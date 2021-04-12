Минздрав Армении рекомендовал не прививать «Спутником V» лиц старше 55 лет
В ведомстве уточнили, что «Спутником V» будут прививаться на первом этапе медицинские работники в возрасте 18–54 лет, хронические больные в возрасте до 54 лет, жители и сотрудники центров социальной опеки до 55 лет
Министерство здравоохранения Армении рекомендовало не вакцинировать российским препаратом против коронавируса «Спутник V» граждан старше 55 лет.
Сейчас в Армении идет подготовка к вакцинации препаратами «Спутник V» и британско-шведской компании AstraZeneca. Однако глава Минздрава Анаит Аванесян в инструкции по применению вакцин указала, что российский препарат пока не рекомендуется применять для лиц старшего поколения (от 55 лет и старше).
В ведомстве уточнили, что «Спутником V» будут прививаться на первом этапе медицинские работники в возрасте 18–54 лет, хронические больные в возрасте до 54 лет, жители и сотрудники центров социальной опеки до 55 лет, сообщает РБК со ссылкой на армянские СМИ. При этом вакциной AstraZeneca разрешается прививать лиц старше 55 лет.
С чем связано возрастное ограничение для российской вакцины в Минздраве Армении не уточнили. При этом Анаит Аванесян отметила, что после поступления новых партий доз «Спутника V» власти разрешат прививать этим препаратом лиц старше 65 лет.