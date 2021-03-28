Премьер-министр Никол Пашинян уйдет в отставку из-за досрочных выборов в парламент
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе в отставку в связи с решением провести досрочные парламентские выборы. Официально это произойдет в апреле
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе в отставку в связи с решением провести досрочные парламентские выборы. Официально это произойдет в апреле.
Глава правительства заявил, что подает в отставку «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы».
До проведения голосования г-н Пашинян останется главой кабинета министров, но с приставкой временно исполняющего обязанности.
Ранее армянские власти приняли решение о проведении досрочных выборов в парламент 20 июня. При этом ряд партий выступили против проведения выборов в этом году из-за того, что тысячи семей еще держат траур по погибшим в военном конфликте в Нагорном Карабахе.
Власти страны, напротив, считают, что досрочные выборы позволят преодолеть политический кризис в республике, вызванный поражением в войне за Нагорный Карабах. Кроме того, между премьером и военным командованием возник конфликт, в ходе которого Генштаб потребовал отставки Пашиняна. Глава правительства обвинил силовиков в попытке осуществить государственный переворот и добился смены руководства Генштаба.