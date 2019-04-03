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03 апреля 23:23
Айфон и диктатура
Ганапольский Матвей

Журналист, обозреватель

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Айфон и диктатура

То ли диктатор, то ли мумия — 82-летний алжирский лидер Бутефлика подал прошение об отставке. Правда, если его просьбу удовлетворят, то временным лидером станет некий Бензоле, которому сейчас 77 лет, что, в общем, в добрых алжирских традициях.

Важно напомнить, как именно руководил Бутефлика Алжиром. Он стал президентом в 1999 году (тут мы можем передать привет некоторым лидерам СНГ), в 2013-м перенес тяжелейший инсульт — так пишут, после чего его посадили в инвалидную коляску, из которой он… и продолжил руководить Алжиром, периодически впадая в кому.

И вот теперь от его имени опубликовали пространный документ, где он пишет, «что хотел только хорошего», а теперь уходит, «чтобы успокоить сердца и души соотечественников».

Из дополнительной информации про Бутефлику следует, что когда он был в инвалидном кресле, то оправляться от болезни он ездил за границу, а не в местную алжирскую поликлинику.

История про Бутефлику не про него, а про всех нас, про все страны бывшего СССР, где лидеры сидят, пока не превратятся в труху. При этом, их дети и жены лечатся за границей, но их телевизор полон визжащей пропаганды про собственные достижения — как в медицине, так и во всех прочих сферах алжирского народного хозяйства. Или российского, или белорусского.

И это еще хороший вариант. Помнится, славный Леонид Ильич и все прочие, после него, до Горбачева сидели на троне, пока их не выносили вперед ногами, а про Леонида Ильича даже фраза была, что он приступил к обязанностям, «не приходя в сознание».

И что странно — приходят новые времена, таксофоны за 15 копеек давно сменили смартфоны, электрические автомобили идут на смену бензиновым «крестьянским лошадкам», но в деле трона все по старому. Назарбаев переходит в спецструктуры, где может сидеть вечно, центральноазиатские лидеры просто тупо изменили свои конституции, которые позволяют им быть пожизненными правителями. Не думаю, что Путин не придумает себе что-то подобное, ведь нужно охранять Россию от Навального и прочих бузотеров.

Собственно, никаких претензий к этим коллективным бутефликам быть не может — кто добровольно выпустит из рук власть. Но удивляют не столько они, а их подданые. Конечно, это не подданые, а граждане, но ведут они себя как подданые. И Алжир тут, простите, исключение, потому что Бутефлика никогда бы не написал свое отречение, если бы десятки тысяч людей не вышли на улицы. Но в других странах не выходят. Сидят граждане, кряхтят, клянут власть и… дальше сидят. В этих случаях часто говорят, что протестовать не нужно, ведь главное в стране, это институты, которые должны гарантировать демократию.

Но, как видим, в любой стране можно поменять конституцию как угодно, а послушные законодатели немедленно все утвердят в трех чтениях за один день. Либо можно конституцию обойти, что и будет сделано на наших глазах.

Как и полагается, осенью мы будем встречать какой-то новый айфон, поражающий своими новыми возможностями. И нет сомнений, что ими с удовольствием будут пользоваться наши герои-диктаторы.

Так сказать, технология на службе народа.

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