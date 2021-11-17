Спустя год после войны в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана возобновились военные действия
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к российским властям с просьбой оказать им помощь в защите территориальной целостности страны в связи с возобновлением военных действий на границе с Азербайджаном
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к российским властям с просьбой оказать им помощь в защите территориальной целостности страны в связи с возобновлением военных действий на границе с Азербайджаном.
Армения просит Россию разрешить кризисную ситуацию путем переговоров, а, если это невозможно, то предоставить Армении военную помощь, сообщает «Интерфакс».
По данным Минобороны Армении, днем 16 ноября вооруженные силы Азербайджана «предприняли очередную провокацию» и произвели обстрел армянских позиций на границе. Азербайджанские военные использовали артиллерию и бронетехнику.
В армянском оборонном ведомстве сообщили о погибших (их число не уточняется) и четырех раненых.
В Минобороны Азербайджана заявили, что это вооруженные силы Армении устроили провокацию «с целью захвата высот» на границе. Баку обвиняет Ереван в использовании минометов и артиллерийских установок.
Армянский портал News.am в свою очередь сообщает, что в результате боев в приграничном районе погибли 15 армянских военнослужащих.
Отметим, что очередное обострение на границе Армении и Азербайджана произошло почти ровно спустя год после прекращения войны в Нагорном Карабахе. По итогам этого конфликта Баку получил контроль над половиной территории непризнанной республики.