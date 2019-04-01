Преемник с условием
Вдруг вызвали к нашему самому главному.
Я испугался, аж кишечник свело: чтобы так вот, прямо к нему, в обход всех моих других начальников… Это что-то уже серьезное... Может, у него следак какой-нибудь сидит, хотят меня прямо там сцапать… Но за что?
Ну, обреченно явился, он на меня пристально так поглядел и говорит: – Я давно к вам присматриваюсь, собирал о вас сведения, знаю, что вы человек даже чересчур честный, порядочный… Поэтому решил сделать вас своим преемником… Что вы на это скажете?
– Служу России! – почему-то вырвалось у меня.
– А по существу вопроса?
– Это очень как-то всё неожиданно… Я же вам вроде как не сын, даже не дальний родственник...
– Ну, это дело поправимое, – с ухмылкой загадочно произнес он. – Главное, чтобы мы договорились.
«Может, хочет меня усыновить?» – подумал я и уже по-свойски спросил: – А вы куда, на повышение?
– Да еще какое! Я, друг мой, валить отсюда за рубеж собрался. Устал, хочу покоя и воли, как говаривал Пушкин… Но я должен быть уверен, что здесь вдогонку не начнется расправа со мной, всякие расследования, копание – знаете ведь какие преемники неблагодарные бывают…
– Конечно, Хрущев, например…
– Ну, я вообще-то не Сталин, – хмуро заметил он. – Никаких таких преступлений не совершал, но изничтожить бывшего начальника у нас всегда рады… Ну, так как, согласны? Если да, то представьте мне свою программу в новом качестве, а я подготовлю некий договорчик между нами с некими обязательствами с вашей стороны… Лады?
– А ваши замы? – спросил я. – Что они на это скажут?
– Я им не доверяю. Вам придется от них рано или поздно избавиться.
– Ну и правильно, это же жулики, мерзавцы, их сажать надо! – не удержался я.
Он прямо вздрогнул.
– Извините, погорячился, – сообразил я. – Всё будет так, как вы скажете.
– Это уже другое дело. И наконец, самое главное. – Он сделал паузу. – Вам придется изменить свое семейное положение.
– Это как? – удивился я.
– Вы должны жениться на моей дочери.
– Так я же женат! – воскликнул я.
– Женат! Экая проблема! Ну, разведетесь быстренько. Вам, насколько я понимаю, делить особенно нечего…
– Да всё так… – замялся я. – Но я слышал, что у вашей дочери… (вы уж извините) синдром Дауна.
– Ну и что?! – невозмутимо возразил он. – Она милая, по своему красивая, в инстаграме можете ее фото посмотреть… Ну, есть, конечно, проблемы, но все мы по большому счету с какими-нибудь синдромами…
– А как же она, согласна?
– Вы ей нравитесь, я ей ваше резюме показывал, передает вам привет…
– А без женитьбы никак? – осторожно спросил я.
– Никак. Решайте. Но имейте в виду, после нашего разговора вы или – будущий глава компании с новой женой, или… уволенный по собственному желанию…
– Согласен, – твердо сказал я и в тот же день принялся готовить план действий на новом посту. И прежде всего, понятно, решил отметить заслуги моего предшественника: установить в вестибюле его бюст как первого руководителя компании, а саму компанию назвать его именем.
С женой тоже уже переговорил. Честно сказал ей, что люблю другую. Пусть забирает всё наше добро и – мирно разбегаемся.
В общем, весь в ожидании крупных перемен в моей жизни. Сейчас главное, чтобы этот мой тестюшка будущий не передумал. Для них ведь ложь, как мать родна, им человека кинуть, развести, что пару миллионов стибрить. Ну а таких шустрых преемников-женихов и искать особо не надо – только свистни. Так что надо поактивней быть, подключать срочно дочку, раз уж я ей так понравился.