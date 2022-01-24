Президент Армении Армен Саркисян обьявил о своём уходе в отставку
Президент Армении Армен Саркисян обьявил об уходе в отставку. Главой государства он был избран в 2018 году. Армен Саркисян заявил, что его решение покинуть занимаемый пост не является эмоциональным
Фото: oblgazeta.ru
Президент Армении Армен Саркисян обьявил об уходе в отставку. Главой государства он был избран в 2018 году.
Армен Саркисян заявил, что его решение покинуть занимаемый пост не является эмоциональным.
Причиной ухода политик назвал отсутствие у президента инструментов, которые в сложный для страны и нации период помогли бы ему влиять на внутреннюю и внешнюю политику.
Кроме того, глава Армении заявил, что институт президентства не должен становиться объектом различных сплетней и теорий заговора.