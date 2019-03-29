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коррупция
Александр Родин
29 марта 16:23

Петр и его команда

Расследование ФБК Алексея Навального выявило признаки картельного сговора между двумя компаниями который позволил им освоить сотни миллионов рублей. По мнению сотрудников фонда, за фирмами маячит тень вице-мэра столицы Петра Бирюкова

Петр и его команда

Распиленное благоустройство

Компании, которые Фонд борьбы с коррупцией(ФБК) заподозрил в картельном сговоре, разделили между собой торги по благоустройству Москвы, получив за это из столичного бюджета 651 миллион рублей на двоих. Давайте посмотрим, что удалось выяснить расследователям.

В тендере участвовали две компании: «МКТ» и «ЮГ 2008». Снижение цены в ходе торгов – минимальное. А все потому, что фирмы оказались связаны между собой. Более того, как предполагает ФБК, имеют они связь и с семьей вице-мэра Петра Бирюкова. А он, как известно, курирует в Правительстве Москвы вопросы благоустройства и ЖКХ. То есть, тема торгов прямо-таки его.

Обратим внимание на факты, прямо или косвенно говорящие о «родственности» вышеуказанных компаний. Во-первых, их телефонные номера совпадают с телефонами представителей другой компании – в свое время ликвидированной «СК Юнион». Во-вторых, руководители и один из учредителей ранее также трудились в связанных с Бирюковым компаниях. Помимо этого, как утверждают расследователи, при наборе сотрудников «МКТ» и «ЮГ 2008» указывали не свои собственные адреса, а место регистрации всё той же почившей в бозе «СК Юнион».

Еще одна любопытная вещь. Номера лицензий, полученных компаниями «МКТ» и «ЮГ 2008» от МЧС, отличаются всего на одну цифру. То есть, выдавались они подряд. А значит, скорее всего, и подавались в ведомство вместе, если не одними и теми же лицами.

Расследуя дальше, московский штаб Навального обнаружил сразу три организации, которые использовали один и тот же аккаунт на сайте по поиску работы Headhunter.ru. И этот аккаунт принадлежит фирме «ЮГ 2008», а ранее принадлежал компании «МКТ», а еще до этого – все тому же «СК Юнион».

Кстати, многие фирмы, которые подозревались в связи с семьёй вице-мэра Бирюкова, неоднократно становились объектами внимания журналистов, антимонопольной службы и даже Следственного комитета.

И хотя большинство «подозреваемых» в нечестности компаний были ликвидированы, новые юрлица с прежними участниками продолжают успешно осваивать бюджет столицы.

 Сотрудники московского штаба Алексея Навального заявили о том, что результаты своего расследования отправили в центральный аппарат ФАС, потребовав возбуждения антимонопольного дела против компаний «МКТ» и «ЮГ 2008».

По мнению расследователей, все признаки картельного сговора лежат на поверхности. А ущерб, который причинен столичной казне из-за действий этих компаний, может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Бирюков в топе – бюджет в ж… пе

Вообще, московский штаб Навального давно занимается расследованием делишек господина Бирюкова. И за это время даже сумел составить своеобразные «топ-5» самых «дурно пахнущих» протоколов главного заместителя мэра Собянина.

Пятое место в штабе Навального отдали старым людям и телефонам. Как мы уже упоминали, многие фирмы, которые могут быть причастны к семье Бирюковых, попадая в поле зрения журналистов, антимонопольщиков или следователей (иногда всех вместе), благополучно ликвидировались. А их место занимали новые фирмы, которые быстро перехватывали самые лакомые куски госзаказов и начинали с не меньшей энергичностью осваивать бюджетные деньги.

Так было с фирмами «УниверсСтройЛюкс» и «СК Юнион», которые в свое время получили миллиарды рублей на различных торгах. Их место нынче заняли «МКТ» и «Юг 2008», но люди за их спиной, контакты и схемы работы остались прежними.

Вот, к примеру, специалисты ФБК утверждают, что «МКТ» и «Юг 2008» появились на фундаменте «СК Юнион». И предлагают всем в этом убедиться следующим образом. В приложении GetContact (которое показывает, как номер записан у других людей) вбивается номер, который показывает некого Дениса Алексеевича Дедова. Сей гражданин является одним из учредителей компании «СК Юнион», работающий в структурах Бирюкова как минимум с 2003 года.

Компанию «Юг 2008» возглавляет Роман Чинёнов, предположительно экс-сотрудник СК Юнион». По крайней мере, как говорят расследователи, у многих людей его телефонный номер вбит именно так.

На четвертое место в штабе фонда определили старые адреса. Самый популярный из них: Москва, Варшавское шоссе, 104. Юридические адреса компаний «МКТ» и «Юг 2008» различаются, однако в вакансиях они указывают один и тот же адрес на Варшавке. Все становится на свои места, когда узнаем, Варшавское шоссе, 104 – это адрес регистрации «СК Юнион». Так что, вектор движения очевиден.

На третье место расследователи поставили земляков вице-мэра. К примеру, директор «Юг 2008» Роман Чинёнов и директор «МКТ» Антон Соломенцев, также как Денис Дедов – выходцы из небольшого тульского райцентра Венева.

При этом последний, как предполагают в московском штабе Навального, является родственником, скорее всего, сыном экс-чиновнику из Тулы, также уроженцу Венева Алексея Дедова. Антикоррупционеры нашли пересечения в том, что в фирме Алексея Дедова когда-то трудился нынешний руководитель «МКТ» Антон Соломенцев.

Предположительно земляки из Тульской области, которые в теории в Москве стали конкурентами, дружат между собой, дружат семьями и активно общаются. Даже, говорят, в отпуска вместе ездят. И что занимательно, даже своей дружбы не скрывают.

Второе место расследователи отвели так называемому шпилю МЧС. Вспомнив Петрова и Баширова, которых британские спецслужбы подозревают в отравлении Скрипалей, в штабе Навального провели параллель со своей историей.

У русских «шпионов» паспорта оказались различными всего лишь на одну цифру, ибо выдавались в одном и том же УФМС фактически подряд. Почти тоже самое вышло и с конспирацией фирм, связанных с Бирюковым. Номера лицензий, которые выдаёт МЧС, у компаний, устроивших так называемый «туалетный картель», тоже отличаются лишь одной цифрой и идут по номерам одна за другой.

Не сложно догадаться, что связанные между собой фирмы – конкуренты только номинально. Напротив, они создавались, чтобы помогать друг другу, и «большому боссу» зарабатывать деньги. А то, что номера подряд – тут все просто. Вязи документы пачкой – и подали. Чего стесняться, кого бояться под такой-то «крышей?

«Золото» в своем «хит-параде» расследователи отдали аккаунту на Headhunter.ru, о котором мы упоминали выше. «МКТ» и «Юг 2008» связаны не только людьми, телефонами, адресами и номера лицензий МЧС – но и используют один и тот же аккаунт на сайте по поиске персонала headhunter.ru. Этот же самый аккаунт ранее использовала компания «СК Юнион».

Это далеко не единственное расследование штаба Навального, которое разоблачает связь компаний, связанных с семьей Бирюкова. На их счету теперь и последние торги, на которых они разделили более шестисот миллионов рублей при призрачном снижении цены.

Однако, здесь расследователи задаются вопросом. Они посылали свои отчеты в ФАС, почему же антимонопольная служба не отреагировала? Здесь можно строить предположения. Возможно, отчет не был слишком подробен и он антимонопольщиков не удовлетворил. Не увидели они, к примеру, очевидного.

Вторая версия наводит на грустные мысли. Согласно ей, огромное влияние вице-мэра Бирюкова на все и на всех – это правда. А значит, его рычаги могут распространяться и на тех, кто по долгу службы должен останавливать его чрезмерное рвение по «освоению» московского бюджета.

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