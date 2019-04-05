Леонид Маркелов: «Михаил Бабич только один из организаторов моего ареста, кроме него есть еще «достойные» люди»
Пока губернаторы находятся у власти и исполняют волю «партии и правительства и лично…», при этом потихоньку решая на места свои проблемы, про их деятельность мы узнаем со страниц печатной и электронной прессы. Они мелькают в рейтингах, их любят расставлять в столбик политологи и порой они даже обожаемы на местах. Но как только в жизни большого руководителя наступает черная полоса и он становится фигурантом уголовного дела, основная масса СМИ тут же теряет к его персоне интерес и главным, и единственно верным источником информации становится Следственный Комитет России и, как правило, госканалы с их выпусками новостей, либо по-быстрому скроенными разоблачительными передачами из серии «Их настоящие лица и нравы».
И вот пример из этой серии. 6 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который подал в отставку по собственному желанию, а уже 13 апреля 2017 года экс-глава задержан Следственным комитетом России по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей и этапирован в Москву.
С этого момента для Леонида Игоревича наступила новая эпоха. За без малого два года его пребывания в следственном изоляторе о нем было почти не слышно. Один раз он отметился стихами в адрес Владимира Путина, но в том же 2017-м.
Мы же, по своей привычке докапываться до истины невзирая на ранги и лица, попытались немного исправить этот «заговор молчания».
Где-то полгода назад, к работе по защите Маркелова подключился известный адвокат Игорь Трунов. Именно благодаря его возможностям нам удалось передать Маркелову несколько вопросов и получить ответы, которые, в виде заочного интервью с ним, мы и предлагаем вам для ознакомления …
1. Будучи руководителем Республики Марий Эл с 2001 года, Вы лоббировали в региональном правительстве интересы экс-депутата местного заксобрания, основателя крупнейшего в республике агрокомплекса ОАО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша. Только его? А как же интересы остальных сельхозпроизводителей региона?
Это, извините, полная ерунда. Я еще год назад заявлял, что лоббировал интересы сотен предприятий, привлекая инвестиции в Марий Эл. В том числе и этого. Птицефабрика «Акашевская» имела вполне определенный статус – это приоритетный национальный проект. Его поддержал даже Президент России. Конкурсный отбор данного проекта проводила комиссия Минсельхоза и Минэкономразвития России. Птицефабрика начала получать субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным в Россельхохбанке, еще с 2006 года. Я тогда даже не знал, кто такой Николай Криваш. Акашевская была включена в эту программу на основании Постановления Правительства РФ, поэтому на выплату субсидий, полученных из Федерального центра, я никак не мог повлиять. Даже если бы я был против, то они все-равно получали бы эти субсидии, как и другие предприятия нашей Республики, потому что это закон Российской Федерации!
Повторю: моя работа, как главы региона, состояла не в том, чтобы лоббировать отдельно взятые предприятия, а создавать привлекательный инвестиционный климат в Республике, чтобы все предприятия чувствовали себя достойно, чем я и занимался. Тем же сейчас занимаются все мои бывшие коллеги. Это плохо? Незаконно? Ну давайте всех будем судить за выполнение своей работы!
2. В 2014-2016 годах «Акашевская» получила, благодаря Вашему участию, господдержку в размере более 5 миллиардов рублей. Согласитесь, огромная сумма для одного, пусть и перспективного, предприятия…
Я уже частично ответил на ваш вопрос. Только мне не совсем понятно, почему кого-то шокирует сумма 5 миллиардов рублей, полученная «Акашевской» за 3 года. Да, это немало, но давайте разберемся сколько они должны были получать? Какая у них была кредитная нагрузка, какие проценты, какую часть они погасили, были ли у них просрочки по обслуживанию долга? Тогда мы поймем, что при кредитной нагрузке под 25 миллиардов и средневзвешенной ставке 15% годовых – процентов надо было оплатить на 3,75 миллиарда рублей. Согласно Постановлению Правительства РФ, государство компенсирует процентную ставку по кредитам до уровня ставки рефинансирования ЦБ предприятиям, участвующим в программе национальных проектов. Это примерно 8%. Так вот, «Акашевская» должна была получать примерно 2 миллиарда рублей субсидий в год, то есть 6 миллиардов за три года (2014-2016 года), а получила только 5 миллиардов. Где здесь какое-то мое тайное лоббирование, если Государство ежегодно не в полном объёме выполняет свои обязательства?
Сегодня Следствие публично заявляет, что я лично помог получить птицефабрике 5 миллиардов рублей, но каким образом это было сделано – они не поясняют. Самое главное, они считают эти 5 миллиардов законными. Претензий у Следственного комитета к этой сумме нет. Нет ни одного факта, доказывающего, что я лоббировал интересы «Акашевской» в ущерб кому-либо. Судите сами, где здесь преступление?
3. Вы, вообще, имели право принимать решение о выделении бюджетных средств и влиять на субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках госпрограмм развития АПК?
Как вы думаете, глава субъекта Российской Федерации может повлиять на решения Правительства РФ и содержание федеральных государственных программ? Конечно, нет! Я не принимал таких решений, поскольку у меня нет и быть не может такого права – это исключительная прерогатива Правительства. Как я уже говорил ранее, выделение средств производилось на федеральном уровне, исходя из размера кредита, взятого сельхозпроизводителями на реализацию их проектов.
4. И тем не менее, все СМИ рассказали о том, что Николай Криваш передал для вас взятку в размере 234 млн. руб. через гендиректора ООО «Телекомпания 12-й регион» Наталью Кожанову…
Это абсурд. Была обыкновенная гражданско-правовая сделка. Криваш для развития своего альтернативного бизнеса приобрел акции предприятия «Тепличное». Получателем средств была компания «Регион 12», директором которого была Кожанова, поскольку она и проводила эту сделку. Весь имущественный комплекс перешёл доверенным лицам Криваша, которые до сегодняшнего дня им руководят. ОАО «Тепличное» – известное предприятие как внутри Марий Эл, так и за ее пределами. Его продукция пользовалась спросом. В «Тепличном» трудилось более 500 человек, а годовая выручка превышала 700 миллионов рублей. Оценка предприятия проводилась различными экспертами. Имущественный комплекс «Тепличного» оценивался в 1,5 миллиарда рублей, а акции предприятия – в диапазоне от 205 до 560 миллионов рублей. Предприятие было продано в рассрочку, поэтому директор компании «Регион 12» получала деньги от проданных акций в течение двух лет различными суммами, которые были использованы на оплату налогов, расчеты с контрагентами, аренду земли, расчеты по ЖКХ и т.д. Только налогов с состоявшейся сделки были уплачено 35 млн руб. Неужели можно говорить о какой-либо взятке при выплате таких налогов? Я лично никаких денег от Криваша не получал. И тем более ими не распоряжался и не знаю, куда они пошли. И никакой выгоды от этой сделки я лично не имел. Взятка – это безвозмездное получение денег, а в результате купли-продажи Криваш получил контрольный пакет предприятия «Тепличное». К тому же, сделка была публичной – о ней было известно широкому кругу людей. Ознакомившись с материалами уголовного дела, я увидел, что после получения контроля над компанией Криваш провел много переговоров с бизнес-партнерами с целью привлечь средства на модернизацию и дальнейшее развитие бизнеса, что еще раз подтверждает законность сделки.
5. Как утверждает следствие, взятка давалась не напрямую, а в завуалированной форме – под видом сделки с векселями. Ее схема неоднократно описывалась в СМИ. Вы знали об этих операциях?
По моему мнению, СМИ либо не знакомы с истинным положением вещей, либо намеренно вводят общественность в заблуждение по чьему-то велению, а следствию не выгодно в простой форме дать информацию о сделке. Отсюда появился набор слов: «завуалированная, фиктивная» и т.д. Изучив 1500 страниц уголовного дела, я так и не понял, в чем заключается фиктивность сделки, а следователи не могут это объяснить ни мне, ни моим адвокатам. Признаков фиктивности в сделке просто нет, так как произошел официальный переход прав собственности другому собственнику, физическому лицу. Предприятие функционировало в нормальном режиме и помимо тепличного хозяйства, имело на балансе боле 1500 голов КРС (крупного рогатого скота. – прим. ОГ.) и более 2000 голов свиней, завод по производству молочной продукции и сельхозугодья. Рыночная стоимость только животных составляла около 200 миллионов рублей. Вся эта информация есть в материалах дела, поэтому ни о какой взятке не приходится говорить.
Да, за акции «Тепличного» расчет произведен посредством векселей, выданных Сбербанком РФ, которые впоследствии были предъявлены к оплате. Завуалирование чего-либо не представляется возможным, ввиду государственной регистрации прав собственности по ценным бумагам и независимым регистратором, а векселя официально выпущены Сбербанком РФ и являются законным средством платежа. О том, что расчет по сделке произведен ценными бумагами Сбербанка РФ, я узнал уже после ареста.
6. Что Вы можете сказать по поводу обвинения в незаконном хранении оружия и патронов?
В незаконном хранении оружия я не обвиняюсь. Что касается патронов, то скажу следующее: в мое отсутствие, не уполномоченными мною лицами, при перевозке оружия были привезены патроны, которые мне не принадлежали. О чем были составлены соответствующие документы.
7. Прокомментируйте иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое, по версии следствия, принадлежит именно вам. Речь идет, в частности, о домах «под Европу» на набережной Брюгге и в других местах города…
Это имущество принадлежит вдове моего отца. С 1991 года мы с моим отцом занимались бизнесом. После его смерти моим партнером стала его жена. В 2001 году я вступил в должность главы республики. Все мои и Татьяны Ивановны Маркеловой активы были переведены в денежные средства в вексельном депозите. После кризиса 2008 года, когда наши партнеры прекратили инвестировать, я предложил ей вложить деньги в Республику Марий Эл, учредить предприятия, что она и сделала. Она вложила свои личные средства в недвижимость, а также дала ссуды принадлежащим ей предприятиям. Предприятия брали кредиты, инвестировали в строительство, платили налоги. В результате производственной деятельности образовывались крупные имущественные комплексы. Имущество в иске – это собственность предприятий, ко мне это не относится. Я ими не владею и не пользуюсь, прибыли не получал. Посмотрите на эти дома в итальянском, фламандском, голландском стиле! Каждое из зданий – архитектурный шедевр. Построенные Татьяной Ивановной комплексы преобразили город Йошкар-Ола. На пустырях выросли дворцы, достопримечательности, например, часы «12 Апостолов». Многие из них культовыми объектами. Благодаря этим строениям Марий Эл стала привлекательна для туристов, причем не только российских. Естественно, что у кого-то чешутся руки, хотят все это забрать, пересчитать и продать. Татьяна Ивановна эти деньги могла вложить за рубежом, но она вложила их в Йошкар-Олу. Если действительно отберут, то это сигнал для бизнеса, что в страну ничего не нужно вкладывать.
Довод прокуратуры о том, что я обсуждал, какие должны быть фасады, поэтому это все принадлежит мне – это довод абсурдный! Я даже не знаю, где они находятся. Я рисовал фасады примерно к ста зданиям, которые строились в Йошкар-Оле. Что, их нужно все арестовывать?
8. То есть, это все-таки не Вы инвестировали в строительство?
Повторяю, все это имущество строилось на прибыль от хозяйственной деятельности. Юридические лица брали кредиты, строили жилые и нежилые дома, реализовывали. На вырученные деньги юридические лица строили в голландском стиле, от аренды получали прибыль. Управляли этими зданиями юридические лица. Я лично в распределение дивидендов не участвовал и их не получал. Иногда я обращался к Татьяне Ивановне Маркеловой с просьбой финансово поддержать те или иные социальные объекты). Она являлась спонсором строительства социальных объектов, нескольких православных Храмов.
9. Год назад политолог Николай Миронов в беседе с РБК предположил, что ваш арест стал результатом действий связки Бабич-Кириенко. Что Вы скажете на этот счет?
Михаил Бабич только один из организаторов, кроме него есть еще «достойные» люди. Он большой мастер на такого рода комбинации. Когда-нибудь это будет достоянием гласности, но в сегодняшних условиях это невозможно.
У Бабича был конфликт с руководителем «Акашево». Бабич считал, что Криваш плохо работал, а я считал, что хорошо. Он считал, что вправе вмешиваться в бизнес, а я не был с ним согласен. Он был инициатором всех проверок. Отсюда все и растет. Его требования были необоснованными, что и было подтверждено впоследствии. В материалах дела имеется фоноскопическая экспертиза, где есть информация, что его люди, точнее, их руками хотят забрать бизнес у руководителя «Акашево». В результате Криваш продал «Акашево», где уставной фонд 10 миллиардов рублей, всего за 1 миллиард. Определенные люди все это организовали так, чтобы я предстал перед вышестоящим руководством в «черном свете».
10. Вы уже обращались к Президенту России в стихах с просьбой о помиловании. Получили ли Вы ответ на ваше обращение? Будете ли обращаться еще?
Я обращался с письмом, но это письмо было отправлено следователю. (Письмо было широко растиражировано СМИ и, как мы полагаем, прочитано как в Администрации Президента, так и в его окружении., – прим. ОГ)
11. Вы жаловались на проблемы со здоровьем, в частности, на временную слепоту. Как вы себя чувствует сейчас?
Есть потеря зрения и слуха. Здоровьем я не могу похвастаться, но я держусь и буду бороться до конца!
12. Считает ли свое дело политическим? Если да, то кто по вашему мнению может быть заказчиком на федеральном уровне
Мне страшно отвечать на этот вопрос. Ответив, я просто залезу в петлю.
***
Конечно, хотелось бы и больше задать вопросов, и больше получить ответов. Парадоксально, но факт: все, что говорит Маркелов в интервью в отношении следствия – по поводу мотивировок, аргументации и много другого, уже не раз озвучивалось в том числе и его адвокатами и ни разу – заметьте! – не опровергалось. Как мы писали в том же 2017-м независимая экспертиза не видит состава преступления, но человека – при отсутствии того самого состава преступления! – два года держат под стражей. И сейчас содержание продлено до 3 мая. Может, все дело в том, что просто нет!?
Видимо все так хлипко и шито белыми нитками. Остается лишь надеяться, что в России еще остался хоть один независимый и следующий духу и букве Закона, а не политическому заказу, суд, который вынесет справедливое и единственно возможное решение.