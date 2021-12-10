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Армения
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Армения
10 декабря 2021, 16:11

Депутаты парламента Армении разрешили работодателям увольнять непривитых сотрудников

Увольнять работников разрешается, если в течение 10 дней они не предоставят сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус

Депутаты парламента Армении разрешили работодателям увольнять непривитых сотрудников
Фото: ria.ru

Национальное собрание Армении утвердило законопроект, который разрешает работодателям увольнять сотрудников, отказавшихся делать прививку от коронавируса.

Соответствующий документ был принят голосами 60 депутатов. 26 парламентариев из оппозиционных партий высказались против, сообщает «Sputnik Армения».

Увольнять работников разрешается, если в течение 10 дней они не предоставят сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

Работодатели также получат право не платить зарплату непривитым сотрудникам за тот период, в течение которого у них отсутствовали необходимые справки.

При этом новый закон не распространяется на президента республики, спикера и депутатов Национального собрания, премьер-министра, глав общин и советов старейшин, уполномоченного по правам человека, судей и генерального прокурора. Депутаты объяснили это тем, что у перечисленных чиновников по закону нет руководителей.

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