Партия Никола Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в Армении
В Центризбиркоме Армении сообщили, что «Гражданский договор» набрал 53,92% голосов избирателей. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% голосов, а блок «Честь имею» - 5,23%
Фото: Reuters
Партия «Гражданский договор», лидером которой является и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, одержала победу на досрочных парламентских выборах.
В Центризбиркоме Армении сообщили, что «Гражданский договор» набрал 53,92% голосов избирателей. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% голосов, а блок «Честь имею», сформированный вокруг партии экс-президента Сержа Саргсяна, получил 5,23%. Все три политических блока проходят в парламент.
«Sputnik Ближнее зарубежье» в свою очередь отмечает, что блок Кочаряна в Ереване набрал 68%, а партия Пашиняна – только 19%.
Явка избирателей составила 49,4%.
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