Все на одного
Следствие оказывает беспрецедентные меры давления на экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, его семью, адвокатов, а также журналистов
Для встреч Шестуна с защитниками в СИЗО «Матросская тишина» по инициативе Следственного комитета разработаны особые правила, которые не распространяются на других арестантов и идут вразрез с законами РФ – вплоть до личного досмотра адвокатов, прочтения и изъятия их документов, составляющих адвокатскую тайну.
«Администрацией следственного изолятора нарушается понятие адвокатской тайны постоянно, – сетует адвокат Павел Соболев. – Контролируются и приносимые документы адвокатского производства, и передаваемые поручения от моего доверителя. При наших встречах постоянно присутствуют сотрудники следственного изолятора, они стоят за стеклом с видеорегистраторами. Досматривают нас с особой тщательностью, проверяют даже карманы, ботинки заставляют снимать. То есть понятие адвокатской тайны в деле Шестуна отсутствие абсолютно. Любая получаемая информация в ходе свиданий докладывается следователю. Вся переписка передается ему, и следователь не возвращает ее моему доверителю. Со слов администрации СИЗО, они так действуют по указанию следователя».
Бесцеремонность и правовой нигилизм, начавшиеся еще в СИЗО 99/1 (Кремлевский централ), вызвали справедливый ответ со стороны защитников. Павел Соболев обратился с иском в Преображенский районный суд Москвы с просьбой признать незаконными действия сотрудников ФСИН.
На посмевшего возразить адвоката тут же началось давление. Система доносов хорошо отлажена во ФСИН. Начальник СИЗО 99/1 Антон Подрез следом настрочил жалобу Зелепукину, начальнику минюста по Московской области, что в документах Соболева были обнаружены некие запрещенные бумаги. Причем жалоба эта появилась значительно позже, нежели адвокат обратился в суд.
Затем в дело включилось уже министерство юстиции РФ. Дабы успокоить защитников Александра Шестуна и заставить особо не усердствовать в своей профессиональной деятельности, оно отправило в Адвокатскую палату Москвы представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении ряда адвокатов. Такие производства предложено возбудить по защитникам, не только представляющим Шестуна в данный момент, но и ранее – Соболеву, Трепашкину, Малюкину, Гривцову, Якубовскому, Беспалову, Камалдинову.
Дисциплинарное производство может обернуться для любого их них потерей статуса адвоката и невозможностью продолжить профессиональную деятельность. А ведь можно это рассматривать как настоящий шантаж: адвокатов откровенно заставляют работать по уголовному делу Шестуна не в полную силу, не писать жалобы о незаконных действиях сотрудников СК РФ и ФСИН, не обращаться с исками в суд, в противном случае их ждет дисциплинарное производство.
«Минюст РФ представил информацию, что я имею отношение к каким-то публикациям Шестуна в прессе, в частности, об изоляторе «Лефортово», – комментирует ситуацию адвокат Михаил Трепашкин. – Однако я ни разу не был на встрече с Шестуном в «Лефортово», первый раз я посетил своего доверителя 31 августа 2018 года в СИЗО «Матросская тишина», уже после публикации большинства статей. В других следственных изоляторах сотрудники ФСИН ни разу не фиксировали у меня даже попыток пронести какие-то документы, не относящиеся к делу несмотря на то, что при каждом посещении мои бумаги подвергались цензуре с проверкой каждого текста».
Несладко приходится и серпуховским журналистам, в подробностях освещающим дело Шестуна. Обыски, непрекращающиеся вызовы на допросы в Следственный комитет в Технический переулок, требование прекратить писать статьи на определенные темы и перехода «на светлую сторону», а для пресс-секретаря Шестуна, Влады Русиной, даже угрозы пистолетом и сывороткой правды…
Необъяснимые вещи происходят и в СИЗО «Матросская тишина» с самим Александром Шестуном. В последние недели следователь по особо важным делам ГСУ СК Роман Видюков как с цепи сорвался: назначает голодающему два месяца Шестуну чуть ли не ежедневные многочасовые допросы, очные ставки, с 9 часов утра до 6 вечера. Показательно, что все предыдущие 10 месяцев экс-глава Серпуховского района был практически не нужен следствию, порой казалось, что о нем просто забыли. С чего вдруг теперь такое повышенное внимание? Столько следственных действий подряд тяжело выдержать даже здоровому человеку, а уж в положении Шестуна – это прямая угроза жизни! У него отекли ноги, начались мышечные судороги, он потерял более 21 кг веса, результаты УЗИ, проведенные тюремными врачами, показали необходимость операции по удалению желчного пузыря. Срок голодовки запредельный.
При этом общение адвокатов с Александром Шестуном последние две недели происходит в присутствии следователя, что само по себе нонсенс, ведь у обвиняемого нет возможности конфиденциально обсудить стратегию защиты.
Кроме того, следователь Видюков уже несколько месяцев подряд отказывает экс-главе Серпуховского района в свиданиях с семьей, лично цензурирует переписку с родными, и не отдает письма обратно без явных на то причин. Налицо полное блокирование информации, и такая мера изоляции для находящихся под следствием не предусмотрена даже федеральным законом!
На прошлой неделе Шестун подал заявление в Генпрокуратуру о том, что своими незаконными действиями Видюков доводит его до самоубийства, вынуждая продолжать голодовку на смертельно опасном сроке. Видимо поняв, что может и сам «по голове получить» от вышестоящих, следователь по особо важным делам «расщедрился» и выписал то самое разрешение на свидание с женой и детьми. Но и в этом добром жесте, как выясняется при внимательном рассмотрении, кроется подвох и самый настоящий обман. С учетом того, что Александр Шестун ежедневно находится на видеоконференцсвязи по гражданскому иску об отъеме имущества, очных ставках либо допросах, которые длятся целый день, то даже с имеющимся на руках разрешением родственники не смогут попасть к нему на свидание. А ведь счет его жизни идет на дни! Может быть, именно жене Юлии удастся отговорить супруга от смертельной акции? Может быть час, проведенный в беседе с дочерью Машей или сыном Александром, вернет его к жизни? Или станет хотя бы последним светлым воспоминанием…
Врачи больницы «Матросской тишины» тем временем бьют тревогу в кабинетах руководства УФСИН по Москве, что Шестун может умереть от голода в любой момент.
P.S. Помнится, был уже один такой ръяный, как Роман Видюков, подающий надежды следователь Денис Никандров, приехавший точно так же из Волгограда в Москву за генеральской должностью, и так же не дававший заключенным увидеться с близкими. А спустя несколько лет в темной и тесной камере «Лефортово» горько страдал из-за того, что теперь уже ему бывшие коллеги не давали свиданий с близкими.