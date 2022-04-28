Власти Армении отменили антиковидные ограничения для российских туристов
Российским путешественникам не придется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также в Армении с 3 мая отменяется масочный режим в закрытых помещениях
Фото: wow-press.com
Власти Армении отменили все антиковидные ограничения для российских туристов. Правила въезда в страну упрощаются с 1 мая, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российским путешественникам не придется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также в Армении с 3 мая отменяется масочный режим в закрытых помещениях.
В Минздраве Армении отметили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране значительно улучшилась. Это позволило смягчить антиковидные ограничения.