Приговор, или фантасмагория пропагандиста
Сегодня вынесли мне приговор.
Я в шоке. Даже зарыдал.
6 месяцев колонии-поселения.
Формулировку точно не помню, но по смыслу примерно так: неуважительно высказался в информационном пространстве о братской Украине, чем оскорбил чувства граждан соседней страны, нанес ощутимый вред тонкой материи межгосударственных отношений…
Я своей вины, конечно, не признал, пытался объясниться. Чего вы, говорю, из меня какого-то украинофоба делаете, да я с самыми нежными чувствами к Украине отношусь, у меня первая страстная любовь оттуда была… Может быть, говорю, я не совсем удачно выразился, просто не перестроился еще, по привычке ругался, так пусть простят меня, грешного, но наказывать за это по уголовной статье – это, по-моему, уже перебор, какой-то рецидив нашего недавнего прошлого…
Не вняли. Адвокат сказал, что это еще – самое мягкое. Могли и на зону упечь, а тут хоть ограниченная, но – свобода.
В общем, я еще и радоваться должен.
Начал выяснять про свое поселение. Говорят, не так уж и плохо там, лес, грибы, озера, в основном бывшие пропагандисты и телеполитологи срок отбывают, много известных, то есть публика в целом интеллигентная, не ворье какое-то... Кто-то, как и я, на Украине погорел, не мог остановиться в своем злом раже; кто-то на антизападных фейках попался; кого-то за пресмыкательство перед верховной властью, её обожествление загребли (теперь и такие законы есть); одному даже лже-патриотизм впаяли; ну а кто-то – вроде как и быстренько перестроился, по-новому заголосил, но вспомнили старое, дескать, слишком уж явно лажу гнал, народ дурманил, надо отвечать…
Вот так всегда. Люди старались, верно служили, креативили, глотки надрывали – а их за это еще и под суд. Неправильно это, недемократично. Какие-нибудь там серые аналитики, дипломаты – им ничего, они в тени сидят, по-тихому все установки проводят… А мы – на самом виду, даже свидетели не требуются, с нами, с пропагандистами, всё и так ясно.
Очень уж неблагодарная это профессия. Правда, адвокат говорит, переждать надо, это всё временно, он таких культурных революций уже штук 7 пережил, а потом всё, конечно же, утрясается. Снова объявится мудрейший и непогрешимый лидер-спаситель, сплоченный вокруг него народ, какие-нибудь лютые и коварные враги, национал-предатели… Как же мы без этого?! Ну и тут-то наш брат, артист-пропагандист, непременно будет востребован, чтобы объяснять нашему нелиберальному населению что к чему, как правильно Родину любить.
Дожить бы только.