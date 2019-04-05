Между Россией и Беларусью назревает очередной «молочный скандал»
Российские предприятия заставляют оплачивать негласную приватизацию белорусской молочной отрасли в пользу Александра Мошенского, самого влиятельного бизнесмена страны
Стало известно о новом обострении «молочных отношений» России и Беларуси, причем, на этот раз инициатором выступили белорусские власти, которые своими действиями, нарушающими законы Республики Беларусь (РБ), за последние несколько месяцев спровоцировали массовые случаи нарушения договоров государственными предприятиями и непоставку уже оплаченной продукции своим российским партнерам.
По данным источников «Общей газеты» в российской молочной отрасли, «кризис неплатежей» между молочными компаниями двух стран начался осенью 2018 года и постепенно приобретает все большие масштабы. Некоторые крупные белорусские госпредприятия в сентябре прошлого года без объяснения прекратили поставки в Россию молочной продукции, через месяц после этого они были ликвидированы как юридические лица в пользу Группы компаний «Савушкин продукт», принадлежащей Александру Мошенскому, одному из богатейших белорусских бизнесменов. В настоящее время ГК «Савушкин продукт» отказывается отвечать по долгам поглощенных ею предприятий.
Как стало известно, на имя Государственного секретаря Постоянного Комитета Союзного государства РФ и РБ Григория Алексеевича Рапоты, поступило письмо от ОАО «Дмитровский молочный завод» (ОАО «ДМЗ»), с призывом разобраться с «абсолютно нецивилизованной, дикой ситуацией и случаями массового беззакония и неправомерной практики в отношении российских бизнесменов со стороны властей Белоруссии различного уровня».
Как следует из содержания письма, копия которого есть у «Общей Газеты», руководство ОАО «ДМЗ», расположенного в Московской области, хочет обратить внимание Генерального Секретаря Союзного государства РФ и РБ Григория Рапоты «на возникшую в последние месяцы вопиющую ситуацию с поставками предоплаченной пищевой продукции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, которая грозит не только убытками российским компаниям, но и серьезным репутационными издержками для всего российско-белорусского сотрудничества, белорусских предприятий, как надежных партнеров».
Суть претензий заключается в том, что с сентября 2018 года «Оршанский молочный комбинат», одно из крупнейших молочных предприятий Беларуси, перестало поставлять своим давним российским партнерам сливочное масло, несмотря на произведённую 100% предоплату. В письме говорится о недопоставке продукции в РФ на сумму 7 800 000 руб., только по одному из договоров в количестве 26 000 кг., которую должен был поставить еще до конца октября 2018 года.
Этот прецедент - не частный спор между двумя хозяйствующими субъектами двух стран. Оказалось, что «Оршанский молочный комбинат» буквально за месяц до своего внезапного исчезновения перестал поставлять уже оплаченную продукцию не только ДМЗ, но и многим другим российским компаниям.
«Данные на дату закрытия «Оршанского молочного комбината» от 21.11.2018 года. ООО «Молторг» - (масло 72.5%) долг – 40 000 кг, ООО «Новотех»- (масло 82.5%) долг 20 000 кг, «Лактис» - (масло 72.5%) долг 20 000 кг, АО «ДМЗ» - (масло 82.5%) долг 26 000 кг, ООО «Белруспродукт» - (масло 82.5%) долг 80 000 кг. Таким образом, общий объем недопоставки «Оршанским молочным комбинатом» товара российским компаниям составляет 186 000 кг.сливочного масла. При средней цене закупки – 300 000 руб. + 10% НДС за тонну сливочного масла, то есть уже более 60 000 000 рублей», - такие цифры приводятся в письме.
В ОАО «ДМЗ» по телефону подтвердили факт отправки письма в Секретариат Союзного государства, а также в Торгово-Промышленную Палату РФ. В Секретариате Союзного государства заинтересовались ситуацией и уже запросили подтверждающие документы.
Также стало известно, что «Молочный союз России», общественное отраслевое объединение предприятий российской молочной промышленности, также недавно получило письмо от российской компании ООО «БЕЛРУСПРОДУКТ» с аналогичной жалобой на действия чиновников Республики Беларусь.
«Испытывая существенные финансовые затруднения и имея многомиллионные просроченные обязательства, в целях поддержания своего существования и изыскания оборотных средств, отдельные субъекты хозяйствования – резиденты Республики Беларусь вводят абсолютно недопустимую практику заведомого неисполнения договорных обязательств и присвоения денежных средств, полученных в качестве предоплаты, используя для этого корпоративные процедуры, осуществляемые с грубым нарушением требований действующего законодательства Республики Беларусь», - говорится в письме.
Пострадали, главным образом, небольшие российские компании-импортеры, закупавшие молочные продукты у белорусских госпроизводителей, считая это гарантией добросовестности и прозрачности отношений.
«Почти все работали по 100% предоплате, многие компании "попали" - теперь ни денег, ни продукции, а главное, никаких гарантий, что деньги вернут. Белорусские власти от этой ситуации отстранились», - заявил представитель одной из компаний, занимающихся импортом молочных продуктов из РБ.
Впрочем, стремление избежать выполнения обязательств перед партнерами, похоже, лишь следствие более масштабного процесса, набирающего ход в белорусской молочной отрасли. На фоне растущего дефицита сырого молока продолжается поглощение за бесценок государственных предприятий крупным частным бизнесом, при непосредственном участии высокопоставленных государственных чиновников.
Механизм «кабинетной приватизации» белорусской молочной отрасли четко можно проследить конкретно на примере «Оршанского молочного комбината», который с сентября по ноябрь 2018 года три раза поменял свою организационно-правовую форуму. 28 сентября 2018 года решением Витебского облисполкома происходит передача предприятия в пользу безнадежного банкрота ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». Согласно официальным данным реестра задолженностей по исполнительным документам Министерства юстиции РБ с ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» не взысканы задолженности по 821 исполнительному производству, возбужденному в период с 03.04.2013 по 29.01.2019, на общую сумму, составляющую уже миллиарды рублей. Это госпредприятие, никто кроме государства его ликвидировать либо обанкротить не может, поэтому оно используется, как «емкость для сливания токсичных отходов», в данном случае это задолженности перед российскими компаниями.
Далее, 2 ноября 2018 года, решением руководства ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» следует переименование и выделение производственных молочных активов в качестве отдельного юрлица – «Оршанский горлачик», по сути, это все тот же «Оршанский молочный комбинат», но под другим названием и уже очищенный от обязательств. 22 ноября 2018 года он присоединяется к дочерней фирме ГК «Савушкин продукт» - «Савушкин-Орша».
За последние полгода группе компаний «Савушкин продукт» на особых условиях отошли три государственных актива белорусской молочной отрасли. Сначала был поглощен «Березовский сыродельный комбинат» (по согласованию с Александром Лукашенко без проведения аукциона компанией Мошенского был куплен 62,6% госпакет акций предприятия), затем ОАО «Савушкина пуща» присоединило государственное предприятие «Ходосы», а ООО «Савушкин-Орша» приватизировало по вышеуказанной схеме бывший ПУП «Оршанский молочный комбинат». Стоит отметить, что экономического смысла для государства в этих сделках по приватизации не просматривается; например, «Березовский сыродельный комбинат» и «Ходосы» отошли молочной империи Мошенского как прибыльные и финансово-здоровые предприятия.
Примечательно также, что «Оршанский молочный комбинат» находится в Витебской области - малой родине белорусского президента. По замыслу Александра Лукашенко, именно Оршанский район должен стать экспериментальной, инвестиционно-привлекательной территорией, где бизнесменам и инвесторам предоставлены беспрецедентные льготы.
По сообщения белорусских СМИ, о том что «Савушкин продукт» займется оршанским молочным кластером, стало известно еще летом 2018 года, а Александр Мошенский был выбран в качестве человека, который поможет «поднять из руин и пепла» Оршанский район. Похоже, внезапное прекращение поставок молочной продукции российским компаниям произошло сразу же того, как властями Беларуси было приято это решение.
Также недавно в местных изданиях была озвучена цифра планируемых инвестиций - более 50 млн. рублей (около $25 млн.), которые ГК «Савушкин продукт» собирается вложить в молочный кластер Оршанского района Витебской области. По факту, пострадавшие российские компании-импортеры выступят «соинвесторами» этого благородного дела, хотя и против своего желания.
С высокой долей вероятности можно утверждать, что случаи внезапного исчезновения крупных молочных госпредприятий в Беларуси еще будут, в стране продолжается консолидация молочной отрасли, порядок и условия которой доступны только избранным бизнесменам. Не исключено, что вместо былой уверенности у российских компаний появятся серьезные сомнения, а можно ли вообще теперь доверять белорусскому бизнесу, особенно, государственным предприятиям.
Если количество пострадавших российских компаний от таких действий белорусских чиновников продолжит расти, тогдас полным правом можно будет говорить не о новом витке затяжного «молочного кризиса», а о новом системном подходе к российским предпринимателям в Беларуси. Если ранее государство давало четкие гарантии прозрачности и предсказуемости отношений, то теперь внезапно перешло на язык «дикого капитализма».
Справка
Производственное унитарное предприятие «Оршанский молочный комбинат» — одно из крупнейших молочных предприятий Беларуси, производитель молочных продуктов и сыров. В сентябре 2018 года вошло в состав Оршанского комбината хлебопродуктов, поэтому не публиковало свою отчетность. За 2016 год молочный комбинат показал убыток в размере 8,2 млн. рублей.
Группа компаний «Савушкин продукт» — самая крупная молочная компания Беларуси. В 2017 г. чистая прибыль составила 84,5 млн. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года - 58 млн. рублей. Холдинг создан на базе акционированного в 1994 году госпредприятия «Брестский молочный комбинат». С сентября 2016 года «Савушкин продукт» входит в холдинг «Санта». ООО СП «Санта Бремор» принадлежит 92,64% акций «Савушкин продукт», Брестскому фонду госимущества - 1,15%, прочим акционерам - 6,21%. Конечным собственником компании является Александр Мошенский. В рейтинге топ-25 самых успешных и влиятельных бизнесменов страны, по версии белорусского издания «Ежедневник», Александр Мошенский занял первое место. Его также называют «самым выдающимся бизнесменом современной Беларуси».