца «Газпромнефть» и «Роснефть», заключая с ними договора, обязательства по которым может и не выполнить.
Тем более, «Нафтагаз-Бурение» погряз в долгах и судебных исках по самую, извините, макушку. И об этом мы тоже писали.
И далеко не все, о чем мы рассказывали, понравилось «керимовцам». Компания пытылась засудить «Общую газету», но без успеха. Не так давно была отклонена очередная апелляция. С нас хотели получить денег и опровержения, но суд разобрался в том, кто говорил правду, а кто так и остался лжецом. И в иске, и позже в апелляции компании «Нафтагаз-Бурение» к нашему изданию было отказано.
Совсем недавно была отклонена и апелляция в иске «О защите чести и достоинства...» от компании «Нафтагаз». В феврале этого года Девятый Арбитражный суд г. Москвы под председательством судьи Садиковой в очередной раз рассматривал пункты, которые не понравились исцам в нашей публикации. Среди них упоминание того, что «Нафтагаз», «Нафтагаз-Бурение» и другие компании, которые перечислялись в статье, имеют отношение к Токаю Керимову.
Не понравилось истцам и наше предположение о том, что компанию «Нафтагаз-Бурение» в скором будущем может ждать банкротство. Упоминание о родственниках Керимова и господине Назараилеве, сыгравшем не последнюю роль в рейдерском захвате бизнеса Бабаева, тоже пришлось не по душе.
Да и наш рассказ о буровых вышках, проданных во много раз ниже рыночной цены господам из «Нафтагаза» также не понравилось.
Тем не менее, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя истца и явившегося третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2018.
По мнению уважаемого суда, заявителем не было учтено, что в связи с тем, что неоспариваемые им сведения являются достоверными и не порочащими деловую репутацию истца, нельзя при оспаривании фрагментов как недостоверных и порочащих на сведения, признаваемые истцом достоверными и не порочащими деловую репутацию. Проще говоря, не бывает так, что в одной часть одной и той же информации была правдой, а другая часть ложью.
Практически в каждом из своих материалов мы рассказывали о том, как владелец перспективной компании Азад Бабаев потерял свое детище – холдинг «Ру-Энерджи групп», который несколько лет назад буквально ворвался на нефтесервисный рынок страны. А потом вдруг внезапно обанкротился на пике популярности.
Имя Бабаева было опорочено, сам он оказался под пристальным вниманием силовиков. Но предприниматель все эти годы не оставляет попыток добиться справедливости, а заодно и восстановить свое доброе имя.
Но давайте немного вспомним о том, как начиналась и как закончилась недолгая история «Ру-Энерджи групп».
В феврале 2013 года, подводя итоги недавно прошедшего года, в интервью журналу «Бурение и нефть» Азад Бабаев, тогда еще президент «Ру-Энерджи групп» хвалился успехами своего детища. Да и перспективы выглядели радужными. В основных заказчиках – «Газпромнефть», ТНК-ВР, только что к ним присоединился «НОВАТЭК». Сотрудничал «Ру-Энерджи» и с другими монстрами газовой и нефтяной отрасли, включая «Роснефть».
Пакет контрактов Сервисной буровой компании, входившей в «Ру-Энерджи групп», исчислялся десятками, в каждом миллиарды рублей. Казалось, феноменальный старт бизнеса Азада Бабаева – это только-только самое начало.
Но прошло каких-то пару лет, и вот уже ямальские и ханты-мансийские СМИ запестрели статьями о том, что «Ру-Энерджи групп» дышит на ладан, и вообще находится в предбанкротном состоянии. Долги растут, в суды поступают один иск за другим, сам Абаев намеренно губит компании из своего холдинга, выводя из них подчистую все активы.
Тогда никто не посчитал нужным вникнуть в ситуацию. И местные власти и кредиторы сообща главным виновником всех бед посчитали именно Абаева. Как следствие, разгромные статьи в большим количеством негатива в адрес Бабаева, посыпались как из рога изобилия.
Но бывшие топ-менеджеры «Ру-Энерджи групп» имели на этот счет свое мнение. По их словам, холдинг с выручкой в миллиард рублей и штатом под десять тысяч человек, оказался слишком лакомым куском, перед желанием ухватить который, кто-то устоять не смог. Суть да дело (в нашем случае суд и темные делишки) – и он уже в чужих руках.
Топ-менеджеры тем событиям дают одно название – рейдерский захват. Его совершила «группа лиц», имена которых известны всем. Захват произошел легко и просто, тем более, по некоторым данным, без участия высокопоставленных силовиков там не обошлось. Масса проверок, налетов «маски-шоу», обысков и уголовных дел против подчиненных Бабаева тому лишнее подтверждение.
По словам самого Бабаева, все было прекрасно до того момента, пока к нему не пришли люди, весьма смахивающие на представителей криминальных структур, и сказали отдать бизнес. «Вы можете представить, какой была моя реакция? – вспоминает бизнесмен. – Я послал их куда подальше. Но начались постоянные угрозы жизни мне и моей семье, угрозы уголовного преследования».
А потом началась массированная и, как говорят эксперты, тщательно продуманная рейдерская атака на бизнес Бабаева. В атаке участвовали многие структуры и высокопоставленные лица. Поэтому у защищавшейся стороны практически не было шансов отстоять свое.
Возможно, сегодня, после долгих попыток Бабаева найти правду, что-то сдвинется с места. По предварительной информации, силовики расследуют причины банкротства детища Бабаева, и одной из версий рассматривается именно рейдерский захват.
Сам Азад Бабаев недавно написал письмо (есть в распоряжении редакции) Главному исполнительному директору нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть» Игорю Сечину, где раскрыл детали того, как у него отбирали бизнес.
Что пишет Бабаев. Ну, во-первых, он открыто называет имена своих обидчиков: Токай Керимов, Ариф Керимов, Ислам Назаралиев. Эти же самые имена и мы постоянно указывали в своих материалах.
Что главного в этом письме, помимо того, что мы уже писали в своих статьях о рейдерстве? Оказывается, как указывает Бабаев, вышеназванные Токай Керимов, Ариф Керимов, Ислам Назаралиев действовали не сами по себе, а как бы «от лица самого Игоря Сечина». Другими словами, сделали все, чтобы Бабаев главным своим врагом увидел именно главу «Роснефти».
Тем временем часть активов «Ру-энерджи групп», а также имущество компании через подставные фирмы-однодневки ушли в компанию «Нафтагаз-Бурение» (в настоящее время генеральный директор как раз Ислам Назаралиев), входившую в состав компании «Нафтагаз», где собственником был Токай Керимов.
Уверившись в то, что на его бизнес глаз положил именно всемогущий Сечин, Бабаев пытался искать с ним встреч. Но безуспешно. Он обращался за помощью к Аркадию Дворковичу, тогдашнему заместителю председателя правительства РФ; к Олегу Сафронову, бывшему министру туризма, к Вагифу Аликперову, Юрию Суханову, гендиректору «Славнефти», к Александру Дюкову, гендиректору «Газпромнефти».
«Тогда Ариф Керимов, Токай Керимов и Ислам Назаралиев убеждали меня, что за рейдерством стоит «Роснефть», – пишел Азад бабаев. – Я искал помощи, не понимая, как отбиться от рейдерской атаки».
Бизнесмен до сих помнит многочисленные обыски с участием «маски-шоу». Число таких нежданных визитов перевалило за двести. Приходили к Бабаеву и откровенно криминальные личности. Угрожали. И ему самому и членам его семьи.
Поняв, что бизнес не отбить и не желая рисковать жизнью, Бабаев уехал за границу, бросив в России все, что создавал. Тем более, сделку с продажей по заниженной стоимости буровых установок, ранее принадлежащих его структурам, Бабаев в суде также оспорить не сумел.
В конце ноября прошлого года Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа решил отказать Бабаеву в признании недействительными электронных торгов по продаже 22 буровых установок, принадлежавших СБК. Пытаясь оспорить сделку, Азад Бабаев в суде настаивал, что оборудование якобы было реализовано по заниженной стоимости. Эту историю мы тоже рассказывали.
«Мой бизнес захватили Токай Керимов, Ариф Керимов, а также Ислам Назаралиев, которого рейдеры заблаговременно внедрили ко мне в компанию в качестве первого заместителя, который, якобы, должен был заниматься привлечением инвестиций, а на деле, как оказалось, поставлял информацию господам Керимовым и всячески не давал развиваться бизнесу. Рейдерам активно помогал бывший заместитель секретаря Совета Безопасности Владимир Назаров», – это выдержка из письма Бабаева Сечину.
Теперь предприниматель еще и пытается уберечь главу «Роснефти» от возможных рисков от сотрудничества с компаниями «Нафтагаз» и «Нафтагаз-Бурение». Как пишет Бабаев, рейдеры довели эти фирмы практически до банкротства, они погрязла в долгах и судебных исках, о чем мы писали выше.
По предварительным данным, только в арбитражных судах Ямало-Ненецкого атвономного округа находится дел без малого на миллиард рублей. Основная причина для исков – неиспольнение обязательств по контрактам.
Цель Токая Керимова, Арифа Керимова и Ислама Назаралиева, как утверждает Бабаев, – набрать максимальное количество заказов (в том числе и путём договоренностей о выигранных тендерах с подразделениями Роснефти) на несколько ближайших лет, вывести деньги и скрыться за границей..
«Уважаемый Игорь Иванович, я пишу вам это письмо с целью обратить внимание на личности Токая Керимова, Арифа Керимова и Ислама Назаралиева, которые позволили себе, прикрываясь вашим именем и именем компании «Роснефть» организовать рейдерский захват, – указывает Азад Бабаев. – Я не единственный, кто пострадал от действий этих людей, по такой же схеме они совершили ещё несколько рейдерских захватов, и я не исключаю, что и в настоящее время продолжают этим заниматься, рассказывая небылицы о том, что рейдер – это Игорь Сечин».
Так может, если государство не может найти управу на эту троицу «Остапов Бендеров», господин Сечин, о могуществе и влиянии которого ходят легенды, сделает это? Керимов и К дурят людей, прикрываясь громким именем человека, вхожего в самые высокие кремлевские кабинеты. Пора бы эту «лавочку» прикрыть. Причем, жестко. И, главное, навсегда.