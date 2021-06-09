Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана своего сына в обмен на пленных армян
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на пленных армян
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на пленных армян. Речь идет об армянских военных, которые были взяты в плен во время войны в Нагорном Карабахе.
Отдать своего сына взамен пленных Никол Пашинян из-за упреков своих политических оппонентов - бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.
И.о. премьера подчеркнул, что его предложение не является сделанным на эмоциях. «Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — заявил Пашинян, слова которого приводит «Sputnik Армения».