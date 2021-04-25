Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке
Никол Пашинян до проведения внеочередных парламентских выборов будет временно исполняющим обязанности главы правительства. Выборы пройдут 20 июня
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Глава правительства Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил в специальном обращении к гражданам республики.
«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — заявил премьер, слова которого приводит «Sputnik Армения».
Никол Пашинян до проведения внеочередных парламентских выборов будет временно исполняющим обязанности главы правительства. Выборы пройдут 20 июня.
Отметим, что еще в марте Пашинян заявлял, что подаст в отставку, чтобы в стране состоялись новые выборы в парламент для преодоления политического кризиса в стране.