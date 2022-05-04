В Армении оппозиция заблокировала несколько крупных автомагистралей
Участники протестов, выступающие против премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли автотрассу Ереван – Севан и дорогу Алаверди –Ванадзор
Участники протестов, выступающие против премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли автотрассу Ереван – Севан и дорогу Алаверди –Ванадзор. Кроме того, оппозиционерам удалось заблокировать ключевой транспортный узел, связывающий центр армянской столицы с окраинами, сообщается в Telegram-канале оппозиционного блока «Армения».
Отмечается, что на 14:30 мск на площади Франции в Ереване запланирован очередной митинг оппозиции.
Накануне противники Пашиняна дошли до здания правительства в Ереване. Ранее прошли масштабные акции протеста с блокированием улиц столицы Армении и основных магистралей республики. Полиция задержала более 70 представителей оппозиции, перекрывающих улицы.
Протесты в Армении начались 25 апреля. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Оппозиция обвинила его в намерении «сдать Карабах» и потребовала его отставки.