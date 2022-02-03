Авиасообщение между Турцией и Арменией возобновилось спустя два года
Самолет пассажирской авиакомпании Fly One Armenia совершил первый полет между Ереваном и Стамбулом. Самолеты на турецко-армянском направлении не летали около двух лет
Фото: vestikavkaza.ru
Самолет пассажирской авиакомпании Fly One Armenia совершил первый полет между Ереваном и Стамбулом. Самолеты на турецко-армянском направлении не летали около двух лет.
По данным CNN Turk, разрешение на перелеты по маршруту Ереван - Стамбул получили авиакомпании Pegasus и Fly One Armenia. В неделю будет осуществляться три рейса.
Авиасообщение между Арменией и Турцией было прекращено в 2020 году из-за финансовых проблем авиакомпании Atlasjet, которая летала в этом направлении. При этом сухопутная граница между странами закрыта с 1993 года.