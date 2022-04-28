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Армения
28 апреля 2022, 13:59

Власти Армении отменили антиковидные ограничения для российских туристов

Российским путешественникам не придется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также в Армении с 3 мая отменяется масочный режим в закрытых помещениях

Власти Армении отменили антиковидные ограничения для российских туристов
Фото: wow-press.com

Власти Армении отменили все антиковидные ограничения для российских туристов. Правила въезда в страну упрощаются с 1 мая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Российским путешественникам не придется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также в Армении с 3 мая отменяется масочный режим в закрытых помещениях.

В Минздраве Армении отметили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране значительно улучшилась. Это позволило смягчить антиковидные ограничения.

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