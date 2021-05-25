Бывшая жена одного из друзей Владимира Путина решила «поучаствовать» в парламентских выборах в Армении
Бывшая жена миллиардера, «короля госзаказов» и друга президента России Аркадия Ротенберга сообщила о планах участвовать в парламентских выборах в Армении. В каком качестве, она не уточнила
Бывшая жена миллиардера, «короля госзаказов» и друга президента России Аркадия Ротенберга сообщила о планах участвовать в парламентских выборах в Армении. В каком качестве, она не уточнила.
Наталья Ротенберг написала в Facebook, что список Демократической партии Армении возглавит ее нынешний супруг Тигран Арзаканцян. Он станет одним из кандидатов в премьер-министры республики.
«Новости Армения» сообщают, что Наталью Ротенберг называют «неформальным лидером и вдохновителем» Демократической партии Армении, поскольку она «зажигает сердца верой в возможность изменить мир к лучшему».
Напомним, что внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 20 июня. Голосование было решено провести из-за политического кризиса, который начался после поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.
Аркадий и Наталья Ротенберги развелись в 2013 году. Их брак продлился 8 лет.