«Женитьба» в Школе драматического искусства
Попал на спектакль совершенно случайно. Знакомая сказала, что завтра будет премьера. Мол, хочешь сходить? Ну, а почему бы и не сходить, если предлагают…
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«Женитьба» – наверное, одна из самых востребованных и популярных в русском театре пьес. Уж сколько её ставили, уж как её только ни ставили… Поэтому всегда интересно, что нового можно сделать из этого озвученного тысячу раз текста.
Причём, даже просто читая пьесу, обнаруживаешь, что все её диалоги и монологи написаны для Гоголя необыкновенно неряшливо. Здесь все герои всю дорогу несут какую-то достаточно случайную чушь. Филигранной сделанностью и выверенностью «Мёртвых душ» даже не пахнет. Но за этой всеобщей ахинеей очень быстро начинают вырисовываться герои. Очень разные – и очень узнаваемые. Вот этот похож на соседа сверху, а этот – вылитый одноклассник Петька. То, что все персонажи пьесы – дураки, вовсе не лишает их индивидуальности. Это просто придаёт им комичности.
Но гоголевская «Женитьба» - это комедия с большой долей драмы и даже весьма ощутимым привкусом трагичности. Именно гоголевский грустный и незлой юмор продолжился потом в пьесах и рассказах Чехова. Да, все герои – записные дураки. Но их всех жалко. И каждому из нас легко представить себя на их месте.
Эта вещь – о проблеме выбора. Которая постоянно стоит перед каждым. Выбор квартиры, машины, жены, отеля, костюма… Трудность сравнения – когда не хватает опыта! И боязнь ошибиться. Потому что второго подхода, второй попытки зачастую не предвидится.
Мне не всё понравилось в постановке Александра Огарёва. Но, с другой стороны, он изначально ставил свой спектакль не под меня и мои вкусы. Наверное, скорее, под себя – и это естественно.
Театр, как и литература, бывает всего лишь двух родов. Скучный и нескучный. Если он скучный – говорить вообще не о чем. Народ начинает разбредаться через полчаса. Если же спектакль не скучный – ему можно простить даже очень многие расхождения с собственными эстетическими предпочтениями.
В самом начале какое-то время действие раскачивалось, раскочегаривалось, но потом понеслось – и публика местами смеялась почти постоянно. Вот и текст-то, вроде, совершенно несмешной, но стоит сопроводить его ярким жестом, неожиданной интонацией – и зал смеётся. Надо отдать должное, актёры отрывались по полной, играли без всякой натужности, с нескрываемым удовольствием.
Комедия как бы обязана быть смешной. Но при этом именно «Женитьбу» можно поставить очень даже грустно. В данном же случае режиссёр и труппа делали упор на комедийность. И им удалось рассмешить зал. Хотя – это очень даже непростое дело.
Невеста Агафья Тихоновна – самый трагический образ пьесы. Мы знаем, что она сирота, воспитывалась тёткой, ей 27 лет (для тех лет невеста явно второй или третьей свежести), что мать свели в могилу постоянные отцовы побои. Поэтому для неё самый тревожный во всей этой эпопее вопрос – не будет ли и её муж бить вот так же.
Сыгранная Александриной Мерецкой героиня одновременно вызывает и улыбку, и сочувствие. Именно зрительское сострадание к ней, удачно найденное актрисой сочетание комического и трагического в значительной мере и определяют, и формируют эмоциональное поле спектакля.
Причём совершенно не раздражает, что разные роли решены в достаточно разном ключе. Это явно одна из режиссёрских придумок. Например, Подколесин в исполнении Игоря Яцко сыгран классически. И это выделяет его среди прочих, очень эксцентрично вылепленных, женихов. Неким переходным мостиком от одной формы к другой служит друг Подколесина Кочкарев в исполнении Андрея Харенко. А крайний для этой постановки авангард – это блестяще сыгранный Дмитрием Репиным Яичница. С постоянными переходами на просто цирковую пантомиму. Зануду (по тексту) Яичницу зал встречал и провожал громким смехом. При этом авторский образ не был слишком уж нарушен и разрушен. Даже при такой трактовке Яичница всё равно остался вполне гоголевским персонажем.
Старуха-сваха Фёкла Ивановна в исполнении Марии Викторовой превратилась в современную бизнес-леди. Типа, хозяйка брачного агентства.
Девочка-прислужница Дуняша, у которой по сценарию всего-то несколько слов, постоянно занята демонстрацией своей сексуальности. Здесь можно поздравить Марию Киселёву с яркой, интересно сделанной работой. Настоящий актёр сумеет показать себя даже молча, даже в самой заштатной тридесятой роли.
Меня никогда не возмущала правка режиссёрами чьих-то пьес и сценариев. Я считаю это нормальным, естественным. Оттолкнуться от текста и сделать что-то новое, интересное – это лучше, чем просто уныло его пересказать.
В данном случае изменения были минимальны. Думаю, вряд ли больше пары процентов текста. Но вот отсутствующая у Гоголя сцена избиения свахи меня откровенно покоробила. Не потому, что у автора её нет. Просто она смотрится диссонансом в ярко комедийном и смешном спектакле. Так же выпадает из этого ряда своим настроением и сцена с упырями. Она отсылает к совсем другим гоголевским вещам. А заодно – и к куче современных фильмов про вампиров-зомби. Вопрос, насколько нужны здесь эти отсылы?
Ещё, мне кажется, было бы неплохо ускорить действие самых первых сцен. Просто сократив пусть даже добротно и профессионально сыгранные паузы. А то процесс разгона занимает достаточно много времени.
Зато потом всё несётся галопом, не давая времени скучать и зевать. Всё время крутишь головой, озирая сцену и боясь пропустить что-нибудь интересное.
Апофеозом буффонады стал всеобщий (великолепно поставленный Анастасией Кадрулевой!) танец.
Зал был полон. Никто из зрителей со спектакля не ушёл. Это ли не показатель отношения публики к данной премьере?
…
Посмотрел «Женитьбу» – и стало вдруг интересно: сам-то Гоголь хоть раз к кому-то за свою жизнь сватался?