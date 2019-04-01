Почему дети не читают классику?
Немного наблюдений из моей работы с учениками. В большинстве своем классика для них - это наказание за какие-то грехи в прошлой жизни, и на то есть совершенно определенные причины, а не «современные дети любят только компухтеры». Итак:
Во-первых - основная причина - несоответствие словарных запасов. Чтобы получать удовольствие от хорошо написанного текста с богатым языком, надо чтобы ты знал слова этого самого богатого языка, а не лез в словарь, увидев, например, слово «чопорный». Хороший словарный запас нарабатывается с раннего детства, и больше родителями, чем школой. Ребенок, в семье которого у родителей нет привычки к чтению, классику любить просто не сможет. Это как иностранный язык, без погружения на хороший уровень не выйти.
Во-вторых - несоответствие проблем книг возрасту школьника. Откровенно скажу, что я, преподаватель, удовольствие от чтения классики начала получать лет эдак после 30, при том, что всю жизнь была фанатом чтения и с книгой ела и спала. Глубину и правдивость описанного в программных произведениях типа «Войны и мира» можно понять обычно только с жизненным опытом. А так вопросы от учеников типа «зачем мне читать про чьи-то сложные отношения и женитьбы, когда я сам даже ни разу еще не любил» вовсе не праздные. Всему свое время, да.
В-третьих - сплошь незнакомые реалии и понятия. Та жизнь, которой жили наши предки в классической литературе, все дальше от нас современных. У школьников вызывают недоумение как историзмы типа барщина, ямщик, опричник, так и просто занятия людей того времени. Балы и охота, женитьба ради наследства и прочие актуальности прошлого для современного среднего школьника выглядят не реальнее, чем жизнь и проблемы пришельца с Альфа центавра. Опять же, возникающие вопросы типа «Ну и зачем мне читать это?» вовсе не говорят о бескультурии. Между прочим, классика в свое время поднимала именно актуальные проблемы, и мало кто любил при этом читать, скажем, древних греков и римлян: они считались той еще скучищей.
P.S. Я не говорю, кстати, что классика в школьной программе не нужна. Однако надо понимать, что для большинства детей она довольно бесполезна, поскольку находится по словарному запасу на слишком высоком уровне, и при этом нет никакого стимула осваивать этот «язык», поскольку проблемы и реалии тоже незнакомы и неактуальны. По идее так, в современной ситуации сначала надо нарабатывать пресловутый словарный запас у школьников и в младших классах приохочивать их к чтению с помощью качественных, но более простых по языку и более современных произведений (вот почему в программе нет той же Астрид Линдгрен? Или там Носова с Драгунским? Или Крапивина?), и только в самом конце погружаться в классический лес.