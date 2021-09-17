Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
В иске сообщается, что власти Азербайджана нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, «десятилетиями» совершая массовые убийства армян, подвергая их пыткам и другим видам насилия
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Власти Армении обратились в Международный суд ООН с иском против Азербайджана. Ереван обвиняет Баку в расовой дискриминации армян.
В иске сообщается, что власти Азербайджана нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, «десятилетиями» совершая массовые убийства армян, подвергая их пыткам и другим видам насилия.
В сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. «Даже после окончания боевых действий Азербайджан продолжает участвовать в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными», — говорится в судебном иске.
Ереван просит Международный суд ООН привлечь Баку к ответственности за нарушения конвенции.