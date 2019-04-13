Кто на свете всех круглее
Или почему поправляются русские и американцы
Жители США возглавляют печальный рейтинг «самых толстых людей мира». Таковы данные статистики. Но радоваться тому, что россияне не на первых строках этого исследования не стоит. В России проблема лишнего веса стоит не менее остро. И если в США мерять индекс веса принято с рождения, то в Российской Федерации много тех, кто считает, что он не толстый, а в меру упитанный, и вообще это кость тяжелая и широкая. Если же посмотреть на картину в целом, то и русских, и американцев к ожирению ведут одни и те же причины. В чем не стоит «догонять и перегонять Америку», и как избежать лишнего веса, как национальной особенности, поговорим в этом материале.
Ложечку за маму, ложечку за папу
Перекармливать детей умудряются как российские, так и американские мамы. Двухлетний малыш с кока-колой в бутылочке – нормальное явление для Америки. В России мамы до такого пока не дошли, но с удовольствием предлагают малышам до трех лет магазинные соки, содержание сахара в которых зашкаливает. Между тем, количество вредных консервантов и углеводов в сокосодержащих напитках ничуть не меньше, чем в кока-коле. Последствия печальны. По статистике ВОЗ за последние 40 лет, количество детей, страдающих ожирением, увеличилось в 40 раз.
Вторым кошмаром, закладывающим склонность к ожирению с первых дней жизни, являются полуфабрикаты. Магазины переполнены готовыми кашами, супами, пюре с пометкой специально для детей от 3 месяцев. Это, конечно, удобно – не нужно стоять часами у плиты, чтобы приготовить полчашки пищи для ребенка до года. Но все производители детского консервированного питания слегка лукавят, уверяя, что в нем нет консервантов. Вдумайтесь – как суфле индюшки может храниться почти год в стеклянной банке? Почему емкости с импортными молочными смесями так долго сохраняют свойства продукта?
«Моя подруга уехала в Америку, и после того, как родила ребенка, была шокирована предложением родственников не тратить время на отдельную готовку, а покупать баночки в магазинах. Она по привычке перетирала овощи и фрукты, не спешила знакомить малыша со вкусом гамбургеров и чизбургеров, чем вызывала негодование у американских родственников. В результате, став школьником, ее сын все-таки попал в среду, где не есть картошку-фри постоянно считалось удивительным. Сейчас мальчик страдает ожирением первой степени», – рассказывает Карина.
Культура питания детей до трех лет в России была основана на том, что ребенок должен получать свежие и полезные продукты. Но в конце 90-х появились баночки с дефицитными до того детскими консервами. Однако все эти умилительные мишки-бисквиты и печеньица, которые плывут по молоку, кроме лишнего веса ничего не дарят. С другой стороны, сохранился миф, что красивый ребенок должен быть пухлым. Но стоят ли минуты умиления детскими складочками литров слез подростков, которые страдают от избыточного веса?
Здоровое питание? Дешевле грызть бумажник
Доход американцев несопоставим с доходом россиян. Но все-таки не каждый там миллионер. Потому покупать натуральные продукты далеко не всем по карману даже в Америке. Но и голодать там никто особо не голодает. Потому что в магазине представлены заменители привычных продуктах, напичканные ароматизаторами, усилителями вкуса и прочими прелестями пищевой химии.
Россия пошла по американскому пути, и предоставила потребителям весь ассортимент доступного пищевого мусора. В любом киоске можно купить дешевые чипсы, снеки, вермишель быстрого приготовления со вкусом мяса. Еще хуже обстоят дела с молочными продуктами: сыр, сметана, молоко по смешной цене в своем составе имеют все неполезные ингредиенты.
Питаться здоровой пищей дорого как для среднестатистических американцев, так и для россиян. Парная телятина, домашние яйца и творог, деревенский хлеб, свежие овощи и зелень, качественная рыба – все это есть, но цена кусается. В той же Москве можно питаться и на 500 рублей в день, выбирая колбасу из сои и «Доршираки», а можно на три тысячи, приобретая исключительно полезные продукты. Экономия на еде мнимая. Ибо грозит не только ожирением, но и другими нарушениями здоровья. Лечить последствия нездорового питания намного дороже, чем питаться правильно.
Время – деньги
Большая занятость – это вообще очень важный фактор, влияющий на качество потребляемой пищи. Американцы много работают, едят на ходу, а вечером хотят просто полежать и отдохнуть, а не убивать по два часа на приготовление кулинарных изысков. Это еще одна причина, почему так популярны полуфабрикаты, которые можно просто разогреть или бросить в сковородку на короткое время.
В Америке также есть такое понятие, как «продовольственная пустыня». Это когда близко к дому есть супермаркеты исключительно с полуфабрикатами и продуктами с заменителями. Чтобы купить органические продукты, нужно объехать кучу мелких магазинчиков и лавочек, которые далеко не всегда будут в одном районе. Раз в неделю такое можно себе позволить. Но от идеи есть только свежие продукты придется отказаться, ведь если повторять такой вояж по городу ежевечерне, то короткий промежуток между работой и сном будет заполнен только этим.
«Мало кто может себе позволить тратить время на разделку мяса, его отбивание и панировку. И мамы, и бабушки там скорее предпочтут вместо этого заняться собой, детьми, мужем или общением с друзьями. Исключение составляют домохозяйки. Они могут себе позволить готовить сложные полезные блюда. Но их относительно немного. Всё-таки американцы – очень работающая нация», – рассказывает руководитель компании «Второй паспорт» Юрий Моша, который более 8 лет живет в США.
В России дела обстоят не намного лучше. Женщины здесь так же работают с 9 до 18 (и это еще в лучшем случае). И придя домой, вынуждены выбирать – дать себе возможность отдохнуть или браться за «вторую смену». То есть делать домашние дела, и в том числе готовить сложный ужин. По примеру эмансипированных американок, все больше россиянок предпочитают угостить семью на ужин готовой пиццей или магазинными пельменями. Калорийные полуфабрикаты с консервантами ежеминутно откладывают лишние граммы на талии, бедрах.
Нарушает вновь режим, Джим
Проснуться на час раньше для пробежки и зарядки, а после тяжелого трудового дня найти силы заняться спортом могут только те, кто действительно заботится о своем здоровье. Время американцев и россиян съедают пробки, дорога на работу. Выкроить в сутках час для спортзала может не каждый. Да и занятия стоят денег, которые не всем по карману.
Типичный вечер американского и российского мужчины: «лежа на диване у телевизора с тарелкой вкусняшек». А так как равенство полов в обеих странах практически сравнялось, то и женщины предпочитают поваляться после работы.
Напряженные графики работы и ритм жизни современного человека приводят к стрессам и недосыпаниям. Все это нарушает обмен веществ и тоже грозит ожирением.
«Заедать стресс – привычка свойственная как американцам, так и русским. Есть специальная еда для развлечения. Все эти кондитерские изделия с пышной шапкой крема, шоколадные печенья, хрустящие сухарики с усилителями вкуса, попкорн – приносят вреда не меньше, чем кусок жирной свинины. В идеале заставить себя не есть ночью, когда не спится, и научиться лечить стресс не тортиком, а часовым занятием в бассейне», –рекомендует диетолог Ольга Петрова.
Сейчас в США всерьез взялись за борьбу с лишним весом. Целые программы направлены на то, чтобы приучить нацию есть «низкокалорийное и обезжиренное». Крупные компании не скупятся на организацию спортивных мероприятий, открывают тренажерные залы для сотрудников. В России в этом отношении делают первые шаги. Площадки для воркаута рядом с домом, популярные ведущие и актеры, демонстрирующие упругие мышцы и мускулы, все это есть. Но этого для борьбы с лишним весом мало. Здесь нужно желание каждого сохранить свое здоровье, держать свое тело в норме. Иначе в соревновании самых круглых жителей планеты американцы сдадут позиции жителям России.