Евросоюз заплатит Армении 3 млн евро за отказ от слова «коньяк»
Власти Евросоюза предложили Армении финансовую помощь в размере 3 млн евро за отказ от использования слова «коньяк» в названии напитков, которые производятся в этой стране. Армянское правительство уже одобрило соответствующее соглашение с Евросоюзом
Власти Евросоюза предложили Армении финансовую помощь в размере 3 млн евро за отказ от использования слова «коньяк» в названии напитков, которые производятся в этой стране. Армянское правительство уже одобрило соответствующее соглашение с Евросоюзом.
ЕС обязался выплатить Армении 3 млн евро, которые пойдут на разработку нового бренда, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках.
Армения со своей стороны должна с 2032 года прекратить выпускать крепкие алкогольные напитки под названием «коньяк». За эти 11 лет они должны распродать все имеющиеся запасы.
Коньяком называют особую разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и Евросоюза.
В Советском союзе коньяком принято было называть любой бренди, как и любое игристое вино называли шампанским. Армянский коньяк в СССР считался одним из лучших.