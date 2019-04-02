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02 апреля 12:57
Честный комик против прикидывающихся серьёзными клоунов
Авдерин Валерий

Публицист

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Честный комик против прикидывающихся серьёзными клоунов

По выборам в Украине напишут ещё десятки диссертаций. По всему миру. Потому что они реально дают много пищи для пытливого ума. Откровенный комик (это не моё ругательство – это его профессиональное амплуа!) сделал всех остальных кандидатов. Теперь ждём второго тура. В котором у Зеленского есть реальные шансы на победу.

Меня более всего в этом случае интересует: он что, действительно посадит Порошенко? Как обещал в предвыборных речах. Вообще-то это было бы здорово. Потому что схема передачи власти под гарантии неприкосновенности позволяет президентам воровать без всякого стыда (которого у них нет) и страха (который мог бы их хоть как-то сдерживать).

Думая, о том, как Зеленский (в случае победы) будет руководить Украиной, начинаешь оценивать его самые слабые и сильные стороны. И обнаруживаешь, что между таковыми можно уверенно поставить знак равенства. Его самая сильная сторона – она же – и самая слабая. За плечами лидера нет команды. Наивно считать командой наспех сколоченную три месяца назад партию.

И у Порошенко, и у Тимошенко есть свой аналог кооператива «Озеро». Из закалённых в совместных афёрах, голодных до любой поживы многоопытных бойцов. За спиной у Зеленского нет орды вороватых соратников. И, даже если он начнёт воровать – то не сразу. Сразу не получится. Страна – не пивной ларёк. Здесь в одиночку не развернёшься. Чтобы запускать руку в казну - надо найти общий язык, договориться с сотнями людей. За неделю это не сделаешь. Один этот фактор уже даст стране пару лет передышки от тотального разворовывания.

Но, это же – и самая слабая сторона кандидата. Как он, например, собирается бороться с коррупцией? Вот, один выйдет против многих тысяч министров, генералов, депутатов? Не имея никакой поддержки в Раде… Много ли он навоюет? Ну, будет потихоньку заменять совсем одиозных чиновников на более вменяемых. Но и этот процесс при всеобщем чиновничьем саботаже будет идти не быстро. Значит, чтобы прогнать одних воров, придётся договариваться с другими. Закрывать глаза на их делишки… А иначе, в одиночку, хрен кого с тёплого места сгонишь. Я не сомневаюсь, что он реально хочет посадить Петра Алексеевича. Но, вот, сможет ли? Это всё не так просто.

Однако, лёд тронулся, господа присяжные. И из многих очень плохих кандидатов в президенты, возможно, Зеленский действительно лучший. Не запятнанный афёрами общегосударственного масштаба, молодой, энергичный, с хорошо подвешенным языком. Смена поколений в политике просто необходима. Она даёт для развития страны приток свежей крови, толчок. Для того, чтобы государство шло вперёд, им должны править 35-45-летние. А не полусонные динозавры предпенсионного и запенсионного возраста.

Я несколько недель провёл в Киеве и Харькове в августе прошлого года. Ситуация плачевная. По официальным данным 9 миллионов украинцев (из 42-х!!!) работают и зарабатывают на чужбине. Все, у кого есть руки, ноги и голова, стараются свалить из страны любым способом. В Польше, когда видишь копающих канаву мужиков, можешь уверенно заговаривать с ними на русском – это заробитчане с Украины.

Зеленский никогда не управлял ни заводом, ни районом. У него нет никакого масштабного управленческого опыта. Но есть молодость и запал. И у меня есть ощущение, что управлять страной хуже, чем это делает нынешний алкоголик Порошенко, просто невозможно. То есть, кто бы ни победил – хуже уже не будет.

Ну, и кроме всего прочего, еврей во главе Украины – земли с богатыми антисемитскими традициями – это очень, очень оригинально.

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