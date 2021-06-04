Власти Армении решили запретить гражданам запускать фейерверки
Замглавы Министерства экономики Армении Аваг Аванесян направил на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает гражданам использовать фейерверки и другую пиротехнику в непраздничные дни
Фото: avito.ru
Замглавы Министерства экономики Армении Аваг Аванесян направил на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает гражданам использовать фейерверки и другую пиротехнику в непраздничные дни.
Согласно инициативе правительства, под полный запрет для использования обычными гражданами могут попасть ракеты, петарды и бомбы с третьей по пятую категорию (самые мощные и шумные). При этом гражданам могут разрешить использовать пиротехнику во время государственных праздников.
Кроме того, в рамках данного законопроекта в каждом муниципалитете будут организованы специальные площадки для запуска фейерверков, сообщает «Sputnik Армения».
Какие санкции власти планируют применять к гражданам за нарушение запрета на использование петард, не сообщается.