Антиконституционный переворот в Подмосковье
Да, никак не ожидал, что столичная область может так быстро стать новым «паханом» России без закона и правил. Регионом наподобие Чечни, в котором практически полностью прекращено действие российской конституции. И все это происходит на виду и при полном попустительстве Кремля. Итак, давайте без эмоций прочитаем несколько коротких, но очень важных формулировок Основного Закона.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —задача государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
1. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
1. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
1. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Итак: на 14 апреля жителями области было подано 22 уведомления на проведение мирных митингов в поддержку ст.42 Конституции России. Согласовали лишь два места: Клин и Сергиев Посад, в двадцати(!) случаях отказали. Но вечером 11 апреля обезумевшие от собственного произвола подмосковные власти отозвали свое же согласование в Сергиевом Посаде. Испугались, что на митинг придут тысячи возмущенных жителей, семьям и детям которых угрожает экологический геноцид, запланированный гос-олигархом Чемезовым и его подручным Шипеловым, которые с помощью своих «Рогов и копыт» (т.е. принадлежащей им самим компании «РТ-инвест») намерены навсегда уничтожить природу Подмосковья. На 100 лет. За огромные деньги из карманов жителей. Которые возьмут как в госбанках, так и ограбив население через новые «мусорные» тарифы.
Не трудно, прочитав Конституцию страны понять, что:
- строительство ущербных МСЗ и гигантских полигонов рядом с жильем и дачами - преступление, прямое посягательство на ст. 42 Конституции РФ;
- запреты мирных акций (митингов) - антиконституционное преступление. Как и репрессии против граждан, действующих мирно! Попрание и намеренное искажение ст. 18, 31 Конституции РФ;
- захват власти, использование властных полномочий против народа, принятие законов, постановлений, инструкций и приказов против прав человека - преступление и попрание ст. 2, 3, 18 и 42 Конституции РФ;
- уничтожение местного самоуправления, отмена прямых выборов мэров, превращение глав районов в послушных болванчиков - преступление против ст. 3, 18 Конституции РФ.
Подмосковная власть, потерявшая берега, нагло, цинично, презирая народ, творит по сути антиконституционный переворот, превращая Московскую область в оккупационную зону бесправия и произвола.
За всем этим - шкурные интересы должностных лиц, коммерческий лоббизм, коррупция и полное неуважение миллионов людей, чьи права и свободы превращены в фикцию. За происходящим беспределом(извините, но это лучшее слово в этой ситуации!) стоят:
- Сергей Чемезов, глава государственной компании «Ростехнологии», совладелец «РТ-инвест»;
- Андрей Шипелов, совладелец «РТ— инвест»;
- Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
Это просто для того, чтобы Вы знали и понимали, в чьих руках находится Подмосковье, чьим интересам служит. И как эти люди обращаются с Законом.