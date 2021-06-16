Никол Пашинян обвинил армянскую «дочку» «Газпрома» в принуждении сотрудников к участию в протестах
Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил руководство компании «Газпром Армения» в принуждении своих сотрудников участвовать в протестных протеста
Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил руководство компании «Газпром Армения» (дочернее предприятия ПАО «Газпром») в принуждении своих сотрудников участвовать в протестных протеста.
Одновременно с этим премьер-министр заявил, что у него пока нет доказательств принуждения сотрудников армянской «дочки» «Газпрома» к участию в протестах, но если они появятся, то ответственным за это лицам придется понести уголовную ответственность.
«Я не понял, "Газпром Армения" может работать против правительства и народа Армении? Чтобы даже не думали об этом, вас будут судить группами, пачками», - заявил Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости.
И.о. премьера пригрозил компаниям, чьи руководители будут пойманы на организации «массовки» для протестов, «тяжелыми последствиями».